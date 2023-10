MarshBerry übernimmt IMAS Corporate Finance

MarshBerry vergrößert seine globale Reichweite durch die Übernahme dieses führenden M&A-Unternehmens.

WOODMERE, Ohio, 12. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- MarshBerry, ein globales M&A-Beratungsunternehmen für Versicherungsmakler und Vermögensverwaltungsgesellschaften, gab heute mit Stolz bekannt, dass es IMAS Corporate Finance LLP (IMAS) übernommen hat. IMAS ist ein führendes M&A-Beratungsunternehmen in den Segmenten Versicherungen und Vermögensverwaltung im Vereinigten Königreich und befindet sich seit 1992 im Besitz seiner Partner. IMAS' Partner sind auch nach Abschluss der Transaktion als Führungskräfte, Berater und Aktionäre ein integraler Bestandteil für MarshBerry. Die Partnerschaft baut die globale Reichweite weiter aus und bietet weiterhin unübertroffene lokale Expertise in Nordamerika und Europa. MarshBerry verfügt jetzt über regionale Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und im Vereinigten Königreich.

„Dieser strategische Schritt passt perfekt zu unserer Wachstumsstrategie, die darin besteht, unser Lösungsportfolio zu erweitern, um Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen. Durch die Zusammenarbeit mit IMAS kombinieren wir unsere Stärken und Expertise in Bezug auf datenintensive Erkenntnisse und Marktperspektiven, um ein wahres Kraftpaket für M&A-Beratungsdienstleistungen in der Branche zu schaffen", so John Wepler, Vorsitzender und CEO von MarshBerry. „Gemeinsam werden wir neue Wege beschreiten, beispiellosen Mehrwert für unsere Kunden schaffen und unsere Position als Marktführer im Vereinigten Königreich und in ganz Europa festigen. Diese Akquisition unterstreicht unser Engagement, nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und außergewöhnliche Ergebnisse für unsere Kunden und Stakeholder zu liefern."

Durch die Übernahme von IMAS durch die Marke MarshBerry können Versicherungsvertriebs- und Vermögensverwaltungsmakler jeder Größenordnung in Westeuropa von der Breite und Tiefe der Ressourcen und Talente profitieren, die das Unternehmen zu bieten hat.

„Diese Partnerschaft bestätigt nicht nur die Effektivität unseres Ansatzes, mit Kunden zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, Transaktionen vorzubereiten, zu vermarkten und auszuführen, sondern bietet auch eine großartige Chance für unsere Kunden in Bezug auf den Mehrwert, den wir für sie schaffen könnten", so Olly Laughton-Scott, IMAS Founding Partner. „MarshBerry erkennt die Stärke unserer Geschäftstätigkeit und den innovativen Ansatz an, der unseren bisherigen Erfolg geprägt hat, und bietet beispiellosen Zugang zu internationalen Investoren in den USA und in der EU, neue Ressourcen und Dienstleistungen sowie eine starke Marktposition, was unseren Versicherungs- und Vermögensverwaltungskunden zugutekommt. Wir sind zuversichtlich, dass die Kombination unserer bewährten Prozesse und unseres kollektiven Fachwissens zu einer noch robusteren und wettbewerbsfähigeren Aufstellung führen wird, die bemerkenswertes Wachstum und Erfolg mit sich bringen wird."

Die Transaktion stellt einen weiteren strategischen Schritt nach vorne für MarshBerry dar. Im Jahr 2022 kündigte MarshBerry seine Partnerschaft mit Atlas Merchant Capital an, die seine Bemühungen um schnelles Wachstum und eine Verbesserung aller Aspekte des Unternehmens unterstützt. MarshBerry erwarb 2022 auch FirstChoice – jetzt Agenturpartner Nr. 1 in den USA in der Rangliste des Insurance Journal. Darüber hinaus wurde das Unternehmen von The Insurer als M&A Advisor of the Year 2023 ausgezeichnet.

MarshBerry – Helping Clients Learn, Improve & Realize Value

MarshBerry wurde im Jahr 1981 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzberatungs- und Consulting-Dienstleistungen für die Branchen Versicherungsmakler und Vermögensverwaltung, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsstrategien zu erweitern und voranzutreiben. Mit Standorten in Nordamerika und Europa umfasst die Marktsektorexpertise von MarshBerry Immobilien- und Unfallversicherungen und -makler, Unternehmen für Arbeitnehmerleistungen und Spezialdistributoren, Partner in Versicherungstechnologien, Kapitalmärkte und Versicherungsträger sowie registrierte Anlageberater, Altersversorgungs- und Lebensversicherungsunternehmen. Kunden entscheiden sich für MarshBerry als ihren zuverlässigen Berater für jede Eigentumsphase, um ihnen dabei zu helfen, durch Finanzberatungslösungen (Investmentbanking, Fusions- und Akquisitionsberatung, Fremd- und Eigenkapitalbeschaffung, Unternehmensberatung), Wachstumsberatungslösungen (organisches Wachstum, Aggregation, Leadership, Vertriebs- und Talentlösungen) sowie Marktinformationen und Performance-Benchmarking einen Mehrwert zu schaffen, zu steigern und aufrechtzuerhalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.MarshBerry.com.

Informationen zu IMAS

IMAS Corporate Finance LLP ist ein führendes unabhängiges Beratungsunternehmen für Unternehmensfinanzierung mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich. IMAS ist auf die Bereitstellung von Finanzberatungsdienstleistungen für Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor spezialisiert, einschließlich Versicherungsvertrieb, Vermögensverwaltung und verwandten Bereichen. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Fusions- und Akquisitionsberatung (M&A, mergers and acquisitions), Kapitalbeschaffung und Due Diligence an, unterstützt durch detaillierte Forschung und eine proprietäre Datenbank, die den Finanzdienstleistungssektor im Vereinigten Königreich abdeckt, um umfassende Lösungen für Kunden zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf https://imas.uk.com/.

Atlas Merchant Capital

Atlas Merchant Capital LLC wurde gegründet, um an aussichtsreichen Marktchancen im Finanzdienstleistungssektor teilzuhaben. Atlas Merchant Capital mit Sitz in New York und London wurde von Bob Diamond und David Schamis gegründet, die zusammen mit ihren Partnern eine komplementäre Partnerschaft mit umfangreichem Betriebs- und Investitionswissen in der gesamten Finanzdienstleistungslandschaft eingegangen sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.atlasmerchantcapital.com

