MARSHBERRY PUBLICEERT M&A-MARKTRAPPORTEN 2023 VOOR DE VERZEKERINGSDISTRIBUTIE- EN INVESTERINGSSECTOR

Vraag en aanbod: de strategieën voor groei uit fusies en overnames veranderen.

WOODMERE, Ohio, 25 maart 2024 /PRNewswire/ -- MarshBerry, een internationaal adviesbureau voor fusies en overnames voor verzekeringsmakelaars en vermogensbeheerders, heeft haar jaarlijkse Merger & Acquisition-marktrapporten uitgebracht voor zowel de verzekeringsdistributie- als de beleggingssector.

Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde team van MarshBerry, voorheen werkend onder de naam IMAS Corporate Finance tot aan de overname door MarshBerry in 2023, publiceert sinds 2020 zowel het Insurance Distribution Market Report - M&A Market Structure & Review, als de Investment Sector Review. Deze rapporten zijn ongeëvenaard in de Britse markt en zijn gebaseerd op eigen gegevens en technologie om belangrijke inzichten te bieden voor makelaars en vermogensbeheerders in 2024.

"Ik ben ervan overtuigd dat het aanbieden van deze toonaangevende marktrapporten niet alleen nuttig is om de concurrentie voor te blijven, maar ook om onze klanten de inzichten te geven die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen in een snel veranderende wereld," aldus John Wepler, Chairman en CEO van MarshBerry. "Onze inzet voor het leveren van uitgebreide, actuele marktinformatie is een weerspiegeling onze toewijding tot topkwaliteit en het succes van onze klanten."

Elk rapport bevat:

Hoogtepunten van de markt en belangrijke observaties

M&A-overzicht en transactieanalyse voor 2023

Taxatie-inzichten

Vooruitzichten voor 2024 en daarna

"Deze rapporten, gebaseerd op meer dan 20 jaar onderzoek, bieden, een gedetailleerd overzicht van de voortdurende consolidatie binnen de sector en analyseren de betekenis ervan voor de sector," aldus Olly Laughton-Scott, Managing Director van MarshBerry. "Als IMAS hebben we veel eigenaren geholpen een uitstekende afwikkeling te bereiken. Nu als MarshBerry hebben we meer mogelijkheden en kijken we ernaar uit om met makelaars en vermogensbeheerders te bespreken hoe we hen het beste kunnen helpen bij het bereiken van hun doelen."

Als u vragen hebt over hoe MarshBerry bedrijven helpt om de weg vooruit te vinden, in de V.S. of in Europa, kunt u vandaag nog contact met ons opnemen.

MarshBerry - Helpt klanten bij het vergaren van kennis, het verbeteren van activiteiten en het realiseren van waarde

MarshBerry, opgericht in 1981, is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van financiële adviezen en consulting voor verzekeringsmakelaars en vermogensbeheerders dat klanten helpt bij het verwezenlijken van groei en het uitvoeren van hun zakelijke strategieën. MarshBerry beschikt over vestigingen in Noord-Amerika en Europa en kan putten uit de expertise van schadeverzekeringsagenten en -makelaars, uitkeringsbedrijven en gespecialiseerde distributeurs, partners in insurtech, kapitaalmarkten en verzekeringsmaatschappijen, alsmede geregistreerde beleggingsadviseurs, pensioenplanners en levensverzekeraars. Klanten kiezen MarshBerry als hun vertrouwde adviseur voor elke fase van hun eigendom om hen te helpen waarde op te bouwen, uit te breiden en vast te houden door middel van financiële adviezen (investment banking; fusie- en overnameadvies, schulden en kapitaalwerving, zakelijk advies), groei-adviezen (organische groei, aggregatie, leiderschap, sales- en talentoplossingen) en market intelligence en performance benchmarking. Meer informatie op www.MarshBerry.com.

