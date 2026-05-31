MARSTEK dévoile la nouvelle gamme VENUS et fait entrer les batteries plug-in dans une nouvelle ère du stockage d'énergie résidentiel

SHENZHEN, Chine, 31 mai 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK, marque mondiale de premier plan dans le domaine des batteries plug-in, a accueilli aujourd'hui à Shenzhen plus de 100 distributeurs, partenaires, représentants de la presse et invités du secteur industriel, venus d'Europe, à l'occasion de l'inauguration de son nouveau siège social et du lancement de la nouvelle famille de batteries plug-in VENUS.

MARSTEK NEW VENUS PRODUCT LAUNCH

L'événement a marqué une étape importante pour MARSTEK, alors que l'entreprise continue d'accélérer l'évolution des solutions de stockage d'énergie plug‑in pour les foyers européens. Les invités ont visité le laboratoire de R&D sur les batteries, le laboratoire d'essais de fiabilité ainsi que les lignes de production automatisées de MARSTEK, dont la chaîne de production du VENUS E Gen 3.0, la ligne de fabrication des onduleurs et la chaîne d'assemblage des systèmes de stockage d'énergie résidentiels. Ils ont ainsi pu constater la capacité d'innovation de MARSTEK, la rigueur de son système de contrôle qualité et l'intégration verticale de ses capacités industrielles.

Lors de la présentation, MARSTEK a introduit la nouvelle gamme VENUS — VENUS E Mini, VENUS E GEN 4.0 et VENUS E MAX — élargissant ainsi l'usage des batteries plug-in, du stockage d'appoint pour balcon jusqu'à l'alimentation de secours complète pour la maison, la gestion intelligente de l'énergie et l'intégration avec la recharge des véhicules électriques.

VENUS E Mini — La batterie plug-in la plus fine au monde

VENUS E Mini est une batterie plug-in compacte conçue pour les utilisateurs débutants et les espaces réduits. Elle offre une puissance bidirectionnelle de 1,5 kW et une puissance de sortie de secours de 1,5 kW, avec une puissance crête pouvant atteindre 1,8 kW, pour un soutien énergétique fiable au quotidien. Grâce à l'IA MARSTEK intégrant la prévision énergétique et la gestion TOU (Time-of-Use), le système permet une optimisation plus intelligente de l'électricité. Avec son design ultra-plat mural et son poids léger de 22 kg, VENUS E Mini constitue une solution de stockage flexible et peu encombrante pour les habitations modernes.

VENUS E GEN 4.0 — La meilleure batterie plug-in, désormais affinée

VENUS E GEN 4.0 est une batterie plug-in à couplage AC affinée, conçue pour les foyers déjà équipés de panneaux solaires, supportant l'alimentation de secours complète de la maison et l'intégration intelligente avec la recharge des véhicules électriques. Avec une puissance de charge et de décharge de 3 kW et une capacité de 5 kWh, elle garantit une utilisation domestique stable et fiable. Par rapport aux générations précédentes, elle présente un design allégé de 21 %, une empreinte réduite de 7 % et un afficheur segmenté plus clair améliorant l'ergonomie. Équipée de cellules durables de 314 Ah et supportant plus de 10 000 cycles, elle offre une fiabilité à long terme. Grâce au fonctionnement en parallèle avec SmartBox, le système peut être étendu jusqu'à 9 kW / 15 kWh en quelques minutes, et intégré de manière transparente aux chargeurs portables MARSTEK pour véhicules électriques, permettant une gestion énergétique domestique plus intelligente.

VENUS E MAX — Première batterie plug-in tout-en-un de 10 kWh au monde

VENUS E MAX est destinée aux foyers ayant des besoins énergétiques plus importants et des installations photovoltaïques existantes, offrant une solution de stockage plus puissante et intelligente. Avec une puissance bidirectionnelle de 3,6 kW (en mode connecté au réseau et en secours) associée à une capacité de stockage élevée de 10 kWh, elle assure un soutien énergétique fiable pour toute la maison, une meilleure autoconsommation et une plus grande indépendance énergétique. L'architecture d'extension en parallèle SmartBox supporte jusqu'à trois unités, aussi bien en monophasé qu'en triphasé, permettant une extension jusqu'à 10,8 kW / 30 kWh en quelques minutes. VENUS E MAX s'intègre également parfaitement aux chargeurs portables MARSTEK pour véhicules électriques, unifiant stockage domestique et recharge. Equipée de cellules LFP ultra-sûres de 314 Ah et supportant plus de 10 000 cycles, elle est conçue pour une stabilité de fonctionnement à long terme et des performances élevées pour les applications résidentielles.

Vers une nouvelle ère des batteries plug-in

Avec la gamme VENUS, MARSTEK étend les batteries plug-in à des scénarios résidentiels plus larges : alimentation de secours complète, gestion intelligente de l'énergie, intégration avec la recharge des véhicules électriques, et écosystèmes énergétiques domestiques évolutifs, accélérant ainsi la transition vers des modes de vie énergétiques plus intelligents et durables.

À propos de MARSTEK

Fondée en 2009, MARSTEK est une marque leader mondiale dans le secteur du stockage d'énergie, avec des capacités intégrées verticalement couvrant la R&D, la fabrication et les opérations commerciales mondiales. Sa gamme comprend les systèmes de stockage d'énergie résidentiels, les batteries plug-in, les centrales électriques portables, les batteries externes et les batteries rechargeables. MARSTEK s'engage à rendre l'énergie intelligente et abordable accessible à chaque foyer.

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