MARSTEK presenta la familia VENUS, impulsando una nueva era de baterías plug-in residenciales English

News provided by

Marstek Energy Co., Limited

May 31, 2026, 05:30 ET

SHENZHEN, China, 31 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK, marca global líder de baterías plug-in, recibió hoy en Shenzhen, China, a más de 100 distribuidores, socios, representantes de medios e invitados del sector procedentes de toda Europa para la inauguración oficial de la nueva sede y el lanzamiento de la nueva familia de baterías plug-in VENUS.

Continue Reading
MARSTEK NEW VENUS PRODUCT LAUNCH
MARSTEK NEW VENUS PRODUCT LAUNCH

El evento marcó un importante hito para MARSTEK en su continua aceleración de la evolución de las soluciones de almacenamiento energético plug-in para hogares europeos. Los invitados visitaron el Instituto de I+D de baterías de MARSTEK, el Centro de I+D, el laboratorio de pruebas, el centro experimental y las líneas de producción, incluida la línea de producción VENUS E Gen 3.0, la línea de fabricación de inversores y la línea de ensamblaje de ESS residenciales, obteniendo una visión integral de la capacidad de innovación de MARSTEK, los sistemas de control de calidad y las capacidades de fabricación verticalmente integradas.

Durante el evento de lanzamiento, MARSTEK presentó la nueva familia VENUS — VENUS E Mini, VENUS E GEN 4.0 y VENUS E MAX — ampliando las aplicaciones de las baterías plug-in desde el almacenamiento energético básico para balcones hasta el respaldo energético para toda la vivienda, la gestión inteligente de energía y la integración con carga de vehículos eléctricos.

VENUS E Mini — La batería plug-in más delgada del mundo

VENUS E Mini es una batería plug-in compacta diseñada para usuarios de nivel inicial y espacios reducidos. Ofrece una potencia bidireccional de 1,5 kW y una salida de respaldo de 1,5 kW, con una potencia pico de hasta 1,8 kW para garantizar un suministro energético doméstico fiable en el día a día. Impulsado por MARSTEK AI, con funciones inteligentes de previsión energética y gestión TOU, el sistema permite optimizar el consumo eléctrico de forma más eficiente. Gracias a su diseño ultrafino para montaje en pared y su estructura ligera de solo 22 kg, VENUS E Mini proporciona una solución flexible y compacta de almacenamiento energético para los hogares modernos.

VENUS E GEN 4.0 — La mejor batería plug-in, ahora aún más optimizada

VENUS E GEN 4.0 es una batería plug-in AC-coupled optimizada, diseñada para hogares con sistemas solares existentes, compatible con respaldo energético para toda la vivienda e integración inteligente con cargadores EV. Con una potencia de carga y descarga de 3 kW y una capacidad de 5 kWh, garantiza un suministro energético doméstico estable y fiable. En comparación con generaciones anteriores, presenta un diseño un 21 % más ligero, un 7 % menos de espacio ocupado y una pantalla segmentada más clara para mejorar la experiencia de uso. Equipada con celdas duraderas de 314 Ah y más de 10.000 ciclos de vida útil, ofrece una fiabilidad a largo plazo. Mediante el funcionamiento en paralelo con SmartBox, el sistema puede ampliarse hasta 9 kW / 15 kWh en cuestión de minutos e integrarse perfectamente con los cargadores portátiles para vehículos eléctricos de MARSTEK, permitiendo una gestión energética doméstica más inteligente.

VENUS E MAX — La primera batería plug-in todo en uno de 10 kWh del mundo

VENUS E MAX está diseñada para hogares con mayores necesidades energéticas y sistemas fotovoltaicos de tejado ya instalados, ofreciendo una solución de almacenamiento energético residencial más potente e inteligente. Con una potencia bidireccional conectada a red y de respaldo de 3,6 kW, junto con una capacidad de almacenamiento de 10 kWh, proporciona un soporte energético fiable para toda la vivienda, una mayor tasa de autoconsumo y más independencia energética. La arquitectura de expansión en paralelo SmartBox admite hasta tres unidades tanto en sistemas monofásicos como trifásicos, permitiendo una ampliación escalable de hasta 10,8 kW / 30 kWh en pocos minutos. VENUS E MAX también se integra perfectamente con los cargadores portátiles EV de MARSTEK para una gestión unificada del almacenamiento energético y la carga de vehículos eléctricos. Equipada con celdas LFP ultraseguras de 314 Ah y más de 10.000 ciclos de vida útil, está diseñada para ofrecer un funcionamiento estable a largo plazo y un alto rendimiento en aplicaciones residenciales.

Liderando la próxima era de las baterías plug-in

Con la familia VENUS, MARSTEK amplía las aplicaciones de las baterías plug-in hacia escenarios energéticos residenciales más amplios, incluyendo respaldo energético integral para el hogar, gestión inteligente de energía, integración con carga EV y ecosistemas energéticos domésticos escalables, acelerando así la transición hacia un estilo de vida energético más inteligente y sostenible.

Acerca de MARSTEK

Fundada en 2009, MARSTEK es una marca líder mundial en la industria del almacenamiento energético, con capacidades verticalmente integradas que abarcan I+D, fabricación y operaciones globales de mercado. Su portafolio incluye ESS residenciales, baterías plug-in, estaciones de energía portátiles, power banks y baterías recargables. MARSTEK se dedica a hacer que la energía inteligente y asequible sea accesible para todos los hogares.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991345/1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

MARSTEK stellt die neue VENUS-Familie vor und erweitert Plug-in-Batterien in eine neue Ära der Heim-Energiespeicherung

MARSTEK stellt die neue VENUS-Familie vor und erweitert Plug-in-Batterien in eine neue Ära der Heim-Energiespeicherung

MARSTEK, die globale Top-Tier-Marke für Plug-in-Batterien, begrüßte heute mehr als 100 Distributoren, Partner, Medienvertreter und Branchenexperten...
MARSTEK dévoile la nouvelle gamme VENUS et fait entrer les batteries plug-in dans une nouvelle ère du stockage d'énergie résidentiel

MARSTEK dévoile la nouvelle gamme VENUS et fait entrer les batteries plug-in dans une nouvelle ère du stockage d'énergie résidentiel

MARSTEK, marque mondiale de premier plan dans le domaine des batteries plug-in, a accueilli aujourd'hui à Shenzhen plus de 100 distributeurs,...
More Releases From This Source

Explore

Utilities

Utilities

Oil & Energy

Oil & Energy

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Alternative Energies

Alternative Energies

News Releases in Similar Topics