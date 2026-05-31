SHENZHEN, China, 31 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK, marca global líder de baterías plug-in, recibió hoy en Shenzhen, China, a más de 100 distribuidores, socios, representantes de medios e invitados del sector procedentes de toda Europa para la inauguración oficial de la nueva sede y el lanzamiento de la nueva familia de baterías plug-in VENUS.

MARSTEK NEW VENUS PRODUCT LAUNCH

El evento marcó un importante hito para MARSTEK en su continua aceleración de la evolución de las soluciones de almacenamiento energético plug-in para hogares europeos. Los invitados visitaron el Instituto de I+D de baterías de MARSTEK, el Centro de I+D, el laboratorio de pruebas, el centro experimental y las líneas de producción, incluida la línea de producción VENUS E Gen 3.0, la línea de fabricación de inversores y la línea de ensamblaje de ESS residenciales, obteniendo una visión integral de la capacidad de innovación de MARSTEK, los sistemas de control de calidad y las capacidades de fabricación verticalmente integradas.

Durante el evento de lanzamiento, MARSTEK presentó la nueva familia VENUS — VENUS E Mini, VENUS E GEN 4.0 y VENUS E MAX — ampliando las aplicaciones de las baterías plug-in desde el almacenamiento energético básico para balcones hasta el respaldo energético para toda la vivienda, la gestión inteligente de energía y la integración con carga de vehículos eléctricos.

VENUS E Mini — La batería plug-in más delgada del mundo

VENUS E Mini es una batería plug-in compacta diseñada para usuarios de nivel inicial y espacios reducidos. Ofrece una potencia bidireccional de 1,5 kW y una salida de respaldo de 1,5 kW, con una potencia pico de hasta 1,8 kW para garantizar un suministro energético doméstico fiable en el día a día. Impulsado por MARSTEK AI, con funciones inteligentes de previsión energética y gestión TOU, el sistema permite optimizar el consumo eléctrico de forma más eficiente. Gracias a su diseño ultrafino para montaje en pared y su estructura ligera de solo 22 kg, VENUS E Mini proporciona una solución flexible y compacta de almacenamiento energético para los hogares modernos.

VENUS E GEN 4.0 — La mejor batería plug-in, ahora aún más optimizada

VENUS E GEN 4.0 es una batería plug-in AC-coupled optimizada, diseñada para hogares con sistemas solares existentes, compatible con respaldo energético para toda la vivienda e integración inteligente con cargadores EV. Con una potencia de carga y descarga de 3 kW y una capacidad de 5 kWh, garantiza un suministro energético doméstico estable y fiable. En comparación con generaciones anteriores, presenta un diseño un 21 % más ligero, un 7 % menos de espacio ocupado y una pantalla segmentada más clara para mejorar la experiencia de uso. Equipada con celdas duraderas de 314 Ah y más de 10.000 ciclos de vida útil, ofrece una fiabilidad a largo plazo. Mediante el funcionamiento en paralelo con SmartBox, el sistema puede ampliarse hasta 9 kW / 15 kWh en cuestión de minutos e integrarse perfectamente con los cargadores portátiles para vehículos eléctricos de MARSTEK, permitiendo una gestión energética doméstica más inteligente.

VENUS E MAX — La primera batería plug-in todo en uno de 10 kWh del mundo

VENUS E MAX está diseñada para hogares con mayores necesidades energéticas y sistemas fotovoltaicos de tejado ya instalados, ofreciendo una solución de almacenamiento energético residencial más potente e inteligente. Con una potencia bidireccional conectada a red y de respaldo de 3,6 kW, junto con una capacidad de almacenamiento de 10 kWh, proporciona un soporte energético fiable para toda la vivienda, una mayor tasa de autoconsumo y más independencia energética. La arquitectura de expansión en paralelo SmartBox admite hasta tres unidades tanto en sistemas monofásicos como trifásicos, permitiendo una ampliación escalable de hasta 10,8 kW / 30 kWh en pocos minutos. VENUS E MAX también se integra perfectamente con los cargadores portátiles EV de MARSTEK para una gestión unificada del almacenamiento energético y la carga de vehículos eléctricos. Equipada con celdas LFP ultraseguras de 314 Ah y más de 10.000 ciclos de vida útil, está diseñada para ofrecer un funcionamiento estable a largo plazo y un alto rendimiento en aplicaciones residenciales.

Liderando la próxima era de las baterías plug-in

Con la familia VENUS, MARSTEK amplía las aplicaciones de las baterías plug-in hacia escenarios energéticos residenciales más amplios, incluyendo respaldo energético integral para el hogar, gestión inteligente de energía, integración con carga EV y ecosistemas energéticos domésticos escalables, acelerando así la transición hacia un estilo de vida energético más inteligente y sostenible.

Acerca de MARSTEK

Fundada en 2009, MARSTEK es una marca líder mundial en la industria del almacenamiento energético, con capacidades verticalmente integradas que abarcan I+D, fabricación y operaciones globales de mercado. Su portafolio incluye ESS residenciales, baterías plug-in, estaciones de energía portátiles, power banks y baterías recargables. MARSTEK se dedica a hacer que la energía inteligente y asequible sea accesible para todos los hogares.

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