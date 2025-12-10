MARSTEK dévoile les nouveaux systèmes de stockage d'énergie VENUS au Forum EnerGaïa 2025

MONTPELLIER, France, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- MARSTEK, leader mondial de l'innovation en solutions de stockage d'énergie, présente ses dernières avancées de nouvelle génération en matière de stockage et de recharge intelligente avec la gamme VENUS. Ces innovations seront dévoilées lors du Forum des énergies renouvelables EnerGaïa à Montpellier, sur le stand B29 dans le hall B3.

MARSTEK VENUS G : ESS Empilable 5kW AC-Couplé avec 500V V-Boost

MARSTEK At The EnerGaïa Renewable Energy Forum 2025

MARSTEK VENUS G est un système de stockage d'énergie bidirectionnel et AC-couplé de 5kW, conçu pour une gestion énergétique domestique avancée. Avec une puissance de pointe de 10kW et une entrée PV AC de 7,5kW, il offre une compatibilité étendue avec les systèmes solaires Enphase, SolarEdge et autres. Il permet une extension flexible de 5kWh à 30kWh, tandis que la technologie 500V V-Boost assure un contrôle individuel de chaque batterie, éliminant tout déséquilibre. Grâce à un temps de basculement de secours inférieur à 10ms, au câblage simplifié Wirelite et à une surveillance via application intelligente, VENUS G constitue une solution de stockage tournée vers l'avenir, garantissant une intégration fluide et une efficacité maximale.

Chargeur EV AC Monophasé de 7kW pour MARSTEK MARS I PLUS

Élaboré pour fonctionner en parfaite synergie avec le système MARS I PLUS, le chargeur EV monophasé de 7kW propose une puissance ajustable de 1,4kW à 7,4kW avec équilibrage automatique de charge. Sa protection IP54 et IK10 lui assure une durabilité aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Grâce à une connexion par câble unique et une compatibilité matérielle avec la norme ISO 15118, il est conçu pour une intégration EV sûre, flexible et évolutive.

MARSTEK VENUS D (AC Version) : ESS Plug-in Empilable avec Couplage AC de 2,5kW

MARSTEK VENUS D (AC version) offre une puissance bidirectionnelle de 2,5kW sur réseau et une capacité de secours de 2,5kW, le tout dans un design compact et empilable. Chaque module dispose de 2,56kWh et peut être étendu jusqu'à 15,36kWh. Entièrement compatible avec toutes les installations solaires existantes, il exploite une prévision basée sur l'IA et une optimisation par plages horaires pour réduire la facture énergétique tout en maximisant l'efficacité. Son intégration avec un compteur intelligent garantit une gestion précise des flux d'énergie pour l'autoconsommation et la conformité au réseau.

Retrouvez MARSTEK au Forum EnerGaïa 2025 — Hall B3, Stand B29 — pour découvrir nos dernières innovations de près. Au-delà de ces nouveautés, MARSTEK présentera également sa gamme de systèmes de stockage pour balcons (VENUS A, D et E avec Smartbox) ainsi que ses solutions de stockage résidentielles, notamment le monophasé MARS I PLUS et le VENUS X.

À Propos de MARSTEK

Fondé en 2009, MARSTEK est un innovateur mondial du stockage d'énergie, alliant recherche & développement et production pour offrir des solutions complètes. Son portefeuille couvre les systèmes de stockage d'énergie (ESS) résidentiels et pour balcon, les centrales électriques portables, les batteries externes et les piles rechargeables. MARSTEK se donne pour mission de permettre à tous les foyers d'accéder à une énergie intelligente et abordable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2841494/MARSTEK_At_The_EnerGa_a_Renewable_Energy_Forum_2025.jpg