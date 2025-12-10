MARSTEK presentará los nuevos sistemas de almacenamiento de energía VENUS en el Foro EnerGaïa 2025

Marstek Energy Co., Limited

Dec 10, 2025

MONTPELLIER, Francia, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- MARSTEK, líder global en innovación dentro del sector del almacenamiento energético, presentará sus más recientes avances de nueva generación en almacenamiento de energía y carga inteligente con los nuevos productos VENUS, en el stand B29 del pabellón B3 del Foro de las Energías Renovables EnerGaïa.

MARSTEK VENUS G: ESS apilable de 5kW acoplado a CA con tecnología V-Boost de 500 V

MARSTEK At The EnerGaïa Renewable Energy Forum 2025
MARSTEK At The EnerGaïa Renewable Energy Forum 2025

El MARSTEK VENUS G es un sistema de almacenamiento de energía (ESS) bidireccional de 5kW acoplado a CA, diseñado para una gestión energética doméstica avanzada. Con una potencia máxima de 10kW y una entrada fotovoltaica en CA de 7,5kW, ofrece alta compatibilidad con los sistemas fotovoltaicos de Enphase, SolarEdge y otros fabricantes. Permite una ampliación flexible desde 5kWh hasta 30kWh, mientras que su tecnología V-Boost de 500V garantiza el control independiente de cada módulo de batería, evitando desbalances. Con una conmutación de respaldo inferior a 10ms, el cableado simplificado Wirelite y la supervisión inteligente mediante la aplicación, el VENUS G proporciona una solución de almacenamiento orientada al futuro, asegurando una integración perfecta y la máxima eficiencia.

Cargador CA monofásico de 7kW para vehículos eléctricos, compatible con el sistema MARSTEK MARS I PLUS

Diseñado para integrarse perfectamente con el sistema MARS I PLUS, el cargador CA monofásico de 7kW para vehículos eléctricos de MARSTEK ofrece una potencia ajustable de 1,4kW a 7,4kW con equilibrio automático de carga. Sus protecciones IP54 e IK10 garantizan durabilidad tanto en interiores como en exteriores. Con su conexión de un solo cable y la compatibilidad de hardware con ISO 15118, está concebido para una integración segura, flexible y preparada para el futuro.

MARSTEK VENUS D (Versión CA): ESS apilable enchufable con acoplamiento de CA de 2,5kW

El MARSTEK VENUS D (versión CA) ofrece 2,5kW de potencia bidireccional en red y 2,5kW de respaldo en un formato compacto y apilable. Cada módulo proporciona 2,56kWh, ampliables hasta 15,36kWh. Totalmente compatible con todos los sistemas solares existentes, utiliza pronósticos basados en inteligencia artificial y optimización por horario de uso para reducir las facturas energéticas y maximizar la eficiencia. Su integración con medidor inteligente garantiza una gestión precisa del flujo energético para autoconsumo y cumplimiento normativo.

Les invitamos a visitar MARSTEK en el Foro EnerGaïa 2025 — Pabellón B3, Stand B29 — para conocer de cerca nuestras últimas innovaciones. Además de estos lanzamientos, MARSTEK también presentará su gama de ESS para balcones (VENUS A, D y E con Smartbox) y soluciones residenciales de ESS , incluidos el MARS I PLUS monofásico y el VENUS X.

Acerca de MARSTEK

Fundada en 2009, MARSTEK es una empresa innovadora global en almacenamiento energético, que integra I+D y fabricación para ofrecer soluciones completas. Su catálogo incluye ESS residenciales y para balcones, estaciones de energía portátiles, bancos de energía y baterías recargables. MARSTEK se dedica a hacer que la energía inteligente y asequible sea accesible para todos los hogares.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841494/MARSTEK_At_The_EnerGa_a_Renewable_Energy_Forum_2025.jpg

