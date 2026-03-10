MARSTEK lance la VENUS B -- L'ESS plug-in le plus fin au monde -- Redéfinir l'avenir de l'énergie plug-in

AMSTERDAM, Pays-Bas , 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK, innovateur mondial dans les solutions de stockage d'énergie, annonce le lancement de VENUS B, le système de stockage d'énergie (ESS) plug-in le plus fin au monde, lors d'un événement spécial à Amsterdam. Ce lancement coïncide avec la participation de MARSTEK au salon Solar Solutions Amsterdam 2026, qui se tient du 10 au 12 mars, où l'entreprise présentera ses dernières innovations au stand H9.

Présentation de VENUS B : le système de stockage d'énergie (ESS) plug-in ultra-fin pour les maisons modernes

MARSTEK Launches New Product VENUS B

Conçue pour les maisons contemporaines et les espaces de vie compacts, la VENUS B présente un profil ultra-fin de 8,6 cm et un design mural léger de 20 kg, offrant un stockage d'énergie performant tout en optimisant l'espace. Équipé d'un onduleur bidirectionnel de 1,5 kW, d'une sortie réseau de 800 W / 1,5 kW et d'une capacité de 2 kWh, le système assure un soutien énergétique fiable pour les besoins domestiques quotidiens.

La VENUS B bénéficie d'une installation véritablement plug-and-play, permettant aux utilisateurs de commencer à stocker et à utiliser de l'énergie en quelques secondes. Grâce à un temps de commutation EPS de 15 ms, le système garantit une alimentation stable lors des coupures de courant. L'optimisation énergétique pilotée par l'IA et le suivi via application permettent aux utilisateurs de gérer leur consommation plus intelligemment, avec des économies pouvant atteindre 533 € par an — soit environ 1,46 € par jour.

Systèmes de Gestion Énergétique (EMS) MARSTEK : Une énergie plus intelligente, simplifiée

Lors du lancement, MARSTEK présentera également ses Systèmes de Gestion Énergétique (EMS), alimentés par l'application MARSTEK. Les principales caractéristiques sont :

Optimisation énergétique pilotée par l'IA, pour une efficacité maximale et des économies de coûts

Fonctionnalité de VPP (Virtual Power Plant), permettant aux foyers de participer aux réseaux d'énergie distribuée

Intégration fluide à l'écosystème, s'associant facilement aux plateformes de maison intelligente pour une gestion énergétique automatisée et multi-scénarios

Découvrez MARSTEK au salon Solar Solutions Amsterdam

Lors du salon Solar Solutions Amsterdam 2026, MARSTEK présentera la VENUS B ainsi que la gamme complète de solutions de stockage d'énergie. Les visiteurs du stand H9 pourront également découvrir ses solutions de stockage d'énergie résidentielles, notamment les modèles MARS I PLUS et VENUS G, ainsi que ses systèmes de stockage d'énergie pour balcon très populaires : VENUS A, VENUS D et VENUS E Gen 3.0.

Rendez-vous chez MARSTEK au stand H9 pour découvrir comment la VENUS B redéfinit le stockage d'énergie domestique grâce à son design ultra-fin, sa simplicité d'installation plug-in et sa gestion énergétique intelligente.

À propos de MARSTEK

Fondée en 2009, MARSTEK est un innovateur mondial dans le domaine du stockage d'énergie, alliant recherche et développement (R&D) et fabrication pour proposer des solutions complètes. Sa gamme de produits inclut les systèmes de stockage d'énergie résidentiels et pour balcon, les stations d'énergie portables, les chargeurs portables et les batteries rechargeables. MARSTEK se donne pour mission de permettre à tous les foyers d'accéder à une énergie intelligente et abordable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2930026/MARSTEK.jpg