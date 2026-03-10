MARSTEK stellt VENUS B vor-- Das dünnste Plug-in ESS in der Welt -- Neuausrichtung der Zukunft der Plug-in-Energie

AMSTERDAM, Niederlande, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK , ein globaler Innovator im Bereich Energiespeicherlösungen, kündigt auf der Sonderveranstaltung in Amsterdam die Markteinführung von VENUS B an – dem dünnsten Plug-in-Energiespeichersystem (ESS) in der Welt. Diese Einführung erfolgt parallel zur Teilnahme von MARSTEK an der Solar Solutions Amsterdam 2026 , die vom 10. bis 12. März stattfindet. Auf dem Stand H9 präsentiert das Unternehmen seine neuesten Innovationen.

VENUS B: Ultradünnes Plug-in-ESS für moderne Häuser

MARSTEK Launches New Product VENUS B

Entwickelt für zeitgemäße Häuser und kompakte Wohnräume, besticht VENUS B durch eine ultradünne Bauweise von nur 8,6 cm und ein leichtes, wandmontierbares Design von 20 kg. Dieses System bietet leistungsstarke Energiespeicherung bei maximaler Raumeffizienz. Ausgestattet mit einem 1,5-kW-bidirektionalen Wechselrichter, 800 W / 1,5 kW Netzausgang und einer Kapazität von 2 kWh gewährleistet es zuverlässige Energieversorgung für den täglichen Haushaltsbedarf.

VENUS B ermöglicht eine echte Plug-and-Play-Installation - es kann innerhalb weniger Sekunden mit der Speicherung und Nutzung von Energie begonnen werden. Mit einer EPS-Backup-Umschaltung von 15 ms sichert das System stabile Stromversorgung bei Ausfällen. KI zur Energieoptimierung sowie eine app-basierte Überwachung ermöglichen eine intelligentere Energienutzung. Dadurch lassen sich jährlich bis zu 533 € einsparen - etwa 1,46 € pro Tag.

MARSTEK Energiemanagementsysteme: Intelligente Energie, einfach gemacht

Im Rahmen der Markteinführung stellt MARSTEK zudem seine Energiemanagementsysteme (EMS) vor, die über die nutzerfreundliche MARSTEK-App angetrieben werden. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

KI-angetriebene Energieoptimierung für maximale Effizienz und Kosteneinsparungen

Funktion als Virtuelles Kraftwerk (VPP), die es privaten Haushalten ermöglicht, aktiv an dezentralen Energienetzen teilzunehmen.

Nahtlose Ökosystemintegration zur einfachen Anbindung an Smart-Home-Plattformen für automatisches Energiemanagement in verschiedenen Szenarien

Erleben Sie MARSTEK auf der Solar Solutions Amsterdam

Auf der Solar Solutions Amsterdam 2026 präsentiert MARSTEK VENUS B gemeinsam mit seinem gesamten Portfolio an Energiespeicherlösungen. Am Stand H9 können zudem weitere Lösungen für Heim-Energiespeicher wie MARS I PLUS und VENUS G sowie beliebte Balkon-Energiespeichersysteme wie VENUS A, VENUS D und VENUS E Gen 3.0 entdeckt werden.

Besuchen Sie MARSTEK am Stand H9 und erfahren Sie, wie VENUS B mit ultradünnem Design, einfacher Plug-in-Nutzung und intelligentem Energiemanagement die private Energiespeicherung neu definiert.

Über MARSTEK

MARSTEK wurde 2009 gegründet und ist ein globaler Innovator im Bereich Energiespeicherung. Das Unternehmen vereint F&E sowie Fertigung und bietet umfassende Lösungen an. Das Portfolio umfasst private und Balkon-Energiespeichersysteme, mobile Powerstation, Power Banks und wiederaufladbare Batterien. MARSTEK engagiert sich dafür, intelligente und erschwingliche Energie für jeden Haushalt zugänglich zu machen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2930026/MARSTEK.jpg