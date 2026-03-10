MARSTEK stellt VENUS B vor-- Das dünnste Plug-in ESS in der Welt -- Neuausrichtung der Zukunft der Plug-in-Energie
AMSTERDAM, Niederlande, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- MARSTEK, ein globaler Innovator im Bereich Energiespeicherlösungen, kündigt auf der Sonderveranstaltung in Amsterdam die Markteinführung von VENUS B an – dem dünnsten Plug-in-Energiespeichersystem (ESS) in der Welt. Diese Einführung erfolgt parallel zur Teilnahme von MARSTEK an der Solar Solutions Amsterdam 2026, die vom 10. bis 12. März stattfindet. Auf dem Stand H9 präsentiert das Unternehmen seine neuesten Innovationen.
VENUS B: Ultradünnes Plug-in-ESS für moderne Häuser
Entwickelt für zeitgemäße Häuser und kompakte Wohnräume, besticht VENUS B durch eine ultradünne Bauweise von nur 8,6 cm und ein leichtes, wandmontierbares Design von 20 kg. Dieses System bietet leistungsstarke Energiespeicherung bei maximaler Raumeffizienz. Ausgestattet mit einem 1,5-kW-bidirektionalen Wechselrichter, 800 W / 1,5 kW Netzausgang und einer Kapazität von 2 kWh gewährleistet es zuverlässige Energieversorgung für den täglichen Haushaltsbedarf.
VENUS B ermöglicht eine echte Plug-and-Play-Installation - es kann innerhalb weniger Sekunden mit der Speicherung und Nutzung von Energie begonnen werden. Mit einer EPS-Backup-Umschaltung von 15 ms sichert das System stabile Stromversorgung bei Ausfällen. KI zur Energieoptimierung sowie eine app-basierte Überwachung ermöglichen eine intelligentere Energienutzung. Dadurch lassen sich jährlich bis zu 533 € einsparen - etwa 1,46 € pro Tag.
MARSTEK Energiemanagementsysteme: Intelligente Energie, einfach gemacht
Im Rahmen der Markteinführung stellt MARSTEK zudem seine Energiemanagementsysteme (EMS) vor, die über die nutzerfreundliche MARSTEK-App angetrieben werden. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
- KI-angetriebene Energieoptimierung für maximale Effizienz und Kosteneinsparungen
- Funktion als Virtuelles Kraftwerk (VPP), die es privaten Haushalten ermöglicht, aktiv an dezentralen Energienetzen teilzunehmen.
- Nahtlose Ökosystemintegration zur einfachen Anbindung an Smart-Home-Plattformen für automatisches Energiemanagement in verschiedenen Szenarien
Erleben Sie MARSTEK auf der Solar Solutions Amsterdam
Auf der Solar Solutions Amsterdam 2026 präsentiert MARSTEK VENUS B gemeinsam mit seinem gesamten Portfolio an Energiespeicherlösungen. Am Stand H9 können zudem weitere Lösungen für Heim-Energiespeicher wie MARS I PLUS und VENUS G sowie beliebte Balkon-Energiespeichersysteme wie VENUS A, VENUS D und VENUS E Gen 3.0 entdeckt werden.
Besuchen Sie MARSTEK am Stand H9 und erfahren Sie, wie VENUS B mit ultradünnem Design, einfacher Plug-in-Nutzung und intelligentem Energiemanagement die private Energiespeicherung neu definiert.
Über MARSTEK
MARSTEK wurde 2009 gegründet und ist ein globaler Innovator im Bereich Energiespeicherung. Das Unternehmen vereint F&E sowie Fertigung und bietet umfassende Lösungen an. Das Portfolio umfasst private und Balkon-Energiespeichersysteme, mobile Powerstation, Power Banks und wiederaufladbare Batterien. MARSTEK engagiert sich dafür, intelligente und erschwingliche Energie für jeden Haushalt zugänglich zu machen.
