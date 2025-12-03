MARSTEK präsentiert neue VENUS-Energiespeichersysteme auf der Solar Solutions Düsseldorf 2025

DÜSSELDORF, Deutschland, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- MARSTEK, ein weltweit führender Innovator im Bereich Energiespeicherlösungen, kündigt seine Teilnahme an der Solar Solutions Düsseldorf 2025 (3.–4. Dezember, Messe Düsseldorf, Halle 14, Stände E3 & C8) an und präsentiert neueste Fortschritte in Energiespeicherung und Smart Charging mit den Energiespeichersystemen der VENUS-Serie.

Spotlight auf Innovation

MARSTEK Solar Solutions Düsseldorf 2025

Ein Highlight ist MARSTEK VENUS G, ein stapelbares 5kW AC-gekoppeltes ESS mit 500V V-Boost-Technologie. Es kombiniert einen bidirektionalen Wechselrichter mit 10kW Spitzenleistung, ultraschneller Backup-Umschaltung und modularer Kapazitätserweiterung von 5kWh auf 30kWh. Mit 7,5kW AC PV-Eingang lässt es sich problemlos in Enphase-, SolarEdge- und andere PV-Systeme integrieren, während der 7,5kW Netzanschluss ein schnelles Laden zu Niedrigtarifen ermöglicht. Für einfache Nachrüstungen konzipiert, bietet es nahtlose Überwachung über eine Smart-App und mehrere Kommunikationsschnittstellen.

Der 11kW Dreiphasen-EV-AC-Lader kommt ebenfalls zum Einsatz, entwickelt für das MARS I PLUS-Dreiphasensystem. Mit adaptiver Lastverteilung, robustem IP54/IK10-Schutz und ISO 15118-Kompatibilität ist er für sichere, flexible und zukunftssichere EV-Integration ausgelegt.

Ein weiteres Highlight ist MARSTEK VENUS D (AC-Version), ein Plug-in-ESS, das 2,5kW bidirektionale Netzleistung mit Spitzen-Backup-Unterstützung von bis zu 3,0kW liefert. Das stapelbare modulare Design erweitert sich von 2,56kWh auf 15,36kWh, während KI-Prognosen und intelligente Netzinteraktion ein effizientes, regelkonformes Energiemanagement gewährleisten.

Mehr zu entdecken

Über diese Produktneuheiten hinaus wird MARSTEK auch sein Balkon-ESS-Sortiment (VENUS A, D und E mit Smartbox) sowie Residential-ESS-Lösungen präsentieren, darunter das MARS I PLUS-Dreiphasensystem und VENUS X.

Besuchen Sie MARSTEK auf der Solar Solutions Düsseldorf 2025 — Halle 14, Stände E3 & C8 — und entdecken Sie die Zukunft der intelligenten, skalierbaren Heimenergie. Am Abend des 3. Dezembers veranstaltet MARSTEK ein spezielles Launch-Event zur Vorstellung der neuesten Ergänzungen der VENUS-Serie sowie seines HEMS (Home Energy Management System). Die HEMS-Plattform bietet KI-gestützte Energieoptimierung, intelligentes Energiemanagement, Überwachung von überall, effiziente Wärmepumpen-Synergien, erweiterte Ladeverknüpfung und proaktive Backup-Energie und verschafft den Teilnehmern einen umfassenden Einblick in MARSTEKs Vision für intelligente, vernetzte Heimenergie-Ökosysteme.

Über MARSTEK

MARSTEK, gegründet 2009, ist ein globaler Innovator im Bereich Energiespeicher, der F&E und Fertigung integriert, um umfassende Lösungen bereitzustellen. Das Portfolio umfasst Residential- und Balkon-ESS, tragbare Powerstations, Powerbanks und wiederaufladbare Batterien. MARSTEK hat sich zum Ziel gesetzt, intelligente und erschwingliche Energie für jeden Haushalt zugänglich zu machen.

