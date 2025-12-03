MARSTEK présente ses nouveaux systèmes de stockage d'énergie VENUS à Solar Solutions Düsseldorf 2025

DÜSSELDORF, Allemagne, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- MARSTEK, innovateur mondial de premier plan dans les solutions de stockage d'énergie, annonce sa participation à Solar Solutions Düsseldorf 2025 (3–4 décembre, Messe Düsseldorf, Hall 14, stands E3 & C8), où l'entreprise présentera ses dernières avancées de nouvelle génération en matière de stockage d'énergie et de recharge intelligente avec les nouveaux produits VENUS.

Zoom sur l'innovation

MARSTEK Solar Solutions Düsseldorf 2025

Un des temps forts est le MARSTEK VENUS G, un ESS couplé AC empilable de 5kW avec technologie V-Boost 500V. Il intègre un onduleur bidirectionnel de 10kW en crête, une commutation de secours ultra-rapide, et une expansion modulaire de capacité de 5kWh à 30 kWh. Avec une entrée PV AC de 7,5kW, il s'intègre facilement aux systèmes Enphase, SolarEdge et autres, tandis que l'entrée de 7,5kW sur réseau permet une charge rapide aux tarifs avantageux. Conçu pour des rétrofits simples, il offre une surveillance fluide via une app intelligente et de multiples interfaces de communication.

Arrive également le chargeur EV AC de 11kW triphasé, qui est développé pour le système MARS I PLUS triphasé. Doté d'un équilibrage de charge adaptatif, d'une protection robuste IP54/IK10 et compatibilité ISO 15118, il garantit une intégration sûre, flexible et évolutive des véhicules électriques.

Un autre temps fort est le MARSTEK VENUS D (version CA), un ESS plug-in qui délivre 2,5kW de puissance bidirectionnelle sur réseau et une alimentation de secours de 3kW en crête. En plus, sa conception modulaire empilable permet une expansion de 2,56kWh à 15,36kWh. Grâce à sa prévision par IA et à son interaction intelligente avec le réseau, il assure une gestion de l'énergie à la fois efficace et conforme aux réglementations en vigueur.

Plus à Découvrir

Au-delà de ces lancements, MARSTEK présentera également sa gamme d'ESS pour balcon (VENUS A, D et E avec Smartbox) et ses solutions d'ESS résidentiels, notamment le MARS I PLUS triphasé et le VENUS X.

Rejoignez MARSTEK à Solar Solutions Düsseldorf 2025 — Hall 14, Stands E3 & C8 — pour découvrir l'avenir de l'énergie domestique intelligente et évolutive. Le soir du 3 décembre, MARSTEK organisera un événement spécial de lancement pour dévoiler les toutes nouvelles additions à la gamme VENUS, ainsi que son HEMS (Système de Gestion de l'Énergie Domestique). La plateforme HEMS intègre une optimisation énergétique pilotée par IA, une gestion intelligente de l'énergie, un contrôle à distance, une synergie efficace avec les pompes à chaleur, un lien de charge avancé et une alimentation de secours proactive. Elle offrira ainsi aux participants une vision complète de l'écosystème énergétique domestique intelligent et connecté imaginé par MARSTEK.

À Propos de MARSTEK

Fondé en 2009, MARSTEK est un innovateur mondial du stockage d'énergie, alliant recherche & développement et production pour offrir des solutions complètes. Son portefeuille couvre les systèmes de stockage d'énergie (ESS) résidentiels et pour balcon, les centrales électriques portables, les batteries externes et les piles rechargeables. MARSTEK se donne pour mission de permettre à tous les foyers d'accéder à une énergie intelligente et abordable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2835106/MARSTEK_Solar_Solutions_D_sseldorf_2025.jpg