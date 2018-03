MARTI HOTELS and MARINAS obtient la somme plafonnée à 59,4 millions de TRY de GEM Global Yield Fund

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/660544/MARTI_HOTELS_and_MARINAS_Logo.jpg )

Ce montant plafonné sera levé à l'aide d'une combinaison d'instruments, à savoir 45 millions de TRY venant de la SSF qui seront applicables pendant une période de trois ans et [14.4] millions de TRY en vertu de l'option d'achat qui peut être effectuée par GEM Global Yield Fund dans une période de trois ans, et qui porte sur [8] million d'actions, à un prix équivalent à [1,8] TRY par action.

Ce nouvel Accord servira à renforcer le fonds de roulement de la Société.

À propos de MARTI HOTELS and MARINAS

Marti Hotels and Marinas a été fondée par la famille Narin en 1967 et a démarré ses activités il y a 50 ans, avec le premier complexe hôtelier de Turquie, appelé « Marmaris Marti Resort ». Entreprise pionnière du secteur depuis le début de son exploitation, Marti est devenue la première entreprise touristique turque cotée à la Bourse d'Istanbul en 1990.

Actuellement, Marti Hotels and Marinas emploie 1 200 personnes, poursuit ses activités et affiche un taux de satisfaction de la clientèle voisin de 100 %, en exploitant six hôtels qui représentent une capacité totale de 2 300 lits, ainsi qu'une marina d'une capacité de 380 yachts. Ayant plus 50 ans d'expérience dans le secteur hôtelier à son actif, Marti Hotels and Marinas vise à projeter son succès vers l'avenir. À cette fin, elle entreprend de nouvelles actions et fait des investissements en accord avec sa vision.

Pour de plus amples informations :

MARTI HOTELS and MARINAS

http://www.marti.com.tr

À propos de GEM :

Global Emerging Markets (http://www.gemny.com) a été fondée en 1991. GEM est un groupe d'investissement de 3,4 milliards USD qui a réalisé 375 transactions dans 72 pays. Ce cabinet est un groupe d'investissements alternatifs qui gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement dans le monde entier. Les véhicules d'investissement de GEM fournissent au groupe et à ses investisseurs un portefeuille diversifié de catégories d'actifs qui couvrent l'éventail des placements privés à l'échelle mondiale. Chaque véhicule d'investissement présente un degré différent de contrôle opérationnel, de taux de rendement ajusté aux risques et de profil des liquidités. Notre gamme de fonds et de véhicules d'investissement permet à GEM et à ses partenaires d'être concernés par : les rachats par endettement d'entreprises (management buyout) à petite et moyenne capitalisation, les investissements privés dans le capital de sociétés cotées (PIPE) et des investissements de capital-risque triés sur le volet. Parmi les fonds de GEM, on peut trouver CITIC-GEM Fund, Kinderhook, GEM Global Yield Fund, GEM India and VC Bank/GEM Mena Fund*.

(*GEM a abandonné ses participations LP - partenariat limité - et GP - partenariat général - au 1[er] trimestre 2010.)

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

MARTI HOTELS and MARINAS

http://www.marti.com.tr

GEM:

Aude Planche

Associée

28 Cours Albert 1er, 75008 Paris

Téléphone : +33-1-53-53-20-10

Courriel : aplanche@gemgroup.ch

SOURCE MARTI HOTELS and MARINAS