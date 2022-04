Más de 400 veteranos militares de los Estados Unidos reciben asistencia para vivienda a través de las últimas subvenciones de The Home Depot Foundation

Una inversión progresiva de $6.6 millones dirigida a veteranos en los Estados Unidos

ATLANTA, 5 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Más de 400 veteranos militares de los Estados Unidos en todo el país recibirán viviendas nuevas, renovadas o reparadas gracias a otros $6.6 millones otorgados por The Home Depot Foundation a varios de sus socios sin fines de lucro. Mediante estas subvenciones, la Fundación proporcionará reformas para el hogar y reparaciones esenciales para atender las necesidades individuales de los veteranos heridos en combate, de bajos ingresos y con discapacidad.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), más de 1 millón de veteranos que prestaron servicio después del 9/11 tienen una discapacidad grave relacionada con el servicio. Estos veteranos suelen requerir importantes reformas en el hogar para poder vivir de manera cómoda e independiente. Junto con socios como la Gary Sinise Foundation y la Tunnel to Towers Foundation, The Home Depot Foundation ha proporcionado más de 140 hogares inteligentes con adaptaciones especiales a veteranos heridos en combate desde 2011. Estas últimas subvenciones ayudarán a construir otros 12 hogares inteligentes para los veteranos.

"El apoyo de The Home Depot Foundation durante los últimos siete años nos ha ayudado a tocar la vida de tantos de nuestros defensores y sus familias", señaló Gary Sinise, fundador y presidente de la junta de la Gary Sinise Foundation. "Al crear la Gary Sinise Foundation, mi esperanza era ofrecer a nuestros conciudadanos una forma fiable de compartir la alegría de retribuir a nuestros héroes. Y juntos estamos haciendo exactamente eso: dando lo mejor de nosotros para atender las necesidades de nuestros guerreros durante los que pueden ser algunos de sus momentos más difíciles".

La Fundación también lleva más de una década asociada con Meals on Wheels America para ofrecer reparaciones y reformas para el hogar a fin de ayudar a los veteranos a envejecer de manera independiente en sus propias viviendas. Las subvenciones de la Fundación le otorgan $2.3 millones a Meals on Wheels America para apoyar a 275 veteranos mayores, así como $1 millón adicional para Meals on Wheels Atlanta, que ofrecerá reparaciones para el hogar a más de 100 veteranos mayores en la ciudad natal de The Home Depot.

"Apoyar la capacidad de un adulto mayor para envejecer en su entorno de manera segura y con dignidad es de suma importancia para Meals on Wheels America, y estamos muy agradecidos de que nuestra colaboración cada vez mayor con The Home Depot Foundation nos ayude a hacer realidad esta visión", expresó Ellie Hollander, presidenta y directora ejecutiva de Meals on Wheels America. "Su apoyo marca una enorme diferencia en la vida de los veteranos mayores de todo el país y, juntos, de la mano de nuestros programas locales, hemos sido capaces de hacer reparaciones y reformas esenciales para el hogar que han ayudado a más de 1,900 veteranos a permanecer cómodamente en sus hogares, justo donde quieren estar".

Una subvención de $1.2 millones para Purple Heart Homes proporcionará reparaciones esenciales para el hogar a por lo menos 80 veteranos. Desde 2012, la Fundación y Purple Heart Homes han completado reparaciones y reformas para veteranos con discapacidades asociadas al servicio en 42 estados. A finales de este año, las organizaciones celebrarán 10 años de asociación.

Home Depot Foundation se comprometió a invertir $500 millones a 2025 para causas de los veteranos. Desde 2011, la Fundación y el Team Depot, la fuerza voluntaria de asociados de The Home Depot, han invertido más de $400 millones y mejorado más de 50,000 hogares e instalaciones de veteranos a través de 1.25 millones de horas de servicio.

