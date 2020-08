Más del 80% de las empresas unicornio de China practican un nuevo modelo económico: la gran economía compartida

Varios protagonistas importantes participaron en el evento, entre ellos el ex primer ministro australiano Kevin Rudd, y el ex ejecutivo de Apple y director general mundial de TOJOY, Ge Jun.

En su función como secretario general de la Global Sharing Economy Alliance, Ge hizo una presentación titulada "La gran economía compartida da vida a las empresas unicornio". Señaló que los modelos tradicionales de economía compartida, que comparten pequeños derechos de propiedad sobre productos básicos como automóviles, bicicletas y alquiler de viviendas, están en transición hacia un modelo en el que se ponen a disposición de los interesados activos empresariales más grandes, como el capital, la capacidad de producción y los derechos de propiedad intelectual.

Ge también señaló que, a medida que la economía mundial hace frente a graves retos, la gran economía compartida podría convertirse en una plataforma para conectar las economías de todos los países, promoviendo así la reconstrucción del orden económico mundial. Ge afirmó que, en ese proceso, las industrias tradicionales podrían transformarse y modernizarse con la ayuda de las prácticas de la gran economía compartida, y las industrias emergentes podrían acelerar aún más su desarrollo. El consiguiente aumento de valor podría así llevar a las empresas a convertirse en empresas unicornio a gran escala.

La gran economía compartida, un terreno fértil para las empresas unicornio

El informe anual de observación de las empresas unicornio "2020 Unicorn Enterprise Annual Observation Report", publicado en el evento, combina datos de CB Insights, PitchBook y más, y expone la eficacia y la penetración de las prácticas de economía compartida en toda la China.

Según el informe, al 31 de julio de 2020, existían 285 empresas unicornio en China, con una valoración total de US$ 1.300 billones. Entre ellas, 234 empresas muestran atributos de economía compartida, lo que representa el 89,17% de la valoración total de todas las empresas unicornio chinas.

Varias compañías en esta lista de empresas unicornio con atributos de economía compartida, incluyendo el gigante de artículos de maternidad y cuidado infantil B&G, la plataforma de distribución digital nacional Sousou Shenbian, y la mayor empresa que cotiza en una bolsa de valores de China continental, Kweichou Moutai, se han asociado con el organizador del evento TOJOY para su aceleración.

A raíz de ello, la China Association for the Promotion of Industrial Development anunció recientemente su colaboración con TOJOY, lanzando oficialmente la China Association for the Promotion of Industrial Development—Industrial Innovation Experimental Base durante el evento. Ambas organizaciones esperan que el proyecto fomente el desarrollo y la innovación de futuras empresas unicornio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1232548/Global_CEO_TOJOY_Secretary_General_GLASE_Ge_Jun.jpg

FUENTE ToJoy Shared Holding Group Co., Ltd.

Related Links

https://en.tojoy.com/



SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co., Ltd.