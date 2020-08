Viac ako 80% čínskych spoločností, ktoré sú zaradené do kategórie takzvaných jednorožcov, praktizuje nový ekonomický model: veľkú zdieľanú ekonomiku

Podujatia sa zúčastnilo niekoľko veľkých mien vrátane bývalého austrálskeho premiéra Kevina Rudda a bývalého výkonného predstaviteľa spoločnosti Apple a generálneho riaditeľa spoločnosti TOJOY Ge Juna.

Vo svojej úlohe generálneho tajomníka Aliancie globálnej ekonomiky zdieľania vystúpil Ge s prezentáciou s názvom „Veľká zdieľaná ekonomika rodí jednorožce". Poukázal na to, že tradičné modely ekonomiky zdieľania, ktoré zdieľajú malé vlastnícke práva na komodity, ako sú autá, bicykle a nájomné, prechádzajú na model, v ktorom sa dajú zdieľať väčšie obchodné aktíva, ako je kapitál, výrobná kapacita a práva duševného vlastníctva.

Ge tiež zdôraznil, že keďže globálne hospodárstvo čelí vážnym výzvam, veľká zdieľaná ekonomika by sa mohla stať platformou na prepojenie ekonomík všetkých krajín a podporiť obnovu svetového hospodárskeho poriadku. Ge tvrdí, že v tomto procese by sa tradičné priemyselné odvetvia mohli transformovať a modernizovať pomocou postupov veľkej zdieľanej ekonomiky a rozvíjajúce sa priemyselné odvetvia by mohli ďalej zrýchliť svoj rozvoj. Výsledné zvýšenie hodnoty by teda mohlo priviesť podniky do pozície takzvaného jednorožca.

Veľké zdieľané hospodárstvo, úrodná pôda pre jednorožce

„Výročná správa Unicorn Enterprise 2020", ktorá bola zverejnená na podujatí, načrtla kombináciu údajov z prieskumov CB Insights, PitchBook a ďalších, načrtla účinnosť a prienik praktík zdieľania ekonomiky v Číne.

Podľa správy je v Číne k 31. júlu 2020 285 spoločností v celkovej hodnote 1,3 bilióna amerických dolárov, ktoré možno zaradiť do takzvanej kategórie jednorožcov. Spomedzi nich 234 spoločností vykazuje atribúty zdieľanej ekonomiky, čo predstavuje 89,17% z celkovej hodnoty všetkých čínskych spoločností v kategórii jednorožcov.

Niekoľko spoločností na tomto zozname jednorožcov, ktorí sú úspešní vďaka zdieľanej ekonomike, vrátane gigantu pre starostlivosť o matky deti B&G, celoštátnej platformy pre digitálne doručovanie Sousou Shenbian a najväčšej verejne kótovanej spoločnosti na čínskej burze cenných papierov v pevinskej Číne, Kweichou Moutai, malo partnerstvo s akcelerátorom spoločnosti TOJOY.

Z tohto dôvodu Čínska asociácia na podporu priemyselného rozvoja nedávno ohlásila svoju spoluprácu so spoločnosťou TOJOY a oficiálne založila na tomto podujatí Čínsku asociáciu na podporu priemyselného rozvoja - experimentálnu základňu priemyselných inovácií. Obidve organizácie dúfajú, že tento projekt podporí rozvoj a inovácie budúcich „jednorožcových" spoločností.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1232479/Global_CEO_TOJOY_Secretary_General_GLASE_Ge_Jun.jpg

