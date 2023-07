MAS Holdings investiert in HeiQ AeoniQ™: Eine nachhaltige Alternative zu Kunststoffen

ZÜRICH, 6. Juli 2023 /PRNewswire/ -- MAS Holdings, ein globaler Produktions- und Technologiekonglomerat im Bereich Bekleidung und Textilien mit Hauptsitz in Sri Lanka und einer weltweiten Präsenz in 16 Ländern, sichert sich im Rahmen seiner Initiative „Plan for Change" eine Beteiligung an HeiQ AeoniQ™, um die Entwicklung von Zellulose-Filamentfasern der nächsten Generation als Ersatz für Polyester und Nylon zu unterstützen.

MAS Holdings and HeiQ administrators celebrate the deal that makes HeiQ AeoniQ™ stronger and scaled-up. (From left to right: Nipuna Gunaratne - Sustainable Product Lead, MAS Holdings; Rajiv Dharmendra - Chief Executive Officer, MAS Intimates; Nemanthie Kooragamage - Director - Group Sustainable Business, MAS Holdings; Mahesh Amalean - Co-Founder & Chairman, MAS Holdings; Carlo Cen-tonze - Co-Founder & CEO, HeiQ Group; Musa Raibin - VP South Asia Brand Force, HeiQ Group; Ran-il Vitarana - Chief Innovation Officer, MAS Holdings HeiQ Logo

HeiQ aus der Schweiz, führend in der Materialinnovation, und MAS Holdings, ein globaler Produktions- und Technologiekonglomerat im Bereich Bekleidung und Textilien mit Hauptsitz in Sri Lanka und der größte Bekleidungs- und Textilhersteller in Südasien mit einem Umsatz von ca. 2 Milliarden USD, sind eine Partnerschaft eingegangen, in deren Rahmen sich MAS eine Beteiligung an der HeiQ AeoniQ GmbH sichern wird, einer Tochtergesellschaft der HeiQ Group, die HeiQ AeoniQ™, ein klimapositives Zellulosegarn, produzieren wird.

Mit dieser Investition ist MAS Holdings der erste Hersteller, der mit HeiQ AeoniQ™ zusammenarbeitet, um eine nachhaltige Alternative zu Polyester und Nylon anzubieten. Die Investition von MAS Holdings ist Teil der Strategie des Konzerns, einen positiven Einfluss auf die Umwelt auszuüben. Der „Plan for Change" von MAS zielt darauf ab, bis zum Jahr 2025 insgesamt 50 % des Umsatzes des Unternehmens durch nachhaltige Produkte zu generieren und die Textilindustrie zu revolutionieren, indem der Schwerpunkt auf Innovation, nachhaltige Beschaffung und Kreislaufwirtschaft in großem Maßstab gelegt wird.

Mit dem Abschluss dieses Geschäfts haben HeiQ und MAS einen 5-Jahres-Vertrag über die Abnahme von 3.000 Tonnen HeiQ AeoniQ™-Garn im Jahr 2025 und 5.000 Tonnen pro Jahr von 2026 bis 2029 abgeschlossen, der von HeiQ mit insgesamt 100 Millionen US-Dollar bewertet wird. MAS wird diese Verpflichtung innerhalb eines festgelegten Zeitraums nach Erreichen von Meilenstein 1 abschließen und einen gemeinsamen Plan für die Vermarktung erstellen. HeiQ und MAS sind fest davon überzeugt, dass eine schnelle Skalierung der Schlüssel für die rasche Einführung nachhaltiger und kreislauffähiger Technologien wie HeiQ AeoniQ™ ist.

HeiQ AeoniQ™: Ein Wendepunkt für die Textilindustrie

Seit dem 4. Quartal 2021 hat HeiQ mit der Einführung der HeiQ AeoniQ™ Technologie die Aufmerksamkeit großer globaler Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie auf sich gezogen.

Mit der firmeneigenen Herstellungsmethode kann zum ersten Mal in der Geschichte ein Zellulose-Filamentgarn aus einer breiten Palette von nicht-valorisierten Rohstoffen hergestellt werden, das in der Lage ist, vergleichbare Leistungsmerkmale von Polyester oder Nylon zu reproduzieren, während es gleichzeitig nachhaltig und endlos kreislauffähig ist.

Die HeiQ AeoniQ™-Pilotanlage in Österreich stellt dieses revolutionäre Endlosgarn aus Zellulose seit dem 3. Quartal 2022 mit einer Kapazität von bis zu 100 Tonnen her, die bis Ende 2023 auf 300 Tonnen aufgestockt werden soll.

Die Produktionssteigerung von HeiQ AeoniQ™ soll bis Anfang 2026 mit dem Bau einer völlig neuen Gigafabrik mit einer Produktionskapazität von 30.000 Tonnen pro Jahr und einer geschätzten Investition von 250 Millionen USD ihren endgültigen Aufschwung erreichen.

Carlo Centonze, CEO der HeiQ Group, verkündete: „Seit Beginn hat HeiQ Pionierarbeit im Bereich der Textilinnovation geleistet, die nachhaltige Funktionalität revolutioniert und das Leben von Milliarden Menschen verbessert. Mit der Einführung von HeiQ AeoniQ™ bekräftigen wir unser unerschütterliches Engagement, die Textilindustrie zu verändern – einen Sektor, der lange die zweifelhafte Ehre hatte, der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt zu sein. Die Investition von MAS und die Abnahmevereinbarung sind ein durchschlagender Beweis dafür, dass führende Akteure der textilen Wertschöpfungskette HeiQ AeoniQ™ als den ultimativen bahnbrechenden Faktor anerkennen und auf seine transformative Kraft vertrauen. Sie sind das natürliche Ergebnis des Vertrauens, das HeiQ und MAS in den zehn Jahren ihrer Zusammenarbeit aufgebaut haben."

Suren Fernando, Group Chief Executive Officer von MAS Holdings, fügt hinzu: „MAS wurde auf der grundlegenden Überzeugung aufgebaut, das Richtige zu tun. Als globales Unternehmen, das mehr als 100.000 Mitarbeiter beschäftigt, sind wir davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe ist, die Bekleidungsindustrie durch nachhaltige Produktlösungen positiv zu verändern. Wir glauben, dass diese Investition ein wichtiger Schritt bei unseren Bemühungen ist, unsere Branche durch Innovation, Zusammenarbeit und Größe neu zu gestalten. Mit HeiQ AeoniQ™ als Schlüsseltechnologie sind wir bereit, den Weg für eine nachhaltigere Zukunft zu ebnen."

Polyester und Nylon, zwei auf Erdöl basierende Fasern, die praktisch nicht recycelbar sind, machen etwa 70 % der gesamten weltweiten Textilproduktion aus. Sie benötigen zwischen 350 und 1000 Jahre, um sich in der Natur zu zersetzen, werden derzeit zu weniger als 1 % recycelt und sind der Ursprung von 35 % des Mikroplastiks, das heute in den Ozeanen zu finden ist. HeiQ AeoniQ™ ist eine Innovation, die stark skaliert wird, um diese Vorgehensweise zu ändern.

Informationen zu HeiQ

HeiQ wurde im Jahr 2005 als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich) (ETH) gegründet und ist am London Stock Exchange Main Market (XLON:HEIQ) notiert. Das Unternehmen ist führend in Sachen Textil- und Materialinnovation und für einige der effektivsten, haltbarsten und leistungsfähigsten Technologien auf dem heutigen Markt verantwortlich. HeiQ ist bestrebt, das Leben von Milliarden Menschen durch bahnbrechende Textil- und Materialinnovationen zu verbessern. Durch die Kombination von drei Kompetenzbereichen – wissenschaftliche Forschung, Herstellung von Spezialmaterialien und Vermarktung von Inhaltsstoffen für Verbraucher – ist HeiQ der ideale Innovationspartner, um differenzierte und nachhaltige Produkte zu entwickeln und am Point of Sale einen Mehrwert zu schaffen. Mit seinen 14 Büros, 7 Produktionsstandorten und 7 F&E-Zentren beschäftigt HeiQ heute mehr als 200 Fachkräfte. Das Unternehmen verfügt über eine Gesamtkapazität von 45.000 Tonnen Spezialchemikalien pro Jahr und beliefert mehr als 1.000 Industriekunden in über 60 Ländern. Heute sind die Technologien von HeiQ in mehr als 60 Ländern zu finden. Weitere Informationen finden Sie auf www.heiq.com

Informationen zu MAS Holdings

MAS Holdings, das größte Bekleidungs-Technologieunternehmen in Südasien, gehört zu den bekanntesten Anbietern von Design-to-Delivery-Lösungen für die Bekleidungs- und Textilherstellung. MAS beschäftigt heute über 110.000 Mitarbeiter und verfügt über Produktionsstätten in 16 Ländern sowie über etablierte Designstandorte in den wichtigsten Stilzentren der Welt. Um den Anforderungen einer dynamischen und sich ständig verändernden Branche gerecht zu werden, hat sich das MAS-Portfolio exponentiell erweitert und umfasst weltweit Marken, Wearable Technology, FemTech, Start-ups und Stoffparks.

In den 35 Jahren seiner Tätigkeit hat MAS weltweite Anerkennung für sein ethisches und nachhaltiges Arbeitsumfeld und für die unermüdlichen Bemühungen der Organisation um soziale Entwicklung und die Stärkung der Rolle der Frau gewonnen. Heute sind die Bemühungen des Unternehmens zur Erzielung positiver Auswirkungen in dem MAS „Plan for Change" dargelegt, einer Verpflichtung zur Schaffung nachhaltiger Veränderungen in drei Schwerpunktbereichen: Produkte, Leben und Planet. Durch diese Initiativen möchte MAS alle Mitarbeiter dazu inspirieren, Veränderungen herbeizuführen, Träume zu verwirklichen und die Lebensgrundlage auf unserem Planeten zu bereichern.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.masholdings.com

Informationen zu HeiQ AeoniQ™

HeiQ AeoniQ™ ist die wichtigste Initiative von HeiQ, um die Textilindustrie zu verändern. Als globaler Marktführer für Textilinnovationen hat sich HeiQ zum Ziel gesetzt, durch ein proprietäres Herstellungsverfahren das weltweit erste klimaschonende Endlosgarn aus Zellulose herzustellen, das die Eigenschaften von Polyester- und Nylongarnen zum ersten Mal in einer zellulosehaltigen, langlebigen, biologisch abbaubaren und endlos recycelbaren Faser reproduziert. HeiQ hat HeiQ AeoniQ™ als eigenständiges Unternehmen gegründet, das es seinen Geschäftspartnern ermöglicht, sich von der Entwicklungsphase an zu beteiligen und Teil des Teams zu sein, das diese Initiative zur Umkehrung des CO₂-Fußabdrucks in der Textilindustrie vorantreibt. Um HeiQ AeoniQ™ möglich zu machen, ist HeiQ eine First-Mover-Markenpartnerschaft mit HUGO BOSS eingegangen, und gemeinsam haben sie HeiQ AeoniQ™ in ein Kleidungsstück verwandelt. Die Firma LYCRA ist an dieser Initiative als weltweiter Vertriebshändler beteiligt. MAS Holdings wurde der neueste Partner des Projekts.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.heiq-aeoniq.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2146222/MAS_Holdings_and_HeiQ.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2146221/MAS_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2146223/HeiQ_Logo.jpg

SOURCE MAS Holdings; HeiQ