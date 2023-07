MAS Holdings investit dans HeiQ AeoniQ™ : une alternative durable aux matières synthétiques

ZÜRICH, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- MAS Holdings, un conglomérat mondial de fabrication de vêtements et de textiles et de technologie, dont le siège se trouve au Sri Lanka et qui est présent dans 16 pays, acquiert une participation dans HeiQ AeoniQ™ dans le cadre de son initiative Plan for Change visant à soutenir le développement de fibres filamentaires cellulosiques de nouvelle génération destinées à remplacer le polyester et le nylon.

La société suisse HeiQ, leader dans l'innovation des matériaux, et MAS Holdings, un conglomérat mondial de fabrication de vêtements et textiles et de technologie dont le siège se trouve au Sri Lanka, ainsi que le plus grand fabricant de vêtements et de textiles d'Asie du Sud avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de dollars, ont conclu un partenariat permettant à MAS d'acquérir une participation dans HeiQ AeoniQ GmbH, une filiale du groupe HeiQ qui produira HeiQ AeoniQ™, un fil cellulosique respectueux de l'environnement.

Par cet investissement, MAS Holdings devient le premier fabricant à s'associer à HeiQ AeoniQ™ dans ses efforts pour proposer une alternative durable au polyester et au nylon. L'investissement réalisé par MAS Holdings s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe visant à avoir un impact positif sur l'environnement. Le MAS Plan for Change vise à générer 50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise grâce à des produits durables d'ici 2025, et à révolutionner l'industrie textile en mettant l'accent sur l'innovation, l'approvisionnement durable et en étant les pionniers de la circularité à grande échelle.

En signant cet accord, HeiQ et MAS ont convenu d'un accord d'écoulement de cinq ans portant sur 3 000 tonnes de fil HeiQ AeoniQ™ en 2025 et 5 000 tonnes par an de 2026 à 2029, évalué par HeiQ pour un total de 100 millions de dollars. MAS finalisera cet engagement dans un délai stipulé après avoir atteint la première étape, ainsi qu'un plan mutuel de commercialisation. HeiQ et MAS croient fermement qu'une mise à l'échelle rapide est essentielle pour faciliter l'adoption rapide de technologies durables et circulaires telles que HeiQ AeoniQ™.

HeiQ AeoniQ™ : une révolution de l'industrie textile

Depuis le quatrième trimestre 2021, le lancement par HeiQ de la technologie HeiQ AeoniQ™ attire l'attention des principaux acteurs mondiaux des industries du textile et de l'habillement.

Grâce à une méthode de fabrication exclusive, pour la première fois dans l'histoire, un filament cellulosique peut être fabriqué à partir d'une large gamme de matières premières non valorisées et est capable de reproduire des caractéristiques de performance comparables à celles du polyester ou du nylon, tout en étant durable et recyclable à l'infini.

L'usine pilote HeiQ AeoniQ™ en Autriche fabrique ce fil continu cellulosique révolutionnaire depuis le troisième trimestre 2022, avec une capacité allant jusqu'à 100 tonnes qui sera portée à 300 tonnes d'ici fin 2023.

La mise à l'échelle de la production de HeiQ AeoniQ™ devrait connaître un élan définitif début 2026 avec la construction d'une gigafactory entièrement nouvelle en mesure de produire 30 000 tonnes par an, dans le cadre d'un investissement estimé à 250 millions de dollars.

Carlo Centonze, PDG de HeiQ Group, a déclaré : « Depuis le début, HeiQ a été le pionnier de l'innovation textile, a révolutionné la fonctionnalité durable et amélioré la vie de milliards de personnes. Aujourd'hui, avec l'introduction de HeiQ AeoniQ™, nous consolidons notre engagement inébranlable à révolutionner l'industrie textile, un secteur qui a longtemps occupé la triste réputation d'être le deuxième plus grand pollueur au monde. L'investissement et l'accord de rachat de MAS constituent une preuve irréfutable que les principaux acteurs de la chaîne de valeur du textile reconnaissent HeiQ AeoniQ™ comme l'ultime produit révolutionnaire, placent leur confiance dans son pouvoir de transformation, et résultent de la confiance établie au cours des 10 années de collaboration entre HeiQ et MAS. »

Suren Fernando, PDG de MAS Holdings, a ajouté : « MAS s'est bâti sur la conviction fondamentale de faire le bien. En tant que société internationale regroupant plus de 100 000 personnes, nous sommes convaincus qu'il est de notre responsabilité d'apporter des changements positifs dans l'industrie vestimentaire par le biais de solutions de produits durables. Nous pensons que cet investissement est une étape importante dans nos efforts pour remodeler notre industrie en favorisant l'innovation, la collaboration et l'échelle. Avec HeiQ AeoniQ™ comme principal catalyseur, nous sommes prêts à ouvrir la voie à un avenir plus durable. »

Le polyester et le nylon, deux fibres à base de pétrole, pratiquement non recyclables, représentent environ 70 % de toute la production textile mondiale ; il leur faut entre 350 et 1 000 ans pour se dégrader dans la nature, ils sont actuellement recyclés en boucle fermée à moins de 1 %, et sont à l'origine de 35 % des microplastiques que l'on trouve dans les océans d'aujourd'hui. HeiQ AeoniQ™ a innové et est en cours de mise à l'échelle pour changer ce schéma.

À propos de HeiQ

Fondée en 2005 en tant que spin-off de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres (XLON:HEIQ), HeiQ est un leader dans l'innovation des textiles et des matériaux, créant certaines des technologies les plus efficaces, durables et performantes sur le marché aujourd'hui. HeiQ a pour objectif d'améliorer la vie de milliards de personnes grâce à l'innovation des textiles et des matériaux. Combinant trois domaines d'expertise, la recherche scientifique, la production de matériaux spéciaux et la marque de produits de consommation, HeiQ est le partenaire d'innovation idéal pour créer des produits durables qui se différencient et capturer la valeur ajoutée au point de vente. Avec ses 14 bureaux, 7 sites de fabrication et 7 pôles de R&D, HeiQ emploie aujourd'hui plus de 200 professionnels. La société dispose d'une capacité totale de 45 000 tonnes de produits chimiques spéciaux par an et fournit plus de 1 000 clients industriels dans plus de 60 pays. Aujourd'hui, les technologies HeiQ sont disponibles dans plus de 60 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.heiq.com

À propos de MAS Holdings

MAS Holdings, la plus grande entreprise de technologie vestimentaire d'Asie du Sud, compte parmi les fournisseurs de solutions de conception à la livraison les plus reconnus dans le domaine de la fabrication de vêtements et de textiles. Forte d'une communauté de plus de 110 000 personnes, MAS dispose aujourd'hui d'usines de fabrication dans 16 pays et de centres de conception établis dans les principaux centres de style à travers le monde. Répondant aux exigences d'un secteur dynamique et en constante évolution, le portefeuille de MAS s'est développé de manière considérable, avec des marques, technologie vestimentaire, FemTech, start-ups et parcs de tissus dans le monde entier.

En 35 ans d'activité, MAS a acquis une reconnaissance mondiale pour son environnement de travail éthique et durable et pour ses efforts inlassables en matière de développement social et d'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, les efforts de l'entreprise pour avoir un impact positif sont décrits dans le MAS Plan for Change, un engagement à créer un changement durable dans trois domaines d'intervention : les produits, les vies et la planète. Grâce à ces initiatives, MAS vise à inspirer tous ses employés à devenir des acteurs du changement, à réaliser des rêves et à enrichir le tissu de la vie sur notre planète.

Rendez-vous sur www.masholdings.com pour en savoir plus.

À propos de HeiQ AeoniQ™

HeiQ AeoniQ™ est l'initiative phare de HeiQ visant à révolutionner l'industrie textile. En tant que leader mondial des innovations textiles, HeiQ souhaite créer le premier fil continu cellulosique respectueux de l'environnement au monde grâce à un processus de fabrication exclusif, qui reproduira pour la première fois les propriétés des fils de polyester et de nylon dans une fibre cellulosique, durable, biodégradable et recyclable à l'infini. HeiQ a créé HeiQ AeoniQ™ en tant qu'entreprise autonome, permettant à ses partenaires commerciaux de participer dès le stade du développement et de faire partie de l'équipe pionnière de cette initiative visant à inverser l'empreinte carbone dans l'industrie textile. Pour rendre HeiQ AeoniQ™ possible, HeiQ a conclu un partenariat de marque de premier ordre avec HUGO BOSS, et ont ainsi transformé HeiQ AeoniQ™ en un vêtement. La société LYCRA participe à cette initiative en tant que distributeur mondial. MAS Holdings est devenu le nouveau partenaire du projet.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.heiq-aeoniq.com/

