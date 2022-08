Más que rápido: Jackery presentará su nuevo producto estrella en IFA 2022

FREMONT, Calif., 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Jackery, proveedor líder de soluciones de energía solar, ha hecho públicos sus planes de presentar un nuevo producto estrella en la IFA 2022, que se celebrará en agosto en Berlín. Bajo el lema "MODO JACKERY SOLAR. MÁS QUE RÁPIDO', Jackery anima a los campistas a ir más lejos al aire libre sin compromiso, apoyando una gama de necesidades de energía, desde generadores hasta cargadores y equipos de cocina. El nuevo Generador Solar 1000 Pro es un testimonio del compromiso de la marca con la innovación técnica y el diseño y servirá como producto insignia en el futuro.

Jackery celebrará el lanzamiento de su nuevo producto estrella de 15:00 a 16:00 horas el 31 de agosto en el pabellón 3.2 stand 111. Para los demás participantes en la IFA, el stand de Jackery estará disponible para explorar las posibilidades de una vida más al aire libre con productos de toda la gama entre el 2 y el 6 de septiembre. Como uno de los mercados tecnológicos más importantes del mundo, la IFA es un lugar de encuentro para los principales minoristas, compradores y expertos de la industria y los medios de comunicación. Para Jackery, el evento será una oportunidad para seguir desarrollando la marca como líder mundial de la industria y conectar con potenciales socios.

El Generador Solar Jackery es una solución solar que combina una Explorer Powerstation portátil con paneles solares SolarSaga. El nuevo Generador Solar 1000 Pro de Jackery presenta una serie de mejoras respecto al popular Generador Solar 1000 de Jackery. La edición Pro permite a los usuarios disfrutar de una energía verde sin fin dondequiera que vayan, ofreciendo la recarga solar y de pared más rápida. Más detalles sobre el producto, incluyendo la velocidad de carga, el tamaño y la funcionalidad extra, se darán a conocer con la presentación oficial el 31 de agosto.

Para obtener más información sobre la IFA 2022, visite Jackery.com.

Acerca de Jackery

Jackery, el líder mundial en soluciones innovadoras de energía portátil y energía verde para exteriores, fundado en California en 2012, es una marca global de generadores solares de gran venta reconocida por más de 100 medios y organizaciones autorizadas en todo el mundo. Desde 2018, Jackery ha vendido más de 2 millones de unidades a nivel mundial y una huella que abarca desde Estados Unidos hasta Europa, Japón y China.

Como pionero del concepto y los productos del generador solar, Jackery ofrece una gama de generadores ecológicos portátiles y versátiles que satisfacen todas las necesidades al aire libre, desde cargar un teléfono móvil o un ordenador portátil hasta alimentar grandes dispositivos como equipos de cocina eléctrica, calentadores y luces. Sus productos han sido seleccionados constantemente como los más vendidos en Amazon y han sido incluidos en las listas de Amazon's Choice desde 2020.

Hasta la fecha, Jackery ha recibido 21 prestigiosos premios internacionales, como el Red Dot Design Award, el iF Design Award, el A' Design Award and Competition y el CES Innovation Award. The New York Times, CNET, Digital Trends, Forbes, Tom's Guide y otras publicaciones lo han clasificado entre los mejores generadores solares del mercado.

