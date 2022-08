Plus que rapide : Jackery dévoilera un nouveau produit phare lors de l'IFA 2022

FREMONT, Californie, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Jackery , le principal fournisseur de solutions technologiques en matière d'énergie solaire, a annoncé son intention de dévoiler un nouveau produit phare lors du salon IFA 2022 qui se tiendra en août à Berlin. Sous le slogan « JACKERY SOLAR WAY. MORE THAN FAST » (« JACKERY SOLAR WAY, PLUS QUE RAPIDE »), Jackery encourage les campeurs à aller toujours plus loin à l'extérieur sans compromis, en répondant à une gamme de besoins en énergie allant des génératrices aux chargeurs et équipements de cuisine. L'arrivée du générateur solaire 1000 Pro témoigne de l'engagement de la marque en matière d'innovation technique et de conception et servira de produit phare pour l'avenir.

Jackery célébrera le lancement de son nouveau produit phare le 31 août de 15 h 00 à 16 h 00 au stand 111 du hall 3.2. Pour les autres participants à l'IFA, le stand Jackery sera disponible pour explorer les possibilités d'une vie plus en plein air avec des produits de toute la gamme du 2 au 6 septembre. L'IFA, l'un des marchés technologiques les plus importants au monde, est un lieu de rencontre pour les principaux détaillants, acheteurs et experts du secteur et des médias. Pour Jackery, l'événement sera l'occasion de développer davantage la marque en tant que leader mondial de l'industrie et d'entrer en contact avec des partenaires potentiels.

Le générateur solaire Jackery est une solution solaire qui combine une station d'alimentation Explorer portable avec des panneaux solaires SolarSaga. Le tout nouveau générateur solaire 1000 Pro de Jackery présente une série d'améliorations par rapport au très populaire générateur solaire 1000. L'édition Pro permet aux utilisateurs de profiter d'une énergie verte sans fin où qu'ils aillent en offrant la recharge solaire et murale la plus rapide qui soit. Plus de détails sur le produit, y compris le taux de charge, la taille et les fonctionnalités supplémentaires, devraient être publiés lors de la présentation officielle le 31 août.

Pour plus d'informations sur l'IFA 2022, rendez-vous sur le site Jackery.com.

À propos de Jackery

Jackery, le premier fournisseur mondial de solutions innovantes en matière d'énergie portable et d'énergie verte en plein air, fondé en Californie en 2012, est une marque mondiale de générateurs solaires les plus vendus, reconnue par plus de 100 médias et organisations autorisés dans le monde entier. Depuis 2018, Jackery a vendu plus de 2 millions d'unités dans le monde et une empreinte qui s'étend des États-Unis à l'Europe, au Japon et à la Chine.

En tant que pionnier du concept et des produits de générateur solaire, Jackery propose une gamme de générateurs verts portables et polyvalents qui répondent à tous les besoins en extérieur, de la recharge d'un téléphone portable ou d'un ordinateur portable à l'alimentation de gros appareils comme les équipements de cuisson électrique, les chauffages et les lumières. Ses produits ont été régulièrement sélectionnés comme meilleures ventes sur Amazon et figurent sur les listes Amazon's Choice depuis 2020.

À ce jour, Jackery a reçu 21 prix internationaux prestigieux, notamment le prix Red Dot Design, le prix iF Design, le prix et le concours A' Design et le prix CES Innovation. Le New York Times, CNET, Digital Trends, Forbes, Tom's Guide et d'autres publications l'ont classé parmi les meilleurs générateurs solaires du marché.

