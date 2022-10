MASERATI E BARBIE UNEM FORÇAS PARA UMA COLABORAÇÃO SEM PRECEDENTES

The House of the Trident divulga uma edição personalizada de seu mais recente SUV – Grecale – projetado com o ícone global Barbie

MILÃO, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O ícone de luxo italiano Maserati está entusiasmado em divulgar uma colaboração audaciosa com a Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) Barbie®, impulsionada pelo desejo mútuo de romper fronteiras e mostrar o talento único de ambas as marcas. Ambas imediatamente reconhecidas por sua personalidade extraordinária e estilo exclusivo, Maserati e Barbie revelaram sua criatividade em uma obra-prima de design atemporal e personalidade ousada, inspirada no fenômeno Barbiecore.

O fruto dessa colaboração não convencional é expresso por meio de uma edição ultralimitada da Maserati Grecale, o mais novo SUV da casa italiana, projetado para transformar experiências de condução cotidianas em algo excepcional e selecionado pela Barbie para combinar seu estilo de vida multifacetado, desde uma reunião de negócios até um evento glamoroso.

A Barbie Maserati Grecale, como uma edição Fuoriserie ultralimitada, estará disponível apenas em duas unidades personalizadas em todo o mundo: uma divulgada ontem à noite como um dos presentes Neiman Marcus Fantasy 2022 na festa de lançamento do varejista de luxo em Los Angeles. Para esta edição exclusiva e personalizada dos EUA, uma parte do preço de vendas beneficiará o Barbie Dream Gap Project* – a iniciativa global contínua da marca Barbie que faz parceria com instituições de caridade para oferecer oportunidades iguais e remover barreiras para mulheres. Mais detalhes sobre a segunda unidade personalizada serão anunciados em 2023.

O Maserati Grecale da Barbie é uma obra de arte projetada sob o programa de personalização Fuoriserie do Trident, que permite aos amantes de veículos expressar sua paixão e criatividade na criação de seu automóvel de luxo italiano máximo, de acordo com seu estilo e gosto únicos.

Este ousado Fuoriserie Maserati Grecale é uma versão Trofeo que pulsa adrenalina pura graças ao seu poderoso motor Netuno 530 hp V6. No estilo Barbie completo, uma expressão de seu icônico tom rosa cobre quase todo centímetro do carro dos sonhos com finas linhas amarelo-ácido, inspiradas na herança de corrida do Trident.

Os exteriores do SUV, adornados com o logotipo da Barbie, são selados com um acabamento iridescente que revela um incrível efeito de arco-íris em um lindo dia de sol. Seu elegante interior preto apresenta assentos, painéis, carpetes e portas totalmente em couro – acentuados com costura rosa – bem como apoios de cabeça da marca com o exclusivo emblema "B".

* Até 31 de março de 2023, com a compra do SUV Barbie x Maserati Grecale Trofeo, a Mattel doará dez por cento do preço de venda para a página do Projeto Barbie Dream Gap no GoFundMe.org. Nenhuma parte da venda é dedutível de impostos. Fantasy Gift disponível para compra para residentes nos 48 estados dos EUA. Acesse NeimanMarcus.com/FantasyGifts para mais informações.

