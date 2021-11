Master International du Kinder Joy of moving Tennis Trophy 2021

La cinquième édition du Kinder Joy of moving Tennis Trophy, qui s'est déroulée entre avril et octobre 2021, était « bien plus qu'un trophée ». L'absence d'arbitres, le focus sur le fair-play et la camaraderie, la participation active des parents et les nombreuses opportunités de divertissement témoignent de l'unicité de cette manifestation, qui est bien plus qu'un événement sportif.

Les 125 joueurs, âgés de 9 à 12 ans, sélectionnés lors des présélections nationales, ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur le court, mettant à l'épreuve leur équité et leur intégrité, mettant en pratique le code du Fair Play, fondement de l'ensemble du tournoi, représenté par le Fair Play Trophy, remis au joueur et à l'entraîneur qui se sont le plus distingués par leur honnêteté et leur esprit sportif.

Le Master International du Kinder Joy of moving Tennis Trophy s'est également démarqué par de nombreux moments de rencontre et de socialisation entre les participants : depuis la parade d'ouverture jusqu'à la cérémonie de récompenses, des matchs parents-enfants aux activités proposées dans le village Kinfer Joy of moving, ou encore un espace dédié où des entraîneurs experts ont proposé aux enfants et aux familles des activités basées sur la méthode Joy of moving.

Cela a également été un moment d'exploration culturelle avec la visite du Musée Xperience et le tour des Grottes du Drach à Majorque.

Le Kinder Joy of moving Tennis Trophy a été lancé en Italie en 2006 par une ancienne joueuse de tennis, Rita Grande, et Kinder Joy of moving. En 2017, le tournoi s'est ouvert à d'autres pays, encourageant un mode de vie actif auprès des jeunes générations, à un niveau international. C'est l'une des principales initiatives soutenues par Kinder Joy of moving, car elle reflète sa mission et sa philosophie, par la promotion du mouvement dans le cadre de la croissance personnelle et relationnelle.

KINDER SOUTIENT UNE CROISSANCE HEUREUSE par le biais de son projet de Responsabilité sociale : Kinder Joy of moving

Kinder Joy of moving est un projet de Responsabilité sociale du groupe Ferrero, qui inspire 2,6 millions d'enfants et de familles dans 28 pays du monde pour rester actif, apprécier de bouger et développer des compétences essentielles de façon joyeuse et stimulante. Au cœur du projet, l'intime conviction qu'une attitude positive face aux activités physiques fera des enfants d'aujourd'hui, de meilleurs adultes de demain.

Kinder Joy of moving intervient dans le monde entier avec des partenaires engagés, qualifiés et experts, et organise et encourage les programmes d'éducation physique à l'école et hors cadre scolaire, des événements sportifs pour les enfants et des compétitions scolaires, afin de veiller à ce que chaque enfant éprouve de la joie à bouger.

Plus d'informations sur kinderjoyofmoving.com .

Suivez-nous sur Facebook , Instagram et YouTube .

Contact :

Marta Barbalonga - [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1683661/Kinder_Joy_of_moving.jpg

SOURCE Ferrero/Kinder Joy of moving