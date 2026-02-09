Mastercam 2026.R2 bietet GPU-beschleunigte Simulation und KI-gestützte Unterstützung

Mit der neuen halbjährlichen Release-Frequenz stehen Kunden wichtige Funktionen schneller zur Verfügung, beginnend mit einer bis zu 10-mal schnelleren Simulation und Mastercam Copilot für die sprachgesteuerte Programmierung

TOLLAND, Connecticut, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Mastercam, die weltweit führende CAD/CAM-Software, hat heute die Veröffentlichung von Mastercam 2026.R2 bekannt gegeben, der zweiten Version im Rahmen ihres neuen halbjährlichen Release-Zyklus. Diese Umstellung von jährlichen auf halbjährliche Updates spiegelt das Engagement von Mastercam wider, kontinuierliche Innovationen zu liefern und auf die sich wandelnden Anforderungen der modernen Fertigung zu reagieren. Anstatt ein ganzes Jahr zwischen größeren Updates zu warten, erhalten Kunden nun zweimal pro Jahr bedeutende neue Funktionen.

„Unsere Kunden haben uns mitgeteilt, dass sie eine schnellere Überprüfung, weniger Zeitaufwand für sich wiederholende Aufgaben und einen schnelleren Zugang zu neuen Funktionen benötigen", erklärte Nand Shivkumar, Leiter der Innovationsabteilung bei Mastercam. „Durch die Umstellung auf halbjährliche Releases können wir auf die Anforderungen der Betriebe reagieren, ohne dass diese warten müssen. Wenn die Simulation in Sekunden statt in Minuten läuft und ein KI-Assistent routinemäßige Programmierschritte übernimmt, können sich die Maschinenbediener auf die Aufgaben konzentrieren, die tatsächlich ihr Fachwissen erfordern."

Mastercam 2026.R2: Neue Funktionen

GPU-Simulation: Geschwindigkeit trifft Genauigkeit

Die neue GPU-Simulation ermöglicht eine hochauflösende Verifizierung ohne längere Verarbeitungszeit. Bei Tests konnte eine Verifizierung, die mit CPU-Simulation fast 90 Minuten dauerte, mit GPU-Beschleunigung in nur etwas mehr als 22 Minuten abgeschlossen werden — unter Beibehaltung der von Programmierern benötigten Genauigkeit und bei gleichzeitiger drastischer Verkürzung der Wartezeit. Betriebe, die mit komplexen, aus mehreren Arbeitsschritten bestehenden Teilen arbeiten, können nun Kollisionserkennung und Materialanalyse durchführen, ohne ihren Produktionsplan zu beeinträchtigen.

Mastercam Copilot: Ihr intelligenter CAM-Assistent

Mastercam Copilot integriert KI-Automatisierung in alltägliche Programmieraufgaben. Maschinisten können Vorschubgeschwindigkeiten und Spindeldrehzahlen über mehrere Arbeitsgänge hinweg mithilfe von Sprach- oder Textbefehlen anpassen, wobei zur Sicherheit Bestätigungsaufforderungen integriert sind. Der Assistent unterstützt etwa 200 Werkzeugwegtypen und kann anhand von verbalen Beschreibungen komplette Maschinengruppen erstellen. Ein Freisprechmodus, der mit dem Schlüsselwort „Copilot" aktiviert wird, ermöglicht eine sprachgesteuerte Bedienung für Benutzer, die es vorziehen, die Hände konstant am Gerät zu behalten.

Copilot durchsucht auch die myMastercam-Videobibliothek und liefert Antworten mit Zeitstempeln, die direkt zu den entsprechenden Schulungsinhalten verlinken. Dadurch entfällt die zeitaufwändige Suche in Tutorials nach bestimmten Informationen.

Fortschritte im Bereich der Multiaxialität: Komplexes einfach gemacht

Für Betriebe, die höchste Präzision anstreben, bietet Mastercam 2026.R2 automatische Neigung mit Rundfräsern, verbessertes 4-Achsen-Spanfräsen, intelligentere Berechnungen der Sicherheitsabstände und optimierte ebenenbasierte Reihenfolge — wodurch Zykluszeiten verkürzt und die Teilequalität verbessert werden.

Sondierungs-Upgrade: Unterstützung für Blum Digilog Setter

Diese Version bietet Unterstützung für Blum-Laser-Werkzeugsetzer für alle gängigen CNC-Steuerungen, sodass Benutzer Werkzeugsetzungsmakros direkt aus Mastercam ausgeben können. Werkzeughöhenversätze, Verschleißprüfungen und Brucherkennung werden nun innerhalb der Anwendung verwaltet, wodurch manuelle Bearbeitungen entfallen und die Einrichtung optimiert wird. Die Integration ist mit Steuerungen von Fanuc, Siemens, Okuma, Heidenhain, Mazak und Makino kompatibel und ermöglicht die zentrale Verwaltung von Werkzeugdaten, ohne dass eine manuelle Code-Bearbeitung erforderlich ist.

Verfügbarkeit

Mastercam 2026.R2 ist ab sofort verfügbar und wird allen Kunden mit einem aktiven Mastercam CONNECT-Wartungs- und Supportvertrag als kostenloses Update angeboten. Besuchen Sie mastercam.com für weitere Informationen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Melanie Frenkel, Senior Mediendirektorin, Berkeley Communications, Telefon: 760.421.7719, oder per E-Mail: [email protected].

Informationen zu Mastercam

Mastercam, ein Unternehmen der Sandvik Group, ist die weltweit führende CAD/CAM-Software für die Fertigung und wird weltweit in über 450.000 Installationen eingesetzt. Seit 1983 unterstützen wir Unternehmen jeder Größe dabei, die anspruchsvollsten Bearbeitungsaufgaben zu bewältigen — von bahnbrechenden Entwicklungen in der Luft- und Raumfahrt bis hin zu lebensrettenden medizinischen Komponenten. Mit unermüdlicher Innovation, weltweitem Support und einem Engagement für die Ausbildung verwandelt Mastercam Komplexität in Vertrauen. Mastercam: Herausforderung angenommen. Erfahren Sie mehr unter www.mastercam.com, folgen Sie uns auf LinkedIn und beteiligen Sie sich an der Diskussion mit #mastercam.