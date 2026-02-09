Mastercam 2026.R2 offre une simulation accélérée par GPU et une assistance renforcée par l'IA

La nouvelle cadence de publication semestrielle permet aux clients d'accéder plus rapidement à des fonctionnalités majeures, en commençant par une simulation jusqu'à dix fois plus rapide et Mastercam Copilot pour la programmation à commande vocale.

TOLLAND, Connecticut, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Mastercam, le principal logiciel de CAO/FAO au monde, annonce aujourd'hui la sortie de Mastercam 2026.R2, le deuxième volet de son nouveau cycle de publication semestriel. Ce passage d'une mise à jour annuelle à une mise à jour semestrielle reflète l'engagement de Mastercam à fournir une innovation continue et à répondre aux besoins évolutifs de la fabrication moderne. Plutôt que d'attendre une année entière entre deux mises à jour majeures, les clients recevront désormais de nouvelles fonctionnalités significatives deux fois par an.

« Nos clients nous ont dit qu'ils avaient besoin d'une vérification plus rapide, de moins de temps consacré aux tâches répétitives et d'un accès accéléré aux nouvelles capacités », déclare Nand Shivkumar, responsable de l'innovation chez Mastercam. « Le passage à des publications semestrielles signifie que nous pouvons répondre aux demandes des magasins sans les faire attendre. Lorsque la simulation s'effectue en quelques secondes au lieu de quelques minutes, et qu'un assistant IA prend en charge les étapes de programmation routinière, les machinistes peuvent se concentrer sur le travail qui requiert réellement leur expertise. »

Mastercam 2026.R2 : Nouveautés

Simulation GPU : la vitesse au service de la précision

La nouvelle simulation GPU permet de réaliser des vérifications à haute résolution sans allonger le temps de traitement. Lors des tests, une vérification qui prenait près de 90 minutes avec une simulation CPU a été réalisée en un peu plus de 22 minutes avec l'accélération GPU, ce qui permet de maintenir la précision dont dépendent les programmeurs tout en réduisant considérablement le temps d'attente. Les ateliers qui travaillent avec des pièces complexes à opérations multiples peuvent désormais procéder à la détection des collisions et à l'analyse des matériaux sans compromettre leur calendrier de production.

Mastercam Copilot : votre assistant FAO intelligent

Mastercam Copilot apporte l'automatisation de l'IA aux tâches de programmation quotidiennes. Les machinistes peuvent régler les vitesses d'avance et les vitesses de broche pour plusieurs opérations à l'aide de commandes vocales ou textuelles, avec des messages de confirmation intégrés pour plus de sécurité. L'assistant prend en charge environ 200 types de parcours d'outils et peut créer des groupes de machines complets à partir de descriptions verbales. Un mode mains libres, activé par le mot-clé « Copilot », permet une commande vocale pour les utilisateurs qui préfèrent garder les mains sur le travail.

Copilot effectue également des recherches dans la vidéothèque myMastercam et renvoie les réponses avec des horodatages qui renvoient directement au contenu de la formation, éliminant ainsi le temps passé à parcourir les didacticiels pour trouver des informations spécifiques.

Avancées multiaxiales : la complexité simplifiée

Pour les ateliers qui repoussent les limites de la précision, Mastercam 2026.R2 introduit l'inclinaison automatique avec les fraises à bout arrondi, le fraisage Swarf quadri-axial amélioré, des calculs de plan de dégagement plus intelligents et une commande optimisée basée sur les niveaux, pour réduire les temps de cycle et améliorer la qualité des pièces.

Mise à niveau des sondes : prise en charge du régleur Blum Digilog

Cette version ajoute la prise en charge des régleurs d'outils laser Blum dans les principales commandes CNC, permettant aux utilisateurs de produire des macros de réglage d'outils directement à partir de Mastercam. Les décalages de hauteur d'outil, les contrôles d'usure et la détection des cassures sont désormais gérés dans l'application, ce qui élimine les modifications manuelles et rationalise la configuration. L'intégration fonctionne avec les commandes Fanuc, Siemens, Okuma, Heidenhain, Mazak et Makino, ce qui permet de centraliser les données relatives aux outils sans avoir à modifier manuellement le code.

Disponibilité

Mastercam 2026.R2 est disponible dès maintenant et proposé comme mise à jour gratuite à tous les clients ayant un plan de maintenance et de support Mastercam CONNECT actif. Visitez mastercam.com pour plus d'informations.

