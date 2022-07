Mastercard da la bienvenida a la CONMEBOL Copa América Femenina 2022 en un evento figital que celebra la inclusión

Además, en esta edición del torneo de selecciones femeninas, la compañía entregará el primer trofeo en formato NFT a las participantes que sean nombradas Jugadoras del Partido.

"El fútbol es una pasión que no conoce fronteras, nos une y nos ayuda a conectar más allá de nuestras diferencias. En Mastercard, sabemos que el equipo más fuerte es el que reúne a los jugadores más diversos. Por eso apoyamos la CONMEBOL Copa América Femenina 2022, porque queremos contribuir a la igualdad de oportunidades en el deporte y en todos los ámbitos", comentó Roberto Ramírez Laverde, vicepresidente senior de marketing y comunicación de Mastercard para América Latina y el Caribe.

Integración del mundo físico y digital

El trofeo en NFT, que se entregará a las 25 seleccionadas como Jugadoras del Partido, es una creación exclusiva para Mastercard de la primera cripto-artista colombiana Camila Fierro, también conocida como @soyfira, y se convierte en el primer trofeo que se entrega tanto en formato criptográfico como físico en un certamen como este.

"El trofeo creado para conmemorar a las Jugadoras del Partido de la CONMEBOL Copa América Femenina 2022 es un símbolo del cambio a favor de la inclusión y la igualdad en el deporte. A través de esta obra, busqué reflejar el camino que cada jugadora atraviesa para llegar a ser una jugadora profesional de fútbol, y el resultado de la disciplina para seguir y alcanzar sus sueños", dice Camila Fierro, alias @soyfira, cuyas obras fueron recientemente seleccionadas para ser exhibidas en Times Square, New York.

Mastercard también recurre a las nuevas tecnologías para crear experiencias priceless e inclusivas, como el espacio que se inaugura en el metaverso para celebrar la participación de la mujer en el fútbol a través de historias inspiradoras de mujeres futbolistas, como Deyna Castellanos, Leicy Santos y Estefania Banini.

Adicionalmente, niñas fanáticas del fútbol de la región tendrá la oportunidad única de sumergirse y recorrer la exposición en el metaverso de la mano de sus ídolas del fútbol, como Evelina Cabrera.

El patrocinio de la CONMEBOL Copa América Femenina 2022 forma parte del compromiso de Mastercard de apoyar a las mujeres en distintos ámbitos y etapas de su vida, como estudiantes y como emprendedoras, como profesionales o dueñas de un pequeño comercio, en su hogar y en el mundo; y refleja su propósito de marca: conectar a las personas con posibilidades que no tienen precio.

"Con la expansión del fútbol femenino en América Latina, Mastercard nos ayuda a reforzar el compromiso de igualdad e inclusión en el deporte, además de aportar tecnología de punta para acercar a los aficionados con su pasión por el fútbol", comentó Nibaldo Benavente, Gerente Comercial de Torneos de Selecciones de la CONMEBOL.

Acerca de Mastercard (NYSE: MA)

Mastercard es una empresa de tecnología en la industria mundial de pagos. Nuestra misión es conectar e impulsar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en todas partes, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Utilizando datos y redes protegidas, alianzas y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a individuos, instituciones financieras, gobiernos y empresas a alcanzar su mayor potencial. Nuestro coeficiente de decencia o DQ, por sus siglas en inglés, impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de nuestra empresa. Con conexiones a lo largo de más de 210 países y territorios, estamos construyendo un mundo sostenible que abre a posibilidades que no tienen precio para todos.

www.mastercard.com

Acerca de CONMEBOL Copa América Femenina 2022

La edición número 9 de la CONMEBOL Copa América Femenina se disputará entre 10 selecciones participantes y son los 10 países sudamericanos miembros de la CONMEBOL (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), quienes participarán de esta competencia.

Por primera vez, se hace entrega de un premio económico en la CONMEBOL Copa América Femenina. La selección que levante el trofeo de campeón de la CONMEBOL Copa América Femenina 2022 recibirá USD 1.500.000 y la que resulte vicecampeón se llevará la suma de USD 500.000.

Por si fuera poco, además de los premios económicos, la competitividad aumentará en el torneo de selecciones femeninas más importante del continente, que pasará a disputarse cada dos años, a partir de esta edición.

En el campo estarán reunidas algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial para jugar los 25 partidos de esta edición, del 08 al 30 de julio.

Acerca de @SoyFira

SOYFIRA es la primera cripto artista colombiana, ingeniera civil de profesión y artista de vocación. Pronto se dio cuenta de que quiere construir puentes entre personas, generando conexiones valiosas y llenando el mundo de color, originalidad y autenticidad. Reconociendo que el arte es reflejo de lo que pasa en la sociedad, encontró en los NFTs el siguiente paso natural de su carrera. Es co-fundadora del grupo de Telegram "NFTs Latinoamérica" más grande de la región: cuenta 2000 miembros entre artistas, coleccionistas y entusiastas. Sus obras se han vendido a coleccionistas de más de 40 países y una de sus piezas viajó al espacio con Jeff Bezos. SOYFIRA exhibió sus NFTs en Expo Dubai 2020. Es miembro de Global Shaper, una iniciativa del Foro Económico Mundial; embajadora de One Young World, y fue speaker en EXMA, EcoX Dubai, Superverse, Bitcoin Miami 2022 y Miami NFT Week, entre otros eventos relacionados a la nueva era del internet y el arte. En junio de 2022, sus NFTs fueron exhibidos en Times Square, New York y participó en el libro "ALLIES: Twenty-seven bold ideas to reimagine the US-Colombia relationship" que se estrenó en el Congreso en Washington D.C.

