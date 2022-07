Mastercard recebe a CONMEBOL Copa América Feminina 2022 em evento figital que celebra a inclusão

Além disso, nesta edição do torneio com seleções femininas, a empresa entregará o primeiro troféu em formato NFT às participantes que forem eleitas Jogadoras da Partida.

"O futebol é uma paixão que não conhece fronteiras, nos une e nos ajuda a nos conectar para além das nossas diferenças. Na Mastercard, sabemos que o time mais forte é aquele que reúne os mais diversos jogadores. Por isso apoiamos a CONMEBOL Copa América Feminina 2022, porque queremos contribuir para a igualdade de oportunidades no esporte e em todas as áreas", disse Roberto Ramírez Laverde, Vice-Presidente Sênior de Marketing e Comunicação da Mastercard para América Latina e Caribe.

Integração dos mundos físico e digital

O troféu em NFT, que será concedido às 25 jogadoras eleitas Jogadoras da Partida, é uma criação exclusiva para a Mastercard da primeira cripto-artista colombiana Camila Fierro, também conhecida como @soyfira, e se torna o primeiro troféu a ser concedido em formato tanto cripto como físico em uma competição como esta.

"O troféu criado para comemorar as Jogadoras da Partida da CONMEBOL Copa América Feminina 2022 é um símbolo da mudança em favor da inclusão e igualdade no esporte. Por meio desse trabalho, busquei refletir o caminho que cada atleta percorre para se tornar uma jogadora profissional de futebol e o resultado da disciplina para seguir e alcançar seus sonhos", diz Camila Fierro, cujos trabalhos foram recentemente selecionados para exibição na Times Square, em Nova York.

A Mastercard também utiliza novas tecnologias para criar experiências Priceless e inclusivas, como o espaço que se abre no metaverso para celebrar a participação das mulheres no futebol por meio de histórias inspiradoras de jogadoras de futebol como Deyna Castellanos, Leicy Santos e Estefania Banini.

Além disso, meninas torcedoras da região terá a oportunidade única de percorrer a exposição no metaverso, juntamente com seus ídolos do futebol, como Evelina Cabrera.

O patrocínio da CONMEBOL Copa América Feminina 2022 faz parte do compromisso da Mastercard de apoiar mulheres em diferentes áreas e fases de suas vidas, como estudantes e como empreendedoras, como profissionais ou donas de um pequeno negócio, em casa e no mundo; e reflete o propósito de sua marca: conectar pessoas com possibilidades Priceless.

"Com a expansão do futebol feminino na América Latina, a Mastercard nos ajuda a reforçar o compromisso com a igualdade e inclusão no esporte, além de fornecer tecnologia de ponta para aproximar os fãs de sua paixão pelo futebol", disse Nibaldo Benavente, gerente comercial de Torneios de Seleções Nacionais da CONMEBOL.

Sobre a Mastercard

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona a nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

Sobre a CONMEBOL Copa América Feminina 2022

A 9ª edição da CONMEBOL Copa América Feminina será disputada entre 10 seleções participantes e são dos 10 países sul-americanos membros da CONMEBOL (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), que participarão deste torneio.

Pela primeira vez, um prêmio financeiro será concedido na CONMEBOL Copa América Feminina. A seleção que erguer o troféu de campeã da CONMEBOL Copa América Feminina 2022 receberá US$ 1.500.000 e a vice-campeã receberá a quantia de US$ 500.000.

Como não bastasse isso, além dos prêmios financeiros, aumentará a competitividade no torneio mais importante para seleções femininas do continente, que será realizado a cada dois anos, a partir desta edição.

Algumas das maiores estrelas do futebol mundial estarão reunidas em campo para disputar os 25 jogos desta edição, de 8 a 30 de julho.

Sobre @SoyFira

SOYFIRA é a primeira cripto artista colombiana, engenheira civil por profissão e artista por vocação. Ela logo percebeu que quer construir pontes entre as pessoas, gerando conexões valiosas e enchendo o mundo de cor, originalidade e autenticidade. Reconhecendo que a arte é um reflexo daquilo que acontece na sociedade, ela encontrou nos NFTs o próximo passo natural em sua carreira. Ela é cofundadora do "NFTs Latin America", o maior grupo da região no Telegram: possui 2000 membros entre artistas, colecionadores e entusiastas. Suas obras foram vendidas para colecionadores em mais de 40 países e uma de suas peças viajou ao espaço com Jeff Bezos. SOYFIRA expôs seus NFTs na Expo Dubai 2020. É membro do Global Shaper, iniciativa do Fórum Econômico Mundial; embaixadora do One Young World, e foi palestrante na EXMA, EcoX Dubai, Superverse, Bitcoin Miami 2022 e Miami NFT Week, entre outros eventos relacionados à nova era da internet e da arte. Em junho de 2022, seus NFTs foram exibidos na Times Square, em Nova York e ela participou do livro "ALLIES: Twenty-seven bold ideas to reimagine the US-Colômbia relationship" que foi lançado no Congresso americano em Washington D.C.

