Mastercard Economics Institute: Perspectiva Econômica para 2023

Uma economia global em várias velocidades significa que alguns mercados sentirão o impacto da inflação e do aumento das taxas de juros de maneira mais intensa, as experiências ainda se saem melhor do que os bens, dada a demanda reprimida contínua por viagens e mudanças contínuas nas preferências do consumidor.

SAO PAULO, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Mastercard Economics Institute divulgou sua previsão anual para o próximo ano, que mostra como uma nova economia global em várias velocidades afetará o crescimento e o comportamento dos gastos do consumidor. O "Economic Outlook 2023" baseia-se em uma infinidade de conjuntos de dados públicos e proprietários, bem como em modelos destinados a estimar a atividade econômica. O relatório explora quatro temas que continuarão a moldar o ambiente econômico global — altas taxas de juros e moradia, trocar pelo mais barato e pesquisar antes de comprar, preços e preferências, e oscilações e omnicanalidade.

Entre as principais conclusões estão:

Após anos de boom imobiliário, as taxas de juros mais altas deverão espremer os orçamentos do custo de vida, mudando amplamente a maneira como os consumidores gastam . Nos principais países desenvolvidos, os gastos relacionados à habitação como parcela dos bens deverão cair em cerca de 4,5% [1] ao longo de 2023, abaixo dos níveis pré-pandêmicos.

No Brasil , o ônus da hipoteca é de 12,7% da renda disponível – as famílias não correm um risco significativo em seus passivos hipotecários.

Também no Brasil , a parcela de gastos relacionados à habitação diminuiu 1,1 pontos percentuais de 2019 a 2022.

Na Argentina , o ônus da hipoteca é de 0,6% da renda disponível – as famílias não correm um risco significativo em seus passivos hipotecários.

No Chile , o ônus da hipoteca é de 33,3% da renda disponível – as famílias não correm um risco significativo em seus passivos hipotecários.

No México, o ônus da hipoteca é de 13,9% da renda disponível – as famílias não correm um risco significativo em seus passivos hipotecários.

O gasto amplo deverá permanecer resiliente diante da inflação, com os consumidores escolhendo marcas que cabem no bolso e buscando o melhor valor . Globalmente, os compradores de supermercado fizeram 31% mais viagens à loja este ano em comparação com 2019 – em parte para reduzir o desperdício de alimentos – enquanto o gasto médio por visita é cerca de 9% menor [2] .

A partir de setembro de 2022, os consumidores no México aumentaram em 81,4% suas viagens de compras de mercearia em comparação com setembro de 2019, mas gastaram 22% menos por visita.

A partir de setembro de 2022, os consumidores no México aumentaram em 13,2% suas compras no varejo discricionário em comparação com setembro de 2019, mas gastaram 19,4% menos por visita.

A partir de setembro de 2022, os consumidores no México aumentaram em 44,3% suas idas a restaurantes em relação a setembro de 2019 e gastaram 20,3% a mais por visita.

A partir de setembro de 2022, os consumidores no Brasil aumentaram em 22,1% suas compras em supermercados em relação a setembro de 2019, mas gastaram 3,3% menos por visita.

A partir de setembro de 2022, os consumidores no Brasi l diminuíram em 30,5% suas viagens de compras de varejo em 30,5% em comparação com setembro de 2019, mas gastaram 9,4% a mais por visita.

A partir de setembro de 2022, os consumidores no Brasil diminuíram em 4,1% suas idas a restaurantes em relação a setembro de 2019, mas gastaram 18,5% a mais por visita.

À medida que os custos de alimentos e energia consomem uma parcela maior do orçamento do consumidor, as famílias de baixa renda sentirão um aperto particularmente forte . De 2019 a 2022, vimos os gastos discricionários [3] das famílias de alta renda crescerem quase duas vezes mais rápido do que as famílias de baixa renda. No entanto, grande parte dessa lacuna diminuirá com a normalização da inflação. O Economics Institute prevê que a pressão inflacionária diminua no próximo ano, com a taxa média de inflação das economias desenvolvidas caindo de 7,1% A/A no quarto trimestre de 2022 para 3,1% A/A no quarto trimestre de 2023. [4]

No Brasil , de 2019 a 2022, os gastos discricionários dos portadores afluentes de cartões cresceram 78%, enquanto os gastos discricionários dos portadores não afluentes de cartões cresceram 66,3%, uma diferença de 12 pontos percentuais.

No Panamá , de 2019 a 2022, os gastos discricionários dos titulares afluentes de cartões cresceram 29,7%, enquanto os gastos discricionários dos titulares não afluentes de cartões cresceram 42%, uma diferença de 12 pontos percentuais.

Em Honduras , de 2019 a 2022, os gastos discricionários para titulares afluentes de cartões cresceram 227,6%, enquanto os gastos discricionários para portadores não afluentes de cartões cresceram 88,8%, uma diferença de 139 pontos percentuais.

Em El Salvador , de 2019 a 2022, os gastos discricionários para titulares afluentes de cartões cresceram 143,6%, enquanto os gastos discricionários para portadores não afluentes de cartões cresceram 77,2%, uma diferença de 66 pontos percentuais.

Na Bolívia , de 2019 a 2022, os gastos discricionários para portadores afluentes de cartões cresceram 26,3%, enquanto os gastos discricionários para portadores não afluentes de cartões cresceram 4,3%, uma diferença de 22 pontos percentuais.

No Equador , de 2019 a 2022, os gastos discricionários dos titulares afluentes de cartões cresceram 80%, enquanto os gastos discricionários dos titulares não afluentes de cartões cresceram 50,6%, uma diferença de 29 pontos percentuais.

Na República Dominicana a partir de 2019 até 2022, os gastos discricionários para portadores afluentes de cartão cresceram 138,9%, enquanto os gastos discricionários para portadores não afluentes de cartão cresceram 93,6%, uma diferença de 45 pontos percentuais.

Na Jamaica , de 2019 a 2022, os gastos discricionários para titulares afluentes de cartões cresceram 161,7%, enquanto os gastos discricionários para titulares não afluentes de cartões cresceram 64,4%, uma diferença de 97 pontos percentuais.

Em Trinidad e Tobago , de 2019 a 2022, os gastos discricionários para portadores afluentes de cartão cresceram 137,5%, enquanto os gastos discricionários para portadores não afluentes de cartão cresceram 16,3%, uma diferença de 121 pontos percentuais.

As empresas com presença omnicanal são mais propensas a resistir às oscilações ao atender o cliente onde ele deseja comprar . Nossa análise sugere que ter uma presença multicanal proporcionou um aumento de 6 pontos percentuais nas vendas do setor de varejo até 2022. [5] Pequenos e grandes restaurantes foram salvos de perder 31% adicionais das vendas durante o auge dos bloqueios com sua presença omnicanal. [6]

. Nossa análise sugere que ter uma presença multicanal proporcionou um aumento de 6 pontos percentuais nas vendas do setor de varejo até 2022. Pequenos e grandes restaurantes foram salvos de perder 31% adicionais das vendas durante o auge dos bloqueios com sua presença omnicanal. Da mesma forma, as pequenas lojas de roupas omnicanal superaram as empresas apenas online e as lojas físicas, crescendo 10% e 26% mais rápido, respectivamente. [7]

Embora o setor de restaurantes tenha sofrido algumas das maiores perdas gerais durante a pandemia, ter uma presença omnicanal atenuou significativamente o impacto negativo para grandes restaurantes no Brasil. No auge da pandemia, grandes restaurantes com operações omnicanal tiveram uma queda de 44,1% no crescimento dos gastos do consumidor em comparação com 2018, enquanto seus equivalentes com atendimento somente em pessoa viram o crescimento dos gastos do consumidor cair 70,2% durante o mesmo período. Embora a mobilidade global esteja em grande parte de volta aos níveis pré-pandêmicos e a dependência do canal de vendas online tenha diminuído, veremos os restaurantes omnicanal continuarem superando, pois os consumidores continuam comprando comida online a um percentual mais alto do que antes da pandemia.

O relatório "Shifting Wallets: New consumer spending habits" completo pode ser visto aqui. Outros relatórios do Mastercard Economics Institute podem ser encontrados aqui

Sobre Mastercard Economics Institute

Fundado em 2020, o Mastercard Economics Institute baseia-se em medições econômicas únicas, de alta frequência e acionáveis para fornecer aos líderes empresariais e governamentais os insights necessários para tomar decisões ponderadas com melhores resultados.

Sobre a Mastercard

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona a nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

