Mastercard expande legado de décadas do futebol com título do GUINNESS WORLD RECORDS™ ao lado de Luis Figo

Baixe e assista ao vídeo aqui.

Recorde mundial estabelecido com jogo disputado a 6.166,1 metros (20.230 pés) em gravidade zero pelo lenda do futebol Luis Figo e um time de protagonistas do futebol do mundo todo

Novo título do GUINNESS WORLD RECORDS™ da Mastercard reconhece o esporte mais popular do mundo como uma celebração do espírito humano, despertando a paixão e o orgulho para milhões de pessoas todos os dias

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 26 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mastercard estabeleceu um título do GUINNESS WORLD RECORDS™ com "A partida de futebol disputada na maior altitude em um voo parabólico" juntamente com a lenda do futebol Luis Figo e um time com diversos protagonistas do futebol do Oriente Médio, da Europa e da América Latina.

Mastercard expands decades-long football legacy through GUINNESS WORLD RECORDS™ title with Luis Figo Mastercard expands decades-long football legacy through GUINNESS WORLD RECORDS™ title with Luis Figo Mastercard expands decades-long football legacy through GUINNESS WORLD RECORDS™ title with Luis Figo Mastercard expands decades-long football legacy through GUINNESS WORLD RECORDS™ title with Luis Figo Mastercard expands decades-long football legacy through GUINNESS WORLD RECORDS™ title with Luis Figo GWR_Logo



A primeira partida de futebol do gênero foi disputada a uma altitude de 6.166,1 metros (20.230 pés) em condições de gravidade zero, levando o jogo a um lugar onde nenhuma partida havia sido disputada antes Por meio dessa campanha, a Mastercard está celebrando o amor do mundo pelo futebol, levando a paixão dos fãs pelo lindo jogo a alturas sem precedentes.

A incrível partida entre duas equipes de quatro jogadores foi disputada em 20 de agosto de 2022. A lenda do futebol Luis Figo marcou presença com outros sete jogadores selecionados para conquistar seu lugar no voo histórico. O recorde foi divulgado por um adjudicador oficial do GUINNESS WORLD RECORDS™ e comprovado por duas testemunhas enquanto Figo driblava sem esforço a bola em um campo de futebol de 75 metros quadrados especialmente montado dentro da aeronave.

"O futebol não é apenas um jogo - como o esporte mais popular do mundo, é uma celebração do espírito humano, despertando paixão e orgulho para milhões todos os dias. Este é um momento histórico para a Mastercard à medida que levamos o amor do mundo pelo esporte a novos patamares extraordinários. Qual poderia ser uma melhor maneira de reconhecer o esporte do que criando uma ação incrível Priceless Surprise e continuando a conectar as pessoas a suas paixões", disse Raja Rajamannar, diretor de marketing e comunicações e presidente da área de saúde da Mastercard.

Luis Figo, embaixador da Mastercard, tem participado de várias surpresas Priceless pelo mundo, encantando o público com sua experiência como um jogador consagrado. Figo, ganhador da Bola de Ouro de 2000, jogou por alguns dos melhores clubes da Europa, entre eles Sporting CP, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milão, além de representar a seleção de Portugal por 127 vezes.

"O futebol ultrapassa fronteiras e une pessoas no mundo todo. Já joguei em estádios onde a atmosfera elétrica desperta emoções que atravessam culturas e nacionalidades; e foi justamente a mesma experiência que eu tive jogando esta incrível partida a seis mil metros acima do solo com um grupo destemido de fãs do futebol levando sua paixão pelo esporte a alturas sem precedentes", observou Figo.

"O futebol continua a ser um esporte apreciado em todos os cantos do mundo. Na Guinness World Records™, conhecemos pessoas com origens diferentes todos os dias. Ao declarar esta nova conquista Officially Amazing™, esperamos que ela contribua para unir comunidades por meio do amor compartilhado pelo esporte e da emoção de ver incríveis recordes sendo quebrados", disse Shaddy Gaad, gerente de marketing sênior do Guinness World Records™.

A Mastercard tem uma longa tradição de conectar as pessoas a suas paixões, seu entusiasmo pelo esporte e trazer-lhes experiências únicas. Durante a Expo 2020 de Dubai, a Mastercard organizou sua série Priceless Surprises para conectar os visitantes a suas paixões no evento global. Entre as principais atrações, a empresa ofereceu aos fãs do futebol uma oportunidade única de conhecer Luis Figo, além de uma chance de ver o troféu da Liga dos Campeões da UEFA, aproximando os fãs de futebol do ícone dos esportes.

A Mastercard faz parceria com uma variedade de organizações do esporte, música, moda, artes e entretenimento em todo o mundo. A parceria da Mastercard com a Liga dos Campeões da UEFA data de 1994 e a marca tem apoiado ativamente o futebol feminino há mais de 25 anos.

Acesse Priceless.com para saber mais e conhecer a gama de experiências inestimáveis em todo o mundo possibilitadas pela Mastercard.

O jogo "A partida de futebol disputada na maior altitude em um voo parabólico" pode ser assistido aqui.

Sobre a Mastercard Incorporated ( NYSE: MA), www.mastercard.com

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia no setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie todas as pessoas, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Utilizando dados e redes seguras, parcerias e paixão, nossas inovações e soluções ajudam pessoas físicas, instituições financeiras, governos e empresas a concretizar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona nossa cultura e tudo que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que revela possibilidades inestimáveis para todos.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=V30zaY4FVNg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906914/Mastercard_GUINNESS_WORLD_RECORDS_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906911/Mastercard_GUINNESS_WORLD_RECORDS_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906912/Mastercard_GUINNESS_WORLD_RECORDS_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906913/Mastercard_GUINNESS_WORLD_RECORDS_4.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1889895/Mastercard_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1906940/GWR_Logo.jpg

FONTE Mastercard

SOURCE Mastercard