Mastercard inaugura "The Club by Mastercard Black", nova sala VIP exclusiva no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Companhia aposta em requinte e exclusividade para atrair passageiros de alta renda

SÃO PAULO, 14 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Mastercard acaba de inaugurar sua terceira sala VIP no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com o objetivo de ampliar sua atuação junto ao público de alta renda. A "The Club by Mastercard Black" reforça a proposta da companhia de ofertar benefícios exclusivos para clientes viajantes. O novo ambiente é projetado para oferecer uma experiência repleta de requinte e conveniência enquanto os passageiros de viagens internacionais esperam por seus voos.

O lançamento da sala reflete o cenário apresentado pelo relatório "Tendências do Setor de Viagens 2023", feito pelo Mastercard Economics Institute. De acordo com o estudo, em março deste ano, os gastos com experiências atingiram 93% do montante gasto em 2019. As preferências pós-pandemia por experiências e a procura consistente de viagens a lazer moldam as perspectivas para o ano. Além disso, os viajantes esperam ser surpreendidos positivamente desde o momento em que reservam sua passagem aérea até o primeiro passo em um novo solo.

"Não é novidade que os portadores de cartão Mastercard podem contar com acesso a uma longa lista de benefícios e proteções que acompanham o cartão, dando flexibilidade para explorar lugares e atividades que mais importam para eles. Quando criamos um espaço como o The Club by Mastercard Black para o nosso público de alta renda, além de um ambiente tranquilo no qual os consumidores podem relaxar, precisamos prezar também pela exclusividade e privacidade", explica Ana Karina Scarlato, Vice-presidente de produtos da Mastercard Brasil.

A sala VIP está localizada no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos e funciona das 10h às 23h30. A "The Club by Mastercard" é destinada para um público selecionado pelos emissores com critérios baseados no relacionamento e uso do cartão Black. Os consumidores elegíveis serão comunicados pelos canais oficiais dos respectivos bancos e deverão validar o seu cartão ao entrar na sala.

O espaço conta com benefícios como buffet de café da manhã, almoço e jantar com pratos quentes e frios, bar de saladas e opções saudáveis, serviço de chá, máquina de café, bar de drinks com opções de vinho, cervejas, refrigerantes e banheiro.

Além do acesso às salas VIPs, clientes Mastercard Black possuem diversos benefícios para tornar a viagem mais confortável e exclusiva, como serviços de assistência de viagem, concierge, proteção de bagagem e reembolso para despesas médicas.

Sobre a Mastercard

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

FONTE Mastercard

SOURCE Mastercard