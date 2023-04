Mastercard lança novo conjunto de soluções dedicadas a mulheres empreendedoras da América Latina e Caribe

Entre as soluções estão acesso a capital e funções para otimizar suas operações de negócios, mas também atendem a necessidades específicas das mulheres, como saúde e educação continuada.

SÃO PAULO, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- As pequenas e médias empresas são a espinha dorsal da economia mundial. Na América Latina, 99%1 das empresas correspondem ao setor de MPME (Micro, Pequenas e Médias Empresas), 50%2 destas são geridas por uma mulher e 87%3 delas utilizam um meio de pagamento pessoal para administrar seus negócios. Uma pesquisa da Mastercard realizada com a Kantar em cinco mercados – México, Equador, Colômbia, República Dominicana e Brasil – analisou mais de perto as principais necessidades e ferramentas desejadas pelas empresárias na América Latina. Diante deste cenário, a Mastercard se apoiou em seus insights para desenvolver um conjunto de soluções que não apenas beneficia mulheres empreendedoras, mas também melhora a capacidade de resposta dos bancos emissores de cartões.

Embora todas as empreendedoras compartilhem demandas comuns, como acesso ao crédito e simplificação da gestão operacional do dia a dia, de acordo com o estudo, as empresárias valorizam soluções concretas para áreas específicas, como benefícios de saúde para elas e suas famílias, programas de educação continuada e mentoria. Entre outros serviços, este novo pacote de benefícios da Mastercard dá acesso a programas de treinamento que a Mastercard, juntamente com vários parceiros, idealizou para aprimorar sua visão de negócios: o INCAE Virtual Accelerator, a plataforma Odyssey para empresárias da Mastercard, "Todas Conectadas", onde elas podem aperfeiçoar suas habilidades digitais, os kits de ferramentas de comércio eletrônico Strive e a plataforma MicroMentor, onde as empreendedoras podem se conectar com mentores para expandir seus negócios.

"Com o lançamento dessas soluções, as empresárias da região da América Latina e do Caribe agora têm acesso a serviços e benefícios personalizados especificamente para atender às suas necessidades. Com esses recursos, a Mastercard espera ajudar as empresárias a enfrentar as barreiras que ainda bloqueiam o desenvolvimento profissional, como acesso limitado a financiamento, falta de redes de apoio e disparidade de gênero nos negócios. Também estamos reforçando nosso compromisso de apoiar o crescimento de pequenas empresas e fortalecer as economias, que começa por fornecer às empresas de todos os tamanhos ferramentas que precisam para prosperar", afirma Maria Barreiros, vice-presidente de Produtos para Pequenas e Médias Empresas da Mastercard América Latina e Caribe.

Principais benefícios para capacitar mulheres empreendedoras

De acordo com a pesquisa da Kantar, 88%4 das mulheres empreendedoras valorizam uma solução sob medida para suas necessidades. O pacote de soluções e benefícios da Mastercard oferece às empresárias a possibilidade de acesso a financiamento por meio de cartões de crédito empresariais, além de benefícios específicos para empresas por meio do programa Easy Savings, que disponibiliza reembolso de viagens e despesas operacionais por meio de mais de 50.000 estabelecimentos comerciais em todo o mundo, ou descontos em serviços digitais prestados às empresas.

Esta é a primeira vez que as empreendedoras terão acesso a soluções sob medida na América Latina. O pacote também tem consultoria jurídica, além de um programa de saúde que disponibiliza assistência psicológica, nutricional e médica. Por fim, como outro benefício muito valorizado, está a segurança, na qual as empresárias e seus funcionários terão seguro contra roubo de celular e acidentes, além de acesso ao Mastercard Trust Center, que tem conteúdo educativo e ferramentas gratuitas para ajudar pequenas e médias empresas a melhorarem sua segurança cibernética.

