Mastercard lança programa de benefícios para PMEs

Surpreenda Empresas permite que empreendedores acumulem pontos dos cartões e troquem por ofertas exclusivas

SÃO PAULO, 7 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Com a vida gradativamente retornando ao normal, muitos empresários estão buscando melhores oportunidades de compra, descontos e tudo o que possa fazer o dinheiro render mais. Pensando em estar presente na vida destes empreendedores e em ajudá-los no dia a dia, reduzindo os impactos provocados pela pandemia, a Mastercard lança o "Mastercard Surpreenda Empresas", um importante programa de benefícios voltado para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) de todo o Brasil.

O Mastercard Surpreenda é o programa de fidelidade da Mastercard que oferece ofertas, promoções e sorteios exclusivos para milhões de clientes, que acumulam pontos a cada transação realizada com os cartões cadastrados na plataforma. Até o momento, o Surpreenda era um programa essencialmente voltado para pessoas físicas - mas agora, com o "Mastercard Surpreenda Empresas", é possível integrar ofertas com condições exclusivas na aquisição de produtos e serviços para os pequenos negócios.

Para Rodrigo Landin (24), um dos sócios da Berck Design, usar o Surpreenda Empresas é uma oportunidade de economia, fundamental para pequenos empreendedores: "Para mim, que sou empreendedor há dois anos, ter este tipo de benefício vale muito a pena. A primeira oferta que resgatamos nos ajudou a adquirir alguns itens que faltavam na nossa empresa. No fim, todo mundo gosta de descontos e, como não tem nenhuma contrapartida – basta usar o cartão - faz muita diferença para o nosso dia a dia", relata.

Para ter acesso às ofertas, basta que o empreendedor tenha um cadastro na plataforma, registrando um cartão corporativo (crédito, débito ou pré-pago) e o vinculando ao CNPJ da empresa. Caso o empreendedor já possua uma conta no Mastercard Surpreenda é possível utilizá-la, sem necessidade de efetuar um novo cadastro.

"Nós, da Mastercard, estamos muito animados ao lançar este projeto. Ele foi desenvolvido para oferecer benefícios e comodidades que os empreendedores poderão usufruir com o objetivo de otimizar o dia a dia de sua empresa ao acumular pontos dos cartões empresariais. Nos últimos anos, temos investido em iniciativas que impulsionem as PMEs e este projeto é um bom exemplo disso", explica Ana Karina Scarlato, vice-presidente de Produtos da Mastercard.

Até o momento, o programa já conta com parceiros como Nuvemshop, Olist, BeerOrCoffee, Casas Bahia e RD Station. Novas empresas parceiras se integrarão à plataforma ao longo do ano.

