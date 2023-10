Mastercard leva clientes à primeira fila da final da CONMEBOL Libertadores no Maracanã

Patrocinadora oficial do campeonato lança promoção que oferece experiência única, que não tem preço para os apaixonados pelo futebol

SAO PAULO, 11 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Mastercard, empresa de tecnologia líder mundial em serviços de soluções de pagamento, anuncia a promoção "Uma final que não tem preço", que oferece aos fãs de futebol a oportunidade de vivenciar a emoção da final da CONMEBOL Libertadores em grande estilo, na primeira fileira do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Além disso, os ganhadores ainda farão um tour exclusivo em volta do gramado antes da partida começar. Parte do compromisso contínuo da marca em proporcionar momentos exclusivos e inesquecíveis aos seus clientes, a ação acontece entre os dias 30 de setembro e 19 de outubro com sorteio e vencedores anunciados em novembro.

Assinada pela agência WMcCann, a ação tem como objetivo gerar um vínculo ainda mais forte entre a Mastercard e o público com a celebração da paixão pelo futebol, um esporte que une pessoas de todas as origens e culturas. "A magia de levar nossos clientes para a primeira fila da final da CONMEBOL Libertadores, no Rio de Janeiro, e permitir que eles vivam a emoção do futebol de uma maneira única não tem preço para nós. Essa iniciativa faz parte do nosso compromisso de criar memórias inesquecíveis do cliente com a marca e fortalecer nossa conexão com cada um deles", explica Sarah Buchwitz, vice-presidente de Marketing e Comunicação da Mastercard.

Para divulgar a novidade, a campanha conta com estratégia digital 360º com conteúdo próprio, influenciadores e criadores de conteúdo de diferentes nichos, que amplificam a conversa em suas redes sociais.

Na estratégia de mídia, esses elementos se combinam para criar uma jornada digital completa do usuário, oferecendo inúmeras oportunidades para que ele experimente algo inédito, que não tem preço. Além disso, a promoção será amplamente divulgada em várias plataformas de mídia como podcasts e aplicativos de transporte privado urbano, alcançando um público diversificado.

Publicidade no Metrô Maracanã

A Mastercard também estará presente em lugares estratégicos no Rio de Janeiro e de São Paulo com publicidade out-of-home (OOH). Os frequentadores de pontos de ônibus da Avenida Paulista, em São Paulo, e da estação de metrô Maracanã, no Rio de Janeiro, terão a oportunidade única de sentar-se em bancos fictícios de estádio, imergindo na atmosfera da final da CONMEBOL Libertadores, como se fossem os sorteados da promoção. Além disso, o VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos) também estará envelopado com a comunicação da campanha.

Como participar

Para participar da promoção, o interessado deverá ter cadastro no Programa Mastercard Surpreenda, ou efetuá-lo aqui e realizar o aceite disponível no próprio site, para autorizar a inscrição e formalizar que está de acordo com o Regulamento.

Podem participar pessoas físicas maiores de dezoito anos que, ao longo do período da promoção, tenham ou venham a ter cadastro no Programa Mastercard Surpreenda, atendendo a todos os requisitos descritos no Regulamento. Fique ligado nas redes sociais da Mastercard para mais informações e detalhes sobre como participar desta experiência única.

Confira o regulamento completo aqui.

Sobre Mastercard (NYSE: MA)

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos.

Contato com a imprensa

Weber Shandwick

[email protected]

11 3027-0200

FONTE Mastercard

SOURCE Mastercard