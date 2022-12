Mastercard protege PMEs contra ameaças cibernéticas por meio de seu Trust Center

O Mastercard Trust Center oferece acesso on-line gratuito a pesquisas, educação, recursos e ferramentas confiáveis de segurança cibernética que permitem que empreendedores se sintam mais seguros e mais bem equipados contra o cibercrime.

MIAMI, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com a Juniper Research, as transações de comércio digital devem atingir US$ 9 trilhões até 2024, um aumento de 60% nos últimos quatro anos. O aumento nas transações também amplia o risco de ataques cibernéticos - e as pequenas empresas estão entre as mais vulneráveis. Uma pesquisa realizada em 2020 pelo Cyber Readiness Institute mostrou que quanto menor uma empresa, maior a probabilidade de subestimar o risco de ataques online e menor a probabilidade de tomar contramedidas eficazes.

Para ajudar as pequenas e médias empresas a defender seus ativos e reputação contra fraudes, a Mastercard criou o Mastercard Trust Center, e agora está trazendo-o para a América Latina e Caribe, com conteúdo em inglês, espanhol e português.

O Trust Center oferece uma abordagem sob medida, adaptável a cada necessidade de negócio. Quer os empreendedores estejam começando a aprender sobre segurança cibernética, expandindo seus conhecimentos ou dominando a gestão da segurança cibernética, o Mastercard Trust Center oferece um conjunto de ferramentas e soluções especificamente projetadas pela equipe de Cyber & Intelligence da organização, que trabalha com pequenas empresas há anos.

Confiança é o nosso negócio

A Mastercard está empenhada em criar uma economia digital onde a inovação é incorporada com os mais altos níveis de segurança, garantindo que transações digitais sejam sempre interações confiáveis. Desde o momento em que o consumidor abre um navegador ou aplicativo até a chegada de sua compra na porta de casa, a Mastercard protege o processo de pagamento de ponta a ponta:

Monitorando o risco em todo o ecossistema digital global e equipando os clientes com as informações de que precisam para detectar a vulnerabilidade à fraude;

Usando dados de verificação de identidade e machine learning para ajudar nossos clientes a saber com confiança quem são seus clientes e, por sua vez, ajudá-los a fazer compras on-line com segurança;

Ao alavancar tecnologias como Inteligência Artificial, que fez com que a Mastercard evitasse que mais de US$ 30 bilhões fossem perdidos para cibercriminosos em nossa rede apenas nos últimos dois anos.

A Mastercard está constantemente se adaptando e se esforçando para se manter à frente. Desde 2018, investiu mais de US$ 1 bilhão em recursos de segurança cibernética, o que ajudou a impedir 2,5 bilhões de interações digitais fraudulentas apenas em 2021, globalmente. Por mais que a empresa esteja evoluindo junto com o surgimento do 5G, quantum, computação em nuvem e Internet das Coisas, ela tambémse mantém próxima da comunidade de pequenos negócios, permitindo que empreendedores e clientes se sintam protegidos e seguros.

