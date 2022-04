Mastercard realiza primeiro Esquenta do Baile da Vogue Brasil, em São Paulo

O Esquenta da maior festa fashionista terá o mesmo tema do baile principal, Brasilidade Fantástica , que aborda narrativas artísticas modernistas como uma forma de celebrar a diversidade brasileira, em um momento no qual completam-se 100 anos da Semana de Arte Moderna. Ele será no Priceless , complexo gastronômico da Mastercard, localizado no terraço do Shopping Light, no centro histórico de São Paulo.

Lançado há seis meses, o Priceless representa uma evolução da marca Mastercard, trazendo para o espaço infinitas possibilidades ligadas à gastronomia, cultura e tecnologia. O lugar – e o patrocínio da festa – fazem parte da estratégia de marketing experiencial e sensorial que já é uma característica registrada da marca.

"A idealização desta parceria para proporcionar o Esquenta do Baile da Vogue no Priceless é a combinação perfeita que une os mundos da moda e de lifestyle em um momento único e que não têm preço", explica Sarah Buchwitz, VP de Comunicação e Marketing da Mastercard Brasil. "A marca Mastercard está em constante evolução e o Esquenta do Baile da Vogue completa ainda mais a nossa estratégia de marketing multissensorial", complementa Buchwitz.

Com o mesmo conceito único e diferenciado do Baile principal, os convidados do Esquenta terão acesso a um menu exclusivo, assinado pelo Chef e sócio do Priceless, Onildo Rocha; e ao drink Alegoria, rótulo criado especialmente para o evento pelo mixologista e embaixador do espaço, Alê D'Agostino; além de uma parceria especial com a Chandon, que vai completar a experiência do esquenta do baile mais famoso do Brasil.

O evento, exclusivo para convidados, começa às 19h30 com a DJ Giu Viscardi e conta com pocket shows do trio Gilsons e Marina Sena. Para levar um pouco da festa para a casa dos consumidores, o Esquenta do Baile da Vogue terá uma playlist especial no Spotify, com curadoria do Zé Ricardo, renomado curador artístico, conhecido e celebrado por seu trabalho de direção, produção musical e idealização de eventos. Os consumidores da marca poderão acompanhar a cobertura do evento em tempo real no Instagram da Mastercard Brasil e do Espaço Priceless, e por meio da hashtag #EsquentaPriceless.

Playlist especial no Spotify do Esquenta do Baile da Vogue

Abra o Spotify; Vá em "Buscar"; Clique no ícone da câmera; Escanei o QR Code; Pronto, já está dentro da playlist do Esquenta Priceless do Baile Vogue.

