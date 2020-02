Mastercard renova seu compromisso com futebol e anuncia o patrocínio à Conmebol Copa América para torneios masculino e feminino

Com a expansão do patrocínio do futebol feminino na América Latina, a Mastercard reforça seu compromisso com a diversidade e enfatiza a importância de alcançar a igualdade de gênero no esporte, buscando promover o futebol feminino na região em um momento chave em que a modalidade vem ganhando profissionalismo e competitividade.

"Na Mastercard, acreditamos na diversidade como um fator crucial de inovação em todas as áreas, incluindo no esporte", disse Carlo Enrico, Presidente da Mastercard para América Latina e Caribe. "Com a expansão de nosso portfólio, buscamos criar novas conexões que inspirem aceitação, promovam uma cultura de pertencimento e nos leve a atingir nosso potencial máximo como sociedade", acrescentou.

"Para a CONMEBOL, é um grande apoio ao seu projeto de desenvolvimento e promoção do futebol sul-americano poder contar com a confiança de empresas mundiais, como a Mastercard, que fornecem a tecnologia mais avançada para o campeonato de seleções mais antigo do mundo, a nossa CONMEBOL Copa América", disse José Astigarraga, Secretário Geral da CONMEBOL.

Sendo a marca oficial de pagamentos por aproximação no futebol sul-americano, a Mastercard garante maneiras seguras, simples e confiáveis de pagar por tudo o que os fãs de esporte apreciam, além de oferecer a eles experiências únicas.

Mais tempo desfrutando, menos tempo pagando

Os pagamentos por aproximação revolucionaram a maneira de viver o futebol na região, graças à sua capacidade de pagar até 10 vezes mais rapidamente do que dinheiro e por ser um dos métodos mais seguros, já que o cartão nunca sai das mãos do cliente. Os consumidores escolhem essa tecnologia porque economizam tempo, além de evitar que eles tenham que carregar dinheiro em espécie. Por sua vez, as empresas se beneficiam ao cobrar com rapidez e reduzir os custos operacionais.

"Na América Latina, a paixão pelo futebol nos aproxima, nos identifica e nos mobiliza para além de nossas diferenças", disse Roberto Ramirez Laverde, Vice-Presidente Sênior de Marketing e Comunicação da Mastercard para América Latina e Caribe. "Com esse patrocínio, procuramos aproximar os fãs latino-americanos de sua paixão, rompendo barreiras e mobilizando-os para iniciar algo que não tem preço", acrescentou.

Como patrocinadora dos três torneios, a Mastercard terá os seguintes direitos:

Exclusividade na categoria de serviços de pagamento, incluindo a marca oficial de pagamentos por aproximação;

Direitos globais para usar o nome e a marca do torneio;

Direitos exclusivos aos troféus;

Direitos exclusivos aos Player Escorts para oferecer a experiência a clientes e titulares de cartões Mastercard.

O círculo de patrocínios esportivos da Mastercard inclui muitos dos eventos e organizações esportivas mais importantes do mundo, como a UEFA Champions League, Roland-Garros, The Australian Open, PGA TOUR®, Major League Baseball, Rugby World Cup, The Open and League of Legends Esports.

