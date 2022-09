Mastercard se inspira na Amazônia e traz a São Paulo vivência gastronômica e sensorial no Espaço Priceless

Para encantar os cinco sentidos, Notiê Restaurante e o Abaru Bar e Restaurante lançam menu, bebidas e websérie inspirados na região; novo cardápio de Onildo Rocha e ambientação foram concebidos junto a chefs e artistas da Amazônia

SÃO PAULO, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Depois de conquistar o centro da capital paulista com os sabores do Sertão, o Espaço Priceless, composto pelo Notiê Restaurante e Abaru Bar e Restaurante, localizado no rooftop do Shopping Light, agora faz reverência à Amazônia. O novo menu, assinado por Onildo Rocha, conta com saberes compartilhados pelas chefs Clarinda Ramos, indígena do povo Sateré Mawé, da Casa de Comida Indígena Biatüwi (Manaus) e Débora Shornik dos restaurantes Caxiri (Manaus) e Camu-Camu (Novo Airão). O Espaço da Mastercard também traz a artista visual indígena do povo Tukano, Duhigó, representada pela Manaus Amazônia Galeria de Arte, para compor as experiências multissensoriais ligadas à cultura e tecnologia, pensadas a partir de expedições e pesquisas em estados da Amazônia.

Durante os últimos meses, a equipe de embaixadores do Espaço Priceless – formada pelo chef Onildo Rocha, Junior Bottura, especialista em cervejas, Ale D'Agostino, mixologista, e Boram Um, barista – realizou viagens até os estados de Amazonas, Pará e Rondônia para estudar a culinária e a cultura da região amazônica. "As expedições têm um papel muito importante; é a partir delas que aprofundamos nosso contato com o lugar, descobrimos novos ingredientes, a forma de usá-los e seu valor. Para onde se olha existe vida, cores, texturas e sabores. Porém, o mais importante é estar com os pequenos produtores, chefs, cozinheiros e com a comunidade da região, para conhecer, respeitar e nos encantar ainda mais com as histórias e saberes de quem estaremos representando, o que traz uma verdade singular para essa nova fase do Priceless", comenta Rocha.

"A Mastercard é uma aliada atuante da proteção e da regeneração da Amazônia já há algum tempo. Fundamos a plataforma Coalizão Planeta Priceless, que une os esforços de comerciantes, bancos, cidades e consumidores para agir sobre a crise climática. Nos orgulha muito poder representar a Amazônia e as mulheres amazônicas no Espaço Priceless, além de termos a chance de ajudar a provocar reflexões importantíssimas sobre esse bioma essencial ao nosso planeta", comenta Sarah Buchwitz, vice-presidente de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil.

O local aborda a cultura brasileira de forma multissensorial e é aberto ao público em geral, todos os dias. Ali, é possível encontrar amantes da alta gastronomia, pessoas que apreciam ambientes mais casuais e até mesmo quem só deseja observar São Paulo do alto de um dos prédios mais icônicos da região central. "Isso vai totalmente ao encontro de nossa essência, que é proporcionar momentos que não têm preço às pessoas, todos os dias", acrescenta Buchwitz.

Nesse novo momento, o restaurante Notiê, que compõe o Espaço e é focado em alta gastronomia, apresenta os tradicionais menus degustação de 5 tempos, com a mandioca como principal ingrediente, o de 10 tempos, um menu autoral que contará a história dos povos amazônicos nacionais e trará referências da Amazônia boliviana, colombiana, equatoriana e peruana, e pratos à la carte – mais uma novidade que chega junto com a nova temporada. Já o Abaru, bar e restaurante, com uma proposta mais descontraída para o dia a dia, manterá alguns dos pratos da temporada Sertões, além de incluir receitas inspiradas na Amazônia. Todos os ingredientes da região amazônica são de procedência conhecida e selecionados desde o plantio.

Além das novidades gastronômicas, o Espaço também apresenta nova carta de drinks elaborados por Ale D'Agostino, um café escolhido por Boram Um e uma cerveja colaborativa pensada pelos chefs, Onildo, Clarinda e Débora e pelo especialista em cervejas, Junior Bottura, todos inspirados em ingredientes amazônicos.

Para encher os olhos dos clientes, a identidade visual e as peças gráficas para a temporada foram especialmente desenvolvidas pela Greco Design, com ilustrações do artista Carmelio. Quem passar pelo Notiê poderá contemplar no teto o novo painel da temporada, intitulado "A Mitologia de Duhigó, a Mulher que Sonha", representando a essência Amazônica. O painel é composto por obras de arte do acervo da artista e de originais produzidas especialmente para a composição. Duhigó é primeira artista visual indígena do Amazonas a fazer parte do acervo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP). A composição e seleção das obras foi feita pela cenógrafa Patricia Sobral.

Para conectar os consumidores do Priceless às transformações no ambiente e no cardápio, a Mastercard também lançará, em breve, nas redes sociais das marcas, uma nova websérie, agora sobre a Amazônia, apresentando detalhes da expedição e das histórias que inspiraram os embaixadores. "Desde o início do projeto, nosso sonho foi poder representar a brasilidade de uma maneira imersiva, conectando os biomas e as histórias das pessoas. Foi daí que surgiu a ideia de sempre renovar o menu e o espaço, oferecendo experiências que encantem os cinco sentidos de nossos clientes, todos os dias", explica Edemilson Morais, sócio-diretor da Bem São Paulo e um dos responsáveis pelo projeto.

Clientes Mastercard Platinum e Black têm 10% de desconto e isenção de rolha nos restaurantes do Espaço Priceless. Além disso, todos os portadores de cartão Mastercard poderão participar de experiências exclusivas de gastronomia, arte, música e esportes por meio da plataforma global Priceless.com.

Serviço

Espaço Priceless Mastercard – Notiê Restaurante e Abaru Bar e Restaurante - Nova Temporada Amazônia

Endereço: Rooftop do Shopping Light (acesso pelo estacionamento do shopping no subsolo) - R. Formosa, 157 - Centro, São Paulo.

Horário de Funcionamento

Abaru Bar e Restaurante - (possui um Terraço sempre aberto – a depender das condições climáticas) - funciona no almoço, café da tarde e bar à noite

De segunda-feira à quinta-feira do meio-dia às 23h. Às sextas e sábados do meio-dia à meia-noite.

Aos domingos do meio-dia às 16 horas. Capacidade - 120 pessoas (área externa e interna)

Notiê Restaurante - aberto para o jantar

De terça-feira a sábado das 19h às 23h.

Capacidade – 50 pessoas. Menu degustação e pratos à la carte.

Formas de pagamento: dinheiro e todos os cartões de crédito e débito.

Clientes Mastercard Black e Platinum têm 10% de desconto e isenção de rolha.

Reserva não é obrigatória, mas pode ser feita pelo site www.booking-priceless.com.br.

Telefone: (11) 2853-0373

Whatsapp bussiness (11) 2853-0373

Sobre o Espaço Priceless Mastercard

O Espaço Priceless, ambiente gastronômico e cultural da Mastercard, que contempla o Notiê Restaurante e o Abaru Bar e Restaurante, assinados pelo Chef Onildo Rocha, está localizado no terraço do edifício do Shopping Light, no centro histórico de São Paulo. O Notiê Restaurante apresenta menu degustação de 5 e 10 tempos e pratos à la carte para o jantar. Já o Abaru Bar e Restaurante funciona todos os dias a partir do meio dia, oferecendo ao público almoço, café da tarde e um bar para happy hour com drinks e cervejas exclusivas. Venha viver experiências múltiplas e vibrantes ligadas à gastronomia, além de arte, cultura e tecnologia. Surpreenda-se com o que não tem preço. Mais informações no site (https://www.priceless.com/saopaulorestaurante).

