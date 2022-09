Mastercard Strive Community apioará 500,000 microempresas de favela em todo o Brasil

SÃO PAULO , 8 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, a Strive Community , iniciativa filantrópica global desenvolvida pelo Mastercard Center for Inclusive Growth e Caribou Digital, anunciou que vai apoiar a digitalização de 500.000 microempresas em favelas de todo o Brasil, através de uma iniciativa que combinará capacitação, gamificação e mentoria para promover a adoção de ferramentas digitais e facilitar o acesso ao crédito.

"As microempresas são um pilar fundamental das comunidades de favela, proporcionando empregos que servem como uma fonte essencial de renda para milhões de pessoas", disse Luz Gomez, Vice Presidente Regional do Mastercard Center for Inclusive Growth. "Ao fornecer aos empreendedores as ferramentas digitais certas, queremos aprimorar sua capacidade de promover o crescimento inclusivo onde é mais necessário."

O programa será executado por três organizações altamente qualificadas e experientes no Brasil. A Aliança Empreendedora trará sua vasta experiência no apoio à digitalização de microempresas em situação de vulnerabilidade. A Central Única das Favelas (CUFA) alavancará seu acesso e confiança incomparáveis das populações de favelas e ativará sua rede de parceiros privados e institucionais para maximizar o alcance e o impacto do programa. A Flourish FI aplicará sua tecnologia testada e comprovada, que usa a ciência comportamental para informar técnicas para incentivar as pessoas a construir hábitos financeiros positivos e alcançar sua segurança financeira. O trabalho é apoiado pela pela Strive Community, uma iniciativa filantrópica global do Mastercard Center for Inclusive Growth que busca fortalecer a resiliência de 5 milhões de pequenas empresas e apoiar seu crescimento.

De acordo com uma nova pesquisa do Data Favela e Locomotiva , 41% dos 17,1 milhões de pessoas que vivem em favelas possuem um negócio. Seus principais desafios incluem acesso a capital e falta de habilidades e ferramentas para gestão financeira, estratégias de preços e marketing digital. Durante a pandemia do COVID-19, muitas dessas pequenas empresas fecharam ou tiveram suas receitas drasticamente reduzidas, uma vez que apenas 23% delas conseguiram transicionar para o online .

Embora esses dados evidenciem os desafios encontrados pelos pequenos negócios nas favelas, ainda há muito a se aprender sobre suas experiências no dia a dia. Um aspecto importante dessa iniciativa será a realização de uma pesquisa sobre as oportunidades e barreiras específicas enfrentadas por microempreendedores em favelas, o que permitirá que as ferramentas e serviços desenvolvidos pelo programa sejam projetados para atender às suas necessidades reais. Os resultados da pesquisa serão compartilhados publicamente para aumentar a capacidade de outros atores de atender às necessidades dessa população.

Celso Athayde, fundador da CUFA, disse "Que o brasileiro é empreendedor por natureza isso a maioria das pessoas já sabe. Vamos utilizar a nossa experiência nesses territórios para poder preparar os empreendedores da favela na capacitação e inclusão digital".

Sobre a Strive Community

A Strive Community é uma iniciativa filantrópica global - desenvolvida pelo Mastercard Center for Inclusive Growth e Caribou Digital - que visa apoiar a resiliência e o crescimento de cinco milhões de pequenas empresas em todo o mundo. A iniciativa permitirá que essas pequenas empresas - muitas das quais foram desproporcionalmente impactadas pela pandemia - alcancem todo o seu potencial como catalisadores do crescimento inclusivo. As microempresas receberão apoio para a digitalização de suas operações, destravar seu acesso a serviços financeiros e participar mais efetivamente de mercados digitais. Através de parcerias com o setor privado, organizações cívicas e governamentais de todo o mundo, a Strive Community empregará uma abordagem digital e data first, ajudando pequenas empresas a melhorar seu uso de tecnologia digital e aumentar seu potencial econômico. A Strive Community é financiada pelo Mastercard Impact Fund. O Fundo é administrado pelo Mastercard Center for Inclusive Growth, que promove o crescimento econômico equitativo e sustentável e a inclusão financeira em todo o mundo.

Sobre a Aliança Empreendedora

A Aliança Empreendedora sabe que todos os brasileiros podem empreender de forma digna e justa, e acredita no empreendedorismo como forma de transformar o Brasil. Para isso, capacita e apoia gratuitamente microempreendedores formais e informais em comunidades e periferias de todo o país, gerando inclusão e desenvolvimento econômico social, em parceria com empresas, governos, organizações sociais e interessados na causa.

Sobre a CUFA

A Cufa (Central Única das Favelas) é uma organização social brasileira presente em cinco mil favelas por todo o país. A entidade existe há mais de 20 anos e trabalha com esporte, formação de lideranças e empreendedorismo, educação, lazer, cultura e cidadania. Durante a pandemia da Covid-19, a Cufa utilizou sua capilaridade para amenizar ao máximo as dificuldades que os moradores de favela enfrentam. Através do programa Mães da Favela, a instituição entregou cestas básicas, físicas e digitais, e chips com internet gratuita por seis meses para as mulheres assistidas pela iniciativa. Por seu conhecimento sobre esses territórios, a Cufa criou uma rede de proteção que atingiu mais de 5,8 milhões de pessoas em todo o Brasil, já que está presente e atua nos 26 estados e também no Distrito Federal.

Sobre a Flourish FI

A Flourish FI é uma fintech fundada no Vale do Silício com a missão de empoderar as pessoas a terem melhores hábitos financeiros. A solução da Flourish combina gamificação com ciência comportamental, trazendo engajamento e inteligência ao setor financeiro e incentivando clientes a cuidarem melhor das suas finanças, ao mesmo tempo que ajuda bancos e fintechs a atrair, reter e fidelizar clientes leais e lucrativos. Atualmente a empresa trabalha com três módulos que podem ser utilizados juntos ou separados para aumentar o engajamento entre clientes e instituições financeiras. A Flourish FI foi reconhecida pelo prêmio global de inovação, Inclusive Fintech 50 e é parceira oficial da Mastercard.

Sobre Mastercard - Center for Inclusive Growth

O Center for Inclusive Growth promove o crescimento econômico equitativo e sustentável e a inclusão financeira em todo o mundo. O Centro alavanca os principais ativos e competências da empresa, incluindo percepções de dados, experiência e tecnologia, enquanto administra o fundo filantrópico Mastercard Impact Fund, para produzir pesquisa independente, dimensionar programas globais e capacitar uma comunidade de pensadores, líderes e executores nas linhas de frente de crescimento. Para mais informações:

