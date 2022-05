Match à domicile : e.GO Mobile célèbre le lancement du e.wave X à la Micro Factory d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne

Le vif intérêt suscité par le nouveau modèle, avec 2 000 réservations dans les jours qui ont suivi son dévoilement officiel par Neymar Jr, a été une excellente réponse aux efforts de l'équipe d'e.GO Mobiles pour mettre cette nouvelle gamme sur le marché, surtout à l'heure où la transition énergétique rend l'électro-mobilité urbaine d'autant plus souhaitable sur le plan économique. Les véhicules seront produits dans la micro-usine d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne, qui a été conçue en tenant compte de l'empreinte énergétique et environnementale.

« Nous sommes ravis des progrès accomplis et de la forte hausse de la demande - grâce à nos précieux clients. Nous travaillerons sans relâche pour répondre à leur confiance et, surtout, à notre engagement commun en faveur de la mobilité urbaine durable », a déclaré Ali Vezvaei, président de Next.e.GO Mobile SE.

Ce véhicule moderne, pratique et innovant à quatre places a été conçu dans une optique de durabilité et d'utilisation quotidienne. Le plaisir de conduire, la facilité de chargement et les commandes intelligentes de l'e.wave X offrent une expérience utilisateur sans faille. L'e.wave X est disponible à partir de 24 990 euros* avant subventions et peut être réservé sur notre site Internet - https://e-go-mobile.com/.

Une tournée nationale est prévue au cours des prochains mois. Le véhicule sera présenté à une cinquantaine d'événements dans toute l'Allemagne jusqu'à la fin du mois de novembre, dont plus de 10 SportScheck RUNs et le Green World Tour.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1826089/Next_eGO_Mobile_1.jpg

SOURCE Next e.GO Mobile