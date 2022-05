Jogo em casa: e.GO Mobile comemora o lançamento do e.wave X na microfábrica de Aachen, na Alemanha

O forte interesse pelo novo modelo, com duas mil reservas nos dias seguintes ao lançamento oficial feito por Neymar Jr., é uma excelente resposta aos esforços da equipe da e.GO Mobile para trazer esta nova linha para o mercado, principalmente em uma época em que a transição energética torna a mobilidade elétrica urbana ainda mais desejável economicamente. Os veículos serão produzidos na microfábrica de Aachen, na Alemanha, que foi projetada levando em consideração a pegada energética e ambiental.

"Estamos muito satisfeitos com o progresso que fizemos e com o forte aumento da demanda, graças a nossos estimados clientes. Trabalharemos incansavelmente para corresponder à confiança deles e, mais importante ainda, a nosso compromisso conjunto com a mobilidade urbana sustentável", disse Ali Vezvaei, presidente da Next.e.GO Mobile SE.

O moderno, prático e inovador veículo de quatro lugares foi desenvolvido de acordo com princípios de sustentabilidade e usabilidade cotidiana. O prazer ao dirigir, a facilidade de carregamento e os controles inteligentes do e.wave X oferecem uma experiência de usuário perfeita. O e.wave X está disponível a partir de 24.990 euros* antes dos subsídios e pode ser reservado por meio de nosso site https://e-go-mobile.com/.

Uma exposição itinerante, que percorrerá todo o país, foi programada para os próximos meses. Nela, o veículo será apresentado em cerca de 50 eventos em toda a Alemanha até o final de novembro, entre eles mais de dez SportScheck RUNs e o Green World Tour.

FONTE Next e.GO Mobile

