LEATHERHEAD, Angleterre, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- MatOrtho a le plaisir d'annoncer que ReCerf® s'est vu attribuer une note de 5A* par l'Orthopaedic Data Evaluation Panel (ODEP), ce qui représente la note la plus élevée disponible au niveau de la référence à cinq ans pour les implants orthopédiques.

MatOrtho annonce le classement ReCerf® 5A* ODEP

L'ODEP est un système indépendant d'évaluation comparative basé au Royaume-Uni, utilisé pour évaluer les preuves cliniques à l'appui des implants orthopédiques, y compris la survie et les performances au fil du temps. La note ReCerf 5A* est étayée par des données cliniques provenant de plusieurs centres internationaux et de marchés mondiaux sélectionnés, reflétant l'expérience clinique croissante du système à l'échelle mondiale.

Ce classement renforce la confiance dans les preuves de plus en plus nombreuses qui soutiennent le système de resurfaçage de la hanche en céramique ReCerf et marque une étape importante dans le développement continu du resurfaçage moderne de la hanche. « L'obtention d'une note ODEP de 5A* reflète à la fois la qualité des preuves cliniques soutenant le ReCerf et l'approche collaborative adoptée avec des chirurgiens expérimentés dans le resurfaçage de la hanche au niveau international », a déclaré le Dr Laura Richards, responsable de la recherche clinique chez MatOrtho. « Alors que l'intérêt pour l'arthroplastie de la hanche avec conservation osseuse continue de réapparaître sur certains marchés, nous pensons que l'innovation fondée sur des preuves et la formation responsable des chirurgiens restent essentielles pour obtenir de bons résultats pour les patients. »

ReCerf a été développé en collaboration avec des chirurgiens spécialisés dans le resurfaçage de la hanche et s'appuie sur un parcours de formation structuré pour les chirurgiens, une sélection rigoureuse des patients et une évaluation clinique continue. Le système est conçu pour favoriser l'adoption responsable du resurfaçage de la hanche en céramique sur céramique, tout en mettant l'accent sur les résultats pour les patients et les performances cliniques à long terme.

Cette réussite reflète la collaboration continue entre MatOrtho et l'ensemble de la communauté orthopédique, y compris les chirurgiens, les équipes cliniques et les partenaires de recherche qui contribuent à l'avancement du resurfaçage de la hanche dans le monde entier.

Les dernières évaluations de l'ODEP sont disponibles à l'adresse suivante : www.odep.org.uk

Pour plus d'informations sur ReCerf®, visitez le site www.recerf.com

À propos de MatOrtho

MatOrtho est une entreprise britannique de matériel orthopédique spécialisée dans les technologies de resurfaçage de la hanche et de remplacement du genou.

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Site web : www.matortho.com/recerf

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