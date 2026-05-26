MatOrtho anuncia la calificación 5A* para ReCerf®de ODEP

LEATHERHEAD, Inglaterra, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- MatOrtho se complace en anunciar que ReCerf® ha recibido la calificación 5A* del Panel de Evaluación de Datos Ortopédicos (ODEP), lo que representa la calificación más alta disponible en el período de referencia de cinco años para implantes ortopédicos.

MatOrtho announces ReCerf® 5A* ODEP rating

ODEP es un sistema de evaluación comparativa independiente con sede en el Reino Unido que se utiliza para evaluar la evidencia clínica que respalda los implantes ortopédicos, incluyendo la supervivencia y el rendimiento a lo largo del tiempo. La calificación 5A* de ReCerf está respaldada por datos clínicos obtenidos de múltiples centros internacionales y mercados globales seleccionados, lo que refleja la creciente experiencia clínica mundial con el sistema.

Esta calificación proporciona mayor confianza en la creciente evidencia que respalda el sistema de recubrimiento de cadera de cerámica ReCerf y marca un hito importante en el desarrollo continuo de la artroplastia de superficie de cadera moderna. "Obtener una calificación 5A* de ODEP refleja tanto la calidad de la evidencia clínica que respalda a ReCerf como el enfoque colaborativo adoptado con cirujanos de recubrimiento de cadera experimentados a nivel internacional", afirmó la Dra. Laura Richards, Gerente de Investigación Clínica de MatOrtho. "A medida que el interés en la artroplastia de cadera con conservación ósea continúa resurgiendo en mercados seleccionados, creemos que la innovación basada en la evidencia y la formación responsable de los cirujanos siguen siendo esenciales para garantizar resultados exitosos para los pacientes".

ReCerf se desarrolló en colaboración con cirujanos especialistas en artroplastia de superficie de cadera y cuenta con el respaldo de un programa estructurado de formación quirúrgica, una cuidadosa selección de pacientes y una evaluación clínica continua. El sistema está diseñado para fomentar la adopción responsable de la artroplastia de superficie de cadera con prótesis cerámicas, manteniendo un fuerte enfoque en los resultados para el paciente y el rendimiento clínico a largo plazo.

Este logro refleja la continua colaboración entre MatOrtho y la comunidad ortopédica en general, incluyendo cirujanos, equipos clínicos y socios de investigación que contribuyen al avance de la artroplastia de superficie de cadera a nivel mundial.

Las últimas calificaciones de ODEP se pueden consultar en www.odep.org.uk

Más información sobre ReCerf® en www.recerf.com

Acerca de MatOrtho

MatOrtho es una empresa de Reino Unido de dispositivos ortopédicos especializada en tecnologías de reemplazo de cadera y rodilla.

Contacto para medios:

Michael Watson PhD MCIM

Responsable de Marketing y Gestión de Producto

MatOrtho

Tel: 01372 224200

Email: [email protected]

Sitio web: www.matortho.com/recerf

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