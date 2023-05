Matrixport améliore les offres de courtage principal avec Copper pour mieux protéger l'accès aux bourses et gérer les risques de contrepartie

Le partenariat offre aux clients institutionnels de courtage principal un accès sécurisé aux principales bourses avec des fonctions de règlement d'optimisation du capital hors bourse

SINGAPOUR, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Matrixport, l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat phare avec Copper.co, un important fournisseur institutionnel de services de conservation d'actifs numériques, en intégrant sa solution pionnière de gestion et de règlement des garanties hors bourse, ClearLoop. Cette collaboration améliore considérablement les offres de courtage principal de Matrixport en augmentant la sécurité, l'efficacité du capital et l'accès à un large éventail de bourses connectées à ClearLoop.

L'intégration de ClearLoop permet aux utilisateurs institutionnels de conserver leurs actifs en toute sécurité dans l'infrastructure de Copper tout en opérant simultanément sur les bourses connectées à ClearLoop via des sous-comptes Matrixport. Ce processus simplifié permet non seulement de garantir la protection des clients contre les risques de contrepartie de change, mais aussi de favoriser l'efficience du capital.

Daniel Egloff, directeur du courtage principal chez Matrixport, a déclaré : « La gestion efficace du risque de contrepartie est une priorité pour les institutions. La solution de Copper.co offre un accès sans entrave à une vaste liste de bourses à volume élevé, tout en minimisant l'exposition au risque de contrepartie. ClearLoop nous permet d'offrir à nos clients un moyen plus sûr et plus efficace de négocier et d'investir dans des actifs numériques. En tant que société entièrement engagée dans une gestion robuste du risque opérationnel, nous sommes enthousiastes à l'idée d'intégrer des solutions de premier ordre pour nos clients du courtage principal. »

Dmitry Tokarev, PDG de Copper, a commenté : « Nous sommes ravis de collaborer avec Matrixport, en offrant à ses clients un accès sécurisé à un nombre croissant de bourses connectées à ClearLoop. Ce partenariat démontre notre engagement commun à bâtir une infrastructure de marchés financiers plus sûre, transparente et accessible dans le secteur des actifs numériques. Copper a mis en place une structure de compte dédiée à ClearLoop pour gérer les risques d'insolvabilité potentiels. Les clients et les bourses obtiennent une sûreté sur leurs actifs au sein de la fiducie, ce qui les favorise mutuellement. Cela inclut notre cadre juridique innovant de faillite à distance où, en cas d'insolvabilité, les actifs numériques détenus en fiducie ne feraient pas partie de la succession insolvable de Copper. L'équipe de gestion des risques financiers de Copper surveille les garanties 24/24, ce qui constitue une assurance supplémentaire. »

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde. Les services de la société comprennent le courtage principal, Cactus Custody™, le spot OTC, les revenus fixes, les produits d'investissement, les prêts ainsi que la gestion d'actifs. Matrixport dessert des particuliers ainsi que plus de 800 institutions en Asie et en Europe.

Matrixport Prime Brokerage offre un accès à des bourses de premier plan avec des paliers de frais de premier ordre, une large gamme de jetons pour les emprunts à effet de levier, et une plateforme en ligne complète pour gérer l'ensemble du cycle de vie de vos activités de prêt à un taux compétitif.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.matrixport.com .

À propos de Copper.co

Depuis sa création en 2018, Copper a établi la norme pour les actifs numériques institutionnels en offrant la garde et la gestion des garanties des actifs numériques. Soutenu par une technologie maintes fois primée, Copper a construit les produits et services complets et sécurisés requis pour conserver et échanger en toute sécurité des cryptomonnaies et d'autres actifs numériques, tels que les jetons et les stablecoins. Au cœur de l'infrastructure de Copper se trouve ClearLoop, qui permet aux clients de négocier et de régler en temps quasi réel sur plusieurs bourses, tout en atténuant le risque de contrepartie et en augmentant l'efficacité du capital. Copper est certifié SOC2 Type 2 et autorisé en Suisse.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.copper.co

