Matrixport breidt het prime brokerage-aanbod uit met Copper om de toegang tot de beurs beter te beveiligen en klanten tegen tegenpartijrisico's te beschermen

SINGAPORE, 16 mei 2023 /PRNewswire/ -- Matrixport, een van 's werelds grootste en vertrouwde ecosystemen voor financiële diensten op het gebied van digitale activa, heeft vandaag bekendgemaakt te gaan samenwerken met Copper.co, een toonaangevende, institutionele aanbieder van bewaarneming van digitale activa, waarbij zijn baanbrekende oplossing voor beheer en afwikkeling van onderpand buiten de beurs, ClearLoop, geïntegreerd zal worden. Deze samenwerking betekent een aanzienlijke uitbreiding van het prime brokerage-aanbod van Matrixport door meer veiligheid, kapitaalefficiëntie en toegang tot een groot aantal, op ClearLoop aangesloten beurzen.

Dankzij de integratie van ClearLoop kunnen institutionele gebruikers hun activa veilig bewaren binnen de infrastructuur van Copper en tegelijkertijd handelen op beurzen die via subrekeningen van Matrixport aan ClearLoop gekoppeld zijn. Dit gestroomlijnde proces zorgt er niet alleen voor dat cliënten tegen tegenpartijrisico's beschermd worden, maar bevordert ook de kapitaalefficiëntie.

Daniel Egloff, hoofd van Prime Brokerage bij Matrixport, zei: "Een doeltreffend beheer van het tegenpartijrisico op de beurs is voor de instellingen een speerpunt. De oplossing van Copper.co biedt onbeperkte toegang tot een uitgebreide hoeveelheid beurzen waar grote volumes verhandeld worden, terwijl de blootstelling aan tegenpartijen tot een minimum wordt beperkt. Via Clearloop kunnen onze klanten veiliger en kapitaalefficiënter handelen en beleggen in digitale activa. Als bedrijf dat zich volledig op robuust operationeel risicobeheer toelegt, zijn we enthousiast over de integratie van de beste oplossingen voor onze prime brokerage-klanten."

Dmitry Tokarev, CEO van Copper, zei hierover: "We kijken uit naar de samenwerking met Matrixport om zijn klanten veilige toegang te bieden tot steeds meer beurzen die aan ClearLoop gekoppeld zijn. Dit samenwerkingsverband laat zien dat we ons gezamenlijk inzetten voor de totstandkoming van een veiligere, transparantere en toegankelijkere, financiële marktinfrastructuur in de sector voor digital vermogen. Copper heeft een speciale rekeningstructuur voor ClearLoop geïmplementeerd om potentiële insolventierisico's te mitigeren. Klanten en beurzen krijgen een zekerheidsrecht op hun vermogen binnen de trust, waarbij zij elkaar bevoordelen. Dit omvat ons innovatieve, wettelijke kader voor faillissement op afstand, waarbij in geval van insolventie de digitale activa die in bewaring worden gehouden geen deel uitmaken van de insolvente boedel van Copper. Het team van Copper dat zich met financiële risico's bezighoudt, bewaakt het onderpand 24 uur per dag en biedt een extra laag zekerheid."

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde ecosystemen voor financiële diensten voor digitale activa. De diensten van het bedrijf bestaan uit prime brokerage, Cactus Custody™, spot OTC, vastrentende producten, beleggingsproducten, leningen en vermogensbeheer. Matrixport verleent diensten aan zowel particulieren als aan meer dan 800 instellingen in Azië en Europa.

Matrixport Prime Brokerage biedt toegang tot prominente beurzen met eersteklas tariefniveaus, een breed scala aan tokens voor leningen met hefboomwerking en een uitgebreid, online platform om de gehele levenscyclus van uitleenactiviteiten van klanten tegen een concurrerend tarief te beheren.

Ga voor meer informatie naar www.matrixport.com .

Over Copper.co

Sinds de oprichting in 2018 zet Copper de standaard voor institutionele digitale activa door het aanbieden van bewaring en onderpandbeheer van digitale activa. Ondersteund door meermaals bekroonde technologie heeft Copper de uitgebreide en veilige producten en diensten ontwikkeld die nodig zijn om cryptovaluta's en andere digitale activa zoals tokens en stablecoins veilig te bewaren en te verhandelen. ClearLoop is daarbij de kern van de infrastructuur van Copper, waarmee klanten op meerdere beurzen in bijna real time kunnen handelen en settelen en waarbij het tegenpartijrisico wordt beperkt en de kapitaalefficiëntie wordt verhoogd. Copper is SOC2 Type 2 gecertificeerd en heeft een licentie in Zwitserland.

Ga voor meer informatie naar www.copper.co

