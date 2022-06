Matrixport benoemt Anthony DeMartino als CEO om zijn activiteiten in de Verenigde Staten te leiden en op te bouwen

SINGAPORE, 20 juni 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport Group heeft vandaag de benoeming van Anthony DeMartino als CEO van de VS bekendgemaakt als onderdeel van de aanhoudende internationale groeistrategie van het bedrijf.

De uitbreiding van Matrixport naar de VS laat zien dat het bedrijf zijn klanten beter van dienst wil zijn en de sector voor het beheer van digitale activa verder wil ontwikkelen.

De heer Anthony DeMartino, een veteraan in de financiële sector met ervaring in wereldwijd risicobeheer, werkte hiervoor bij Coinbase, waar hij verschillende functies vervulde, bijvoorbeeld als hoofd risicostrategieën, institutionele DeFi en derivatenhandel. DeMartino heeft meer dan twee decennia aan ervaring als leidinggevende bij meerdere financiële dienstverleningsbedrijven met wereldwijde banken als HSBC, Barclays en UBS. Met expertise op het gebied van risicobeheer is Anthony goed in staat om de activiteiten van Matrixport in de VS te leiden.

John Ge, medeoprichter en CEO van Matrixport, zei het volgende: "Anthony brengt veel ervaring en kennis met zich mee die al het verschil zullen maken als we onze aanwezigheid in Noord-Amerika als onderdeel van onze wereldwijde uitbreidingsplannen opzetten en uitbouwen. Het stugge marktsentiment heeft ons vertrouwen in de vooruitzichten van de sector op de middellange en lange termijn niet aangetast en Matrixport blijft investeren in menselijk kapitaal ten bate van ons bedrijf en onze klanten."

Matrixport is van mening dat blockchain-technologieën zullen herdefiniëren wat er in het financiële netwerk van morgen mogelijk is om waarde en eigendom vrij te laten stromen. Met een sterk operationeel risicobeheer dat is ingebed in zijn teams en een solide financieel bestuur, is Matrixport goed gepositioneerd voor de volgende golf van de adoptie van digitale activa.

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde financiële diensten voor digitale activa. Met 4 miljard dollar aan activa onder beheer, biedt het bedrijf overkoepelende crypto-financiële diensten om te voldoen aan de opkomende behoeften om op de lange termijn rijkdom in digitale activa te genereren. Het productaanbod omvat Cactus Custody™, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer. Het bedrijf bouwt ook strategische samenwerkingen op met beginnende Web3-vernieuwers, om hen te helpen om zich te ontwikkelen, te groeien en op te schalen.

Met zijn missie om crypto voor iedereen gemakkelijk te maken, richt Matrixport zich voortdurend op productinnovatie. Het bedrijf biedt het meest uitgebreide pakket toonaangevende crypto-beleggingsproducten in de sector. In 2021 behaalde het fintech-bedrijf binnen twee jaar na de oprichting een pre-money unicorn-waardering.

Het hoofdkantoor van Matrixport is gevestigd in Singapore en bedient zowel instellingen als particulieren in Azië, Europa en de VS. Het bedrijf heeft licenties in Hongkong en Zwitserland. Kijk voor meer informatie op www.matrixport.com.

