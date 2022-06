Matrixport nomme Anthony DeMartino au poste de PDG pour diriger et développer ses activités aux États-Unis

SINGAPOUR, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport Group a annoncé aujourd'hui la nomination d'Anthony DeMartino au poste de PDG aux États-Unis, dans le cadre de sa stratégie de développement international.

Le développement de Matrixport aux États-Unis témoigne de son engagement à mieux satisfaire ses clients et à renforcer le secteur de la gestion des actifs numériques.

Anthony DeMartino, expert de l'industrie financière doté d'une expérience internationale en matière de risque, rejoint la société après avoir occupé plusieurs postes au sein de Coinbase, notamment celui de responsable des stratégies de risque, de DeFi institutionnel et du trading de produits dérivés. M. DeMartino a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de plusieurs entreprises de services financiers au sein de banques internationales telles que HSBC, Barclays et UBS. Expert en gestion des risques, il est en mesure de diriger les opérations de Matrixport aux États-Unis.

John Ge, cofondateur et PDG de Matrixport, a déclaré : « Anthony apporte une expérience et des connaissances approfondies qui feront toute la différence alors que nous amorçons et développons notre présence en Amérique du Nord dans le cadre de nos objectifs de croissance internationale. Malgré le climat du marché, notre confiance dans les perspectives à moyen et long terme du secteur est intacte et Matrixport continue d'investir dans le capital humain, par souci d'engagement envers notre entreprise et nos clients. »

Matrixport pense que les technologies blockchain redéfiniront les possibilités du réseau financier de demain en permettant la libre circulation de la valeur et de la propriété. Grâce à une solide gestion du risque opérationnel intégrée dans ses équipes et à une gouvernance financière d'entreprise robuste, Matrixport est bien préparée à la prochaine vague d'adoption des actifs numériques.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde. Avec 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la société fournit des services cryptofinanciers centralisés pour répondre aux besoins émergents de génération de richesse à long terme dans les actifs numériques. Les services de l'entreprise comprennent Cactus Custody™, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs. Elle établit également des collaborations stratégiques avec des innovateurs du Web3 en phase de démarrage, les aidant à se construire, à se développer et à évoluer.

Avec sa mission de rendre les cryptomonnaies faciles pour tout le monde, Matrixport se concentre sans relâche sur l'innovation de ses produits. Elle propose la suite la plus complète de produits d'investissement en cryptomonnaies de pointe du marché. En 2021, la fintech a obtenu le statut de licorne préfinancement, seulement deux ans après sa création.

Basé à Singapour, Matrixport a pour clients des institutions et des particuliers en Asie, en Europe et aux États-Unis. La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse. Pour plus d'informations, consultez le site www.matrixport.com .

Instagram : @matrixport_

Twitter : @realMatrixport

LinkedIn : @Matrixport

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport