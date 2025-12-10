Matrixport nomme Dominik Oggenfuss directeur général de Matrixport Asset Management AG

Un responsable financier chevronné va diriger la nouvelle phase de croissance et d'innovation de la société

ZURICH, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le groupe Matrixport a le plaisir d'annoncer la nomination de Dominik Oggenfuss en tant que CEO de Matrixport Asset Management AG, à compter d'aujourd'hui.

Dominik était auparavant associé chez Welsbach Holdings, où il a acquis une vaste expérience en matière de conseil stratégique, de capital-risque et d'investissements alternatifs. Son expertise en matière de développement commercial et de relations investisseurs comprend des programmes de formation pour cadres à la Harvard Business School. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la finance en Asie, au Moyen-Orient et en Europe, Dominik dirigera les actions de croissance stratégique de la société en Suisse, supervisera les opérations d'investissement et stimulera l'innovation dans le paysage en évolution rapide des actifs numériques et de la finance traditionnelle.

« Avec la mise en place de notre plateforme suisse de gestion d'actifs, Matrixport Asset Management entre dans sa nouvelle phase, axée sur le développement d'une activité de niveau institutionnel dans toute l'Europe. La nomination de Dominik illustre nos priorités en matière de renforcement des capacités d'investissement et d'établissement d'une présence à long terme sur les principaux marchés européens », a déclaré John Ge, CEO du groupe Matrixport.

« C'est un honneur d'occuper le poste de CEO chez Matrixport Asset Management AG et je me réjouis de travailler avec cette équipe talentueuse. En rejoignant le groupe Matrixport, acteur mondial des actifs numériques en Asie, je suis convaincu que nous pouvons fournir des solutions d'investissement innovantes, renforcer les relations avec les clients et élargir la présence du groupe sur les marchés des actifs traditionnels et numériques en Suisse et bien plus encore », a déclaré Dominik Oggenfuss.

Autres nominations de personnel clé

Friedrich Herzog sera nommé Chief Investment Officer. Précédemment responsable de la recherche et gestionnaire de portefeuille senior, Friedrich apporte plus d'une décennie d'expertise en gestion de stratégies quantitatives et discrétionnaires dans de multiples classes d'actifs, complétée par une solide expérience technique et transversale. Il a occupé des postes dans des cabinets de premier plan tels que Goldman Sachs et Omers Capital à New York, aux États-Unis. Dans ses nouvelles fonctions, M. Friedrich continuera à diriger la gestion de portefeuille et la recherche en matière d'investissement, ce qui renforcera la position de la société dans le secteur.

Hui Wang assumera la responsabilité de Chief Operating Officer parallèlement à sa fonction actuelle de Chief Compliance Officer. Hui supervisera les opérations, la technologie, le risque et la conformité. Hui a rejoint le groupe Matrixport en 2019 en ayant occupé précédemment le poste de Senior Compliance Officer à l'UBS, au Crédit Suisse, et à la banque Julius Baer, ce qui lui confère une vaste expérience en matière de leadership opérationnel et de conformité réglementaire.

Une étape stratégique récente : Expansion en Europe

En 2024, Matrixport s'est développée sur le marché européen de la gestion d'actifs cryptographiques en acquérant 100 % du gestionnaire suisse agréé Crypto Finance (Asset Management) AG. Suite à cette acquisition, la société a été rebaptisée Matrixport Asset Management AG, offrant ainsi au groupe des capacités de niveau institutionnel, une gestion d'actifs autorisée par la FINMA et davantage de présence sur les principaux marchés européens dans le cadre des régimes réglementaires applicables.

À propos de Matrixport Asset Management AG

Matrixport Asset Management AG est un gestionnaire de placements collectifs autorisé par la FINMA ( ), qui fait le lien entre la finance traditionnelle et l'écosystème des actifs numériques ( ). La société propose une gamme complète de produits réglementés, notamment des fonds , des ETP, des AMC et une gestion d'actifs discrétionnaire, offrant à ses clients une sécurité de niveau institutionnel et des produits conformes.

À propos de Matrixport

Fondée en 2019, Matrixport est une plateforme mondiale de services financiers d'actifs numériques à guichet unique qui fait le lien entre la finance traditionnelle et l'écosystème des actifs numériques par le biais de la technologie et de la conformité réglementaire. L'entreprise est devenue une licorne dont l'évaluation dépasse le milliard de dollars et a établi une présence autorisée et réglementée dans les principaux centres financiers, notamment à Singapour, à Hong Kong, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Avec ses sept bureaux dans le monde, Matrixport gère plus de 7 milliards de dollars d'actifs, facilite des volumes de trading mensuels supérieurs à 7 milliards de dollars, avec des paiements d'intérêts cumulés supérieurs à 2 milliards de dollars. Sa plateforme offre une gamme complète de services financiers numériques, notamment la conservation, la gestion de patrimoine et de rendement, les produits structurés et les solutions de négociation pour les clients du monde entier.

Guidée par les principes de conformité, de résilience, d'innovation axée sur la technologie et de sécurité, Matrixport a mis en place un cadre de conformité mondial solide et une infrastructure de gestion des risques et de sécurité à plusieurs niveaux, soutenue par une présence mondiale en matière de délivrance de licences. Le groupe Matrixport, ainsi qu'au travers de ses filiales locales, est titulaire d'une licence de société fiduciaire et d'une licence de prêteur de fonds à Hong Kong, d'un enregistrement de Money Services Business (MSB) aux États-Unis, d'une licence de gestion d'actifs de la FINMA en Suisse et d'une licence de services financiers (FSL) au Bhoutan. C'est également un représentant désigné autorisé par la FCA au Royaume-Uni et un membre de l'OAR-VFQ reconnu par la FINMA en Suisse, tandis que sa filiale, Fly Wing, est agréée en tant qu'établissement de paiement fondamental à Singapour. Fidèle à sa mission de « rendre les actifs mondiaux plus sûrs et plus accessibles », Matrixport continue de faire progresser le développement mondial de l'infrastructure financière numérique et a été reconnue dans l'indice Hurun « 2024 Global Unicorn Index » et la « 2025 Singapore FinTech Unicorn List ».

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2529911/Matrixport_2024_2025_Logo.jpg