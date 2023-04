Matrixport en SignalPlus bundelen hun krachten om bruikbare marktanalyses en risicobeheer voor handel in opties te leveren

Klanten van Matrixport Prime Brokerage kunnen gebruikmaken van het alles-in-één analysedashboard van SignalPlus om alfa-opties te genereren

SINGAPORE, 18 april 2023 /PRNewswire/ -- Matrixport, een wereldwijde aanbieder van financiële diensten op het gebied van digitale activa, en SignalPlus, een toonaangevend softwareplatform voor optieanalyse en geavanceerd handelen, kondigen een samenwerkingsverband aan om klanten van Matrixport Prime toegang te bieden tot de alles-in-één dashboard via Matrixport Prime-accountgegevens.

Voor institutionele beleggers is dit nieuwe samenwerkingsverband een geweldige kans om duurzaam rendement te genereren door marktvolatiliteit te oogsten met behulp van derivaten zoals opties.

Daniel Egloff, hoofd van Prime Brokerage, Matrixport, zei: "We zien dat institutionele beleggers crypto-opties in toenemende mate omarmen. Klanten van Matrixport Prime Brokerage, zoals crypto-hedgefonds- en vermogensbeheerders, zullen profiteren van een geavanceerd handelsplatform voor opties en marktanalyses, waardoor ze complexe handelsstrategieën kunnen bedenken en maximaal kunnen profiteren van de markt in cryptoderivaten. "

SignalPlus biedt alle robuuste analyses en geavanceerde handelsfunctionaliteiten die essentieel zijn voor het succesvol oogsten van alfa met crypto-opties.

Chris Yu, de CEO en medeoprichter van SignalPlus zei: "We hebben altijd geloofd in het potentieel van de markt voor crypto-opties en dat professionele beleggers geavanceerde en verfijnde instrumenten nodig hebben om door dit snel evoluerende landschap te navigeren. Om die reden zijn we verheugd om onze samenwerking met Matrixport aan te kondigen, een bedrijf dat onze visie deelt voor de toekomst van derivaten van cryptovaluta. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking voor onze klanten aan beide zijden enorm veel waarde zal opleveren."

De samenwerking komt omdat de hoeveelheid Open Interest in bitcoin-optiecontracten voor het eerst hoger is dan die in Futures-contracten volgens Glassnode .

Over Matrixport

Matrixport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde ecosystemen voor financiële diensten voor digitale activa. De diensten van het bedrijf omvatten prime brokerage, Cactus Custody™, spot OTC, vastrentende producten, gestructureerde producten, kredietverlening en activabeheer. Matrixport verleent diensten aan zowel particulieren als aan meer dan 800 instellingen in Azië en Europa.

Matrixport Prime Brokerage biedt toegang tot prominente beurzen met eersteklas tariefniveaus, een breed scala aan tokens voor leningen met hefboomwerking en een uitgebreid, online platform om de gehele levenscyclus van uitleenactiviteiten van klanten tegen een concurrerend tarief te beheren.

Ga voor meer informatie naar www.matrixport.com .

Over SignalPlus

SignalPlus is een door durfkapitaal gesteund technologiebedrijf dat een toonaangevend analyse- en softwareplatform voor crypto-opties heeft ontwikkeld. Onder leiding van een ervaren team van bouwers van GS/Alibaba/Bytedance heeft SignalPlus sterke en unieke samenwerkingsverbanden met cryptobouwers, traditionele instellingen en technologiebedrijven opgebouwd. Ons kernteam heeft individueel bijna twee decennia aan ervaring uit de eerste hand in traditionele financiële en digitale activa, en biedt een diversiteit aan domeinexpertise die zorgvuldig in onze toonaangevende producten is verwerkt.

SignalPlus helpt gebruikers om ideeën om te zetten in transacties. Alle functionaliteiten zoals handelsuitvoering, multi-venue connectiviteit, PnL-attributie en scenarioanalyse zijn toegankelijk via één gebruiksvriendelijke interface. De analysemodule ondersteunt gebruikers om transacties op het juiste moment uit te voeren. Orderalgoritmen kunnen structuren met meerdere poten in evenwicht brengen en slipkosten tot een minimum beperken. Met SignalPlus kan de belegger zich concentreren op de handelsstrategie, zonder zich zorgen te hoeven maken over de technologie.

Ga voor meer informatie naar https://www.signalplus.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport