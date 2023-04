Matrixport s'associe à SignalPlus pour fournir des analyses de marché et une gestion des risques exploitables pour la négociation d'options

Les clients Matrixport Prime Brokerage peuvent tirer parti du tableau de bord analytique tout-en-un de SignalPlus pour générer de l'alpha grâce aux options

SINGAPOUR, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Matrixport, un fournisseur mondial de services financiers d'actifs numériques, et SignalPlus, une plateforme logicielle de pointe en matière d'analyse d'options et de négociation avancée, annoncent un partenariat phare qui permettra aux clients Prime de Matrixport d'accéder au tableau de bord tout-en-un de SignalPlus via les informations d'identification du compte Prime de Matrixport.

Ce nouveau partenariat est une excellente occasion pour les investisseurs institutionnels de générer un rendement durable en exploitant la volatilité du marché à l'aide de produits dérivés, tels que les options.

Daniel Egloff, responsable de Prime Brokerage, Matrixport, a déclaré, « Nous constatons une adoption croissante des options cryptographiques par les investisseurs institutionnels. Les clients Matrixport Prime Brokerage, tels que les gestionnaires d'actifs et de fonds spéculatifs cryptographiques, bénéficieront d'une plateforme sophistiquée de négociation d'options et d'analyses de marché, ce qui leur permettra de concevoir des stratégies de négociation complexes et de tirer pleinement parti du marché des dérivés cryptographiques. »

SignalPlus fournit toutes les analyses robustes et les fonctionnalités de trading avancées qui sont essentielles pour récolter avec succès de l'alpha avec les options crypto.

Chris Yu, PDG et cofondateur de SignalPlus, a déclaré : « Nous avons toujours cru au potentiel du marché des options cryptographiques et au fait que les investisseurs professionnels ont besoin d'outils avancés et sophistiqués pour naviguer dans ce paysage en évolution rapide. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer notre collaboration avec Matrixport, une société qui partage notre vision de l'avenir des dérivés de crypto-monnaies. Nous sommes convaincus que cette collaboration apportera une immense valeur ajoutée à nos deux clientèles. »

Ce partenariat intervient alors que le montant de l'intérêt ouvert dans les contrats d'options sur le bitcoin dépasse pour la première fois celui des contrats à terme, selon Glassnode .

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde. Les services de la société comprennent le courtage principal, Cactus Custody™, le spot OTC, les revenus fixes, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs. Matrixport dessert des particuliers ainsi que plus de 800 institutions en Asie et en Europe.

Matrixport Prime Brokerage offre un accès à des bourses de premier plan avec des paliers de frais de premier ordre, une large gamme de jetons pour les emprunts à effet de levier, et une plateforme en ligne complète pour gérer l'ensemble du cycle de vie de vos activités de prêt à un taux compétitif.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.matrixport.com

À propos de SignalPlus

SignalPlus est une société technologique financée par du capital-risque qui a produit une plateforme logicielle et d'analyse des options cryptographiques à la pointe de l'industrie. Dirigée par une équipe chevronnée de constructeurs issus de GS/Alibaba/Bytedance, SignalPlus a établi des partenariats solides et uniques avec des constructeurs de crypto-monnaies, des institutions traditionnelles et des sociétés technologiques. Notre équipe principale apporte individuellement près de deux décennies d'expérience de première main dans la finance traditionnelle et les actifs numériques, offrant une diversité d'expertises du domaine qui a été soigneusement conçue dans nos produits de pointe de l'industrie.

SignalPlus aide les utilisateurs à transformer leurs idées en transactions. Toutes les fonctionnalités telles que l'exécution des transactions, la connectivité multi-sites, l'attribution de PnL et l'analyse de scénarios sont accessibles via une interface unique et conviviale. Le module d'analyse aide les utilisateurs à chronométrer l'exécution des transactions. Les algorithmes de commande peuvent équilibrer les structures à plusieurs branches et minimiser les coûts de glissement. Avec SignalPlus, l'investisseur peut se concentrer sur sa stratégie de trading, sans avoir à se préoccuper de la technique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.signalplus.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg

SOURCE Matrixport