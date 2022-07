Matrixport lanceert ondersteuning voor het Open Network (TON)-ecosysteem en Toncoin Native Token

Gebruikers kunnen nu met Toncoin beleggingsproducten in bewaring houden, verhandelen, ruilen en deelnemen aan 'flexibele staking'- en 'vast inkomen'-beleggingen

SINGAPORE, 8 juli 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, een van 's werelds grootste ecosystemen voor financiële diensten op het gebied van digitale activa, heeft met de vermelding van Toncoin op de Matrixport-app, ondersteuning aangekondigd voor het Open Network (TON)-ecosysteem in zijn scala aan crypto-financiële diensten.

De samenwerking is een afspiegeling van de voortdurende inzet van Matrixport om het bredere blockchain-ecosysteem te laten groeien en

de volgende golf van overname van digitale activa te ondersteunen. Dit omvat 's werelds eerste institutionele bewaar- en escrow-diensten van TON' s native token Toncoin, via Cactus Custody™, Matrixport 's externe institutionele bewaardienst.

Het TON-netwerk is ontworpen door Telegram als volledig gedecentraliseerde layer-1-blockchain voor massa-adoptie en -distributie en biedt ultrasnelle transacties, lage kosten en gebruiksvriendelijke apps.

Steve Yun, oprichter van de TON Foundation, zegt: "Matrixport is een integraal onderdeel van het TON-ecosysteem geworden. Met Cactus Custody™ hebben TON-deelnemers nu toegang tot de innovatieve producten van TON met het maximale comfort dat de crypto-sector kan bieden. We zijn onder de indruk van de kwaliteit van de uitvoering, gedemonstreerd door het Cactus Custody team, en we zijn blij met veel meer geavanceerde producten te komen. We zijn dankbaar om partner te zijn van Matrixport."

Cynthia Wu, Chief Operating Officer van Matrixport & Head of Cactus Custody™, zegt: "We zijn verheugd om samen te werken met TON als de eerste bewaarder om de blockchain en het eigen token van TON te ondersteunen, en kijken ernaar uit om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Het erfgoed en de routekaart van TON in combinatie met zijn prestaties hebben ons vertrouwen gegeven in zijn enorm potentieel. We verwachten van onze gebruikers dat ze de waarde ervan inzien en omarmen. Matrixport's brede scala aan innovatieve producten, handels- en activabeheertools zullen de groei van het TON-ecosysteem helpen versnellen."

Toncoin-houders profiteren van het rijke aanbod van Matrixport om meer uit hun Toncoin te halen. Gebruikers kunnen een passief inkomen verdienen met 'flexibele staking' en 'vast inkomen'-beleggingsproducten, met transacties in Toncoin.

Bovendien kunnen degenen die op zoek zijn om Toncoin als onderpand te gebruiken, rekenen op veilige, transparante en efficiënte bewaardiensten van institutionele kwaliteit. Via Cactus Custody™ kunnen gebruikers kijken uit naar het maken van directe, goedkope overdrachten van Toncoin, 24/7 op de blockchain-netwerken van TON, Ethereum en BNB, en een naadloze en veilige verbinding met DeFi-protocollen, via de MetaMask Institutional (MMI)-integratie van Cactus Custody.

Over TON

TON is een derde generatie 'proof-of-stake'-blockchain die in 2018 is ontworpen door de broers Durov, met name bekend als de oprichters van Telegram Messenger. Het Open Network (TON) is een volledig gedecentraliseerde laag-1-blockchain, ontworpen door Telegram om miljarden gebruikers aan boord te krijgen. Het biedt ultrasnelle transacties, lage kosten en gebruiksvriendelijke apps, en het is milieuvriendelijk. Toncoin, het oorspronkelijke token van TON, wordt gebruikt om transactiekosten te betalen, de blockchain te beveiligen via staking, te beslissen hoe het netwerk ontwikkelt en om betalingen af te wikkelen. Kijk voor meer informatie op https://ton.org/

Over Matrixport

Matrxiport is een van 's werelds grootste en meest vertrouwde financiële diensten op het gebied van digitale activa en zet strategische samenwerkingen op met beginnende Web3-vernieuwers, waardoor ze worden geholpen om te bouwen, te groeien en te schalen. Met 4 miljard dollar aan activa onder beheer, biedt het bedrijf overkoepelende crypto-financiële diensten om te voldoen aan de opkomende behoeften om op de lange termijn rijkdom in digitale activa te genereren. Het productaanbod omvat Cactus Custody™, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer.

Met zijn missie om crypto voor iedereen eenvoudig te maken, richt Matrixport zich op productinnovatie en biedt het de meest uitgebreide reeks toonaangevende cryptobeleggingsproducten in de sector. In 2021 is het aantal beleggers dat de app gebruikt op jaarbasis met 427% gestegen en heeft het fintech-bedrijf binnen twee jaar na de oprichting een pre-money unicorn-waardering gerealiseerd.

Het hoofdkantoor van Matrixport is gevestigd in Singapore en het bedrijf bedient zowel instellingen als retailklanten in Azië en Europa. Het bedrijf heeft licenties in Hongkong en Zwitserland. Kijk voor meer informatie op www.matrixport.com.

