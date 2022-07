Matrixport lance la prise en charge de l'écosystème The Open Network (TON) et du jeton natif Toncoin

Les utilisateurs peuvent désormais conserver, négocier, échanger et participer à des produits de placement « Flexible Staking » et « Fixed Income » avec Toncoin

SINGAPOUR, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, l'un des plus grands écosystèmes de services financiers d'actifs numériques au monde, a annoncé la prise en charge de l'écosystème The Open Network (TON) dans sa gamme de services financiers cryptographiques avec l'inscription de Toncoin sur l'application Matrixport.

Cette collaboration reflète l'engagement continu de Matrixport à développer l'écosystème blockchain plus large et à soutenir la prochaine vague d'adoption des actifs numériques. Cela comprend les premiers services de garde et d'entiercement institutionnels au monde du jeton natif de TON, le Toncoin, via Cactus Custody™ , le service de garde institutionnel tiers de Matrixport.

Conçu par Telegram comme une blockchain de couche 1 entièrement décentralisée pour l'adoption et la distribution de masse, le réseau TON offre des transactions ultra-rapides, des frais réduits et des dApps (applications décentralisées) faciles à utiliser.

Steven Yun, membre fondateur de la Fondation TON, a déclaré : « Matrixport fait désormais partie intégrante de l'écosystème TON. Avec Cactus Custody™, les participants de TON peuvent désormais accéder aux produits innovants de TON avec le maximum de confort que l'industrie de la cryptographie peut offrir. Nous sommes impressionnés par la qualité d'exécution démontrée par l'équipe de Cactus Custody et ravis des nombreux autres produits de pointe à venir. « Nous sommes reconnaissants d'être associés à Matrixport. »

Cynthia Wu, directrice d'exploitation de Matrixport et responsable de Cactus Custody™, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec TON en tant que premier dépositaire à soutenir la blockchain TON et son jeton natif, et nous sommes impatients de contribuer à sa communauté. « Le patrimoine et la stratégie de TON, ainsi que ses solides performances, nous ont convaincus de son immense potentiel. Nous espérons que nos clients reconnaîtront sa valeur et l'adopteront. La vaste gamme de produits innovants, d'outils de négociation et de gestion d'actifs de Matrixport contribuera à accélérer la croissance de l'écosystème TON.

Les détenteurs de Toncoin bénéficieront des riches offres de Matrixport pour tirer le meilleur parti de leur Toncoin. Les utilisateurs peuvent gagner un revenu passif avec des produits de placement « Flexible Staking » et « Fixed Income », dont les transactions sont réglées en Toncoin.

En outre, ceux qui cherchent à garantir le Toncoin peuvent se réjouir à l'avance de la sécurité, de la transparence et de l'efficacité des services de garde de qualité institutionnelle. Grâce à Cactus Custody™, les utilisateurs peuvent espérer effectuer des transferts instantanés et à faible coût de Toncoin, 24 h/24 et 7 j/7 sur les réseaux blockchain TON, Ethereum et BNB, mais aussi profiter d'une connexion transparente et sécurisée avec les protocoles DeFi, grâce à l'intégration de MetaMask Institutional (MMI) de Cactus Custody™.

À propos de TON

TON est une blockchain de preuve d'enjeu de troisième génération conçue en 2018 par les frères Durov, les fondateurs de Telegram Messenger. The Open Network (TON) est une blockchain de couche 1 entièrement décentralisée, conçue par Telegram pour intégrer des milliards d'utilisateurs. Elle offre des transactions ultra-rapides, des frais minimes, des applications faciles à utiliser et est respectueuse de l'environnement. Toncoin, le jeton natif de TON, est utilisé pour payer les frais de transaction, sécuriser la blockchain grâce au staking, décider du développement du réseau et régler les paiements. Pour plus d'informations, consultez le site https://ton.org/

À propos de Matrixport

Matrxiport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde et établit des collaborations stratégiques avec des innovateurs Web3 en phase de démarrage, en les aidant à se construire, à croître et à se développer. Avec 4 milliards de dollars d'actifs numériques activement gérés, la société fournit des services financiers cryptographiques à guichet unique pour répondre aux besoins émergents de la production de richesse sur le long terme dans les actifs numériques. Les services de la société comprennent Cactus Custody™, le spot OTC, les revenus fixes, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs.

Avec sa mission de rendre les cryptomonnaies faciles pour tous, Matrixport se concentre sans relâche sur l'innovation produit et offre la suite la plus complète de produits d'investissement en cryptomonnaie du marché. En 2021, le nombre d'investisseurs utilisant son application a augmenté de 427 %, en glissement annuel, et la société fintech a obtenu une évaluation de licorne pré-argent dans les deux ans suivant sa création.

Basé à Singapour, Matrixport dessert à la fois des institutions et des distributeurs en Asie et en Europe. La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.matrixport.com .

