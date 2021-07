Matrixport omarmt crypto-nieuwelingen met nieuwe "Matrixport Lite"-klantinterface

Verbeterde app-versie voorziet in uniek vastrentend stablecoin-beleggingsproduct

SINGAPORE, 9 juli 2021 /PRNewswire/ -- Matrixport, het snelst groeiende platform in Azië voor financiële diensten voor digitale activa met 10 miljard dollar aan activa in beheer en bewaring, heeft vandaag zijn nieuwe "Lite"-versie-interface op de Matrixport-app geïntroduceerd. De lancering van Matrixport Lite, gericht op het verbeteren van de klantervaring voor mensen die onlangs zijn begonnen met beleggen in crypto-valuta, weerspiegelt de constante toewijding van het bedrijf om, als onderdeel van de wereldwijde uitrol, het investeren in crypto-valuta voor iedereen gemakkelijk te maken.

Matrixport Lite heeft een vereenvoudigd dashboard en een select en gebruiksvriendelijk productaanbod voor beginnende beleggers in crypto-valuta. Beginnende beleggers kunnen voor het gebruik van Matrixport Lite een stapsgewijze handleiding raadplegen. Hoewel veel platforms voor digitale activa de rendementen in de huidige omgeving hebben verlaagd, biedt Matrixport Lite rendement op USDC, USDT, BTC en ETH en biedt het vastrentende product USD stablecoins tot 7,5%. Nieuwe klanten profiteren gedurende een bepaalde periode van 30% op jaarbasis.

"Digitale activa hebben tot nu toe een ongelooflijke groei doorgemaakt, maar zonder gebruiksvriendelijke tools worden veel potentiële beleggers buitengesloten. Met MatrixportLite hebben we een gestroomlijnde gebruikersinterface en -ervaring gecreëerd die de behoeften van klanten voorop stelt, van toegankelijkheid tot aantrekkelijke rendementen. Met klantgericht productontwerp blijven we de huidige pijnpunten van beleggen in crypto-valuta adresseren om zo de drempel te verlagen zodat we de volgende miljard gebruikers kunnen verwelkomen. Ons doel is altijd geweest om beleggen in crypto-valuta voor iedereen gemakkelijk te maken", zegt Cynthia Wu, medeoprichter & Head of Business Development and Sales, Matrixport.

Matrixport blijft investeerders faciliteren meer uit hun investeringen in crypto-valuta te halen door nieuwe wegen in kaart te brengen om op een veilige en duurzame manier te investeren en rendement te behalen. Voor een nieuwe generatie crypto-investeerders is het nu veel eenvoudiger om de voordelen van digitale activa op een gebruiksvriendelijke manier te verkennen, van soepele toetreding via bankoverschrijving of creditcard rechtstreeks in USDC tot rendementen behalen op een vertrouwd en veilig platform.

Over Matrixport

Matrixport is het snelst groeiende platform in Azië voor financiële diensten voor digitale activa. Met USD 10 miljard aan activa onder beheer en bewaring, biedt het allesomvattende financiële diensten voor crypto-valuta met meer dan USD 5 miljard gemiddeld aan maandelijkse handelsvolumes. Het aanbod omvat Cactus Custody™, spot OTC, vastrentende producten, gestructureerde producten, kredietverlening en vermogensbeheer.

Het hoofdkantoor van Matrixport is gevestigd in Singapore en de missie van Matrixport is om het iedereen die in crypto-valuta wil investeren gemakkelijk te maken. Hun motto is 'Haal meer uit je crypto'. Het bedrijf heeft meer dan 220 medewerkers en bedient zowel bedrijven als particuliere klanten in acht kantoren in Azië en Europa. Het heeft verschillende licenties in Hong Kong, Zwitserland en Singapore.

