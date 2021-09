Matrixport ontketent de kracht van Dollar Cost Averaging met de nieuwe "Auto-Invest" app-tool

Stelt crypto beleggers op lange termijn in staat om vertrouwen op te bouwen en ' hodl ' Bitcoin en Ethereum ongeacht marktmomentum of volatiliteit

SINGAPORE, 27 september 2021 /PRNewswire/ -- Matrixport, het snelst groeiende financiële dienstenplatform voor digitale activa in Azië, heeft de introductie aangekondigd van 'Auto-Invest', een investeringstool waarmee gebruikers met slechts een paar klikken op het beveiligde app-platform van Matrixport via een dollar-cost-averaging-strategie (DCA) met vooraf bepaalde tussenpozen Bitcoin (BTC) of Ethereum (ETH) kunnen opbouwen.

Met de inherente volatiliteit van een opkomende activaklasse kan investeren in crypto een ontmoedigende zaak zijn om aan te beginnen, vooral voor crypto-nieuwsgierige nieuwelingen. Voor dit segment van groeiende beleggers kan Matrixport's 'Auto-Invest-functie de impact van de volatiliteit bij het uitbreiden van iemands crypto-bezit te minimaliseren, door de transacties met vaste tussenpozen over een bepaalde periode te spreiden.

Cynthia Wu, hoofd verkoop en bedrijfsontwikkeling bij Matrixport, zei: "Bitcoin is een veerkrachtige en veelbelovende activaklasse, maar met een aangeboren volatiliteit. Voor veel crypto-handelaren en HODL-ers is het altijd een uitdaging om de markt te timen en op een dip te kopen. Matrixport's 'Auto-Invest' stelt gebruikers in staat om een beproefde DCA-beleggingsstrategie te volgen bij het opbouwen van hun cryptoportefeuille op een meest stressvrije manier. DCA is een strategie die al lang door beleggingslegende Warren Buffett wordt bepleit. De uitrol van 'Auto-Invest' weerspiegelt onze niet aflatende inzet om crypto gemakkelijk en toegankelijk te maken voor iedereen, in het bijzonder voor gebruikers die net beginnen aan hun crypto-reis."

' Auto-Invest ' is beschikbaar op het beveiligde app-platform van Matrixport, zonder servicekosten. De handelsfrequentie varieert van elk uur, dag, week of maand, voor BTC of ETH, en gebruikers hebben de flexibiliteit om op elk moment veranderingen aan te brengen. Beleggers hebben de volledige flexibiliteit om aankooplimieten in te stellen, of zelf de maximumprijs te bepalen om crypto op te bouwen, zonder dat er een lock-up van fondsen vereist is. Zodra de eenvoudige instelling voltooid is, is het handelsproces volledig geautomatiseerd en kunnen gebruikers het volledige potentieel van de DCA-strategie benutten om langetermijnrendementen te oogsten.

Bijvoorbeeld: een door 'Auto-Invest' ondersteunde DCA-strategie zou een rendement van 30% hebben opgeleverd op basis van een wekelijkse groei van BTC van $ 50 over 24 weken van 22 maart tot 30 augustus 2021. Dit staat tegenover een rendement van 8% voor dezelfde investering van $ 1200 als BTC op 22 maart 2021 verhandeld zou worden. Binnen dit tijdsbestek van 24 weken schommelde de prijs van BTC tussen $ 60.204 (5 april 2021) en $ 35.862 (31 mei 2021), en een DCA-strategie ondersteund door 'Auto-Invest' was in staat om BTC aan te kopen tegen lagere koersen gedurende deze periode, met een hoger rendement.

Matrixport blijft investeerders van alle ervaringsniveaus ondersteunen met innovatieve crypto-investeringen en -producten. Professionele tools als 'Auto-Invest' zijn de wegwijzers voor het creëren van een veiligere toegang voor crypto-enthousiastelingen om hun investeringsreis te beginnen.

Over Matrixport

Matrixport is een van Azië's snelst groeiende financiële dienstenplatforms voor digitale activa. Het bedrijf, dat 10 miljard dollar aan activa beheert en als deposito heeft, biedt one-stop crypto-dienstverlening met een gemiddeld maandelijks transactievolume van meer dan 5 miljard dollar. Het productaanbod omvat Cactus CustodyTM, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer.

Met het hoofdkantoor in Singapore is het Matrixport's missie om crypto eenvoudig toegankelijk te maken voor iedereen, met als motto: "Haal Meer Uit Je Crypto". Het bedrijf heeft licenties in Hong Kong en Zwitserland, met meer dan 220 medewerkers die zowel instituten als particuliere beleggers in Azië en Europa bedienen. Kijk voor meer informatie op www.matrixport.com.

SOURCE Matrixport